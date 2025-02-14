https://sarabic.ae/20250214/حماس-تعلن-أسماء-3-محتجزين-إسرائيليين-سيتم-الإفراج-عنهم-غدا-1097776263.html

"حماس" تعلن أسماء 3 محتجزين إسرائيليين سيتم الإفراج عنهم غدا

"حماس" تعلن أسماء 3 محتجزين إسرائيليين سيتم الإفراج عنهم غدا

سبوتنيك عربي

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الجمعة، أسماء 3 محتجزين إسرائيليين، سيتم الإفراج عنهم غداً السبت، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة... 14.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-14T12:47+0000

2025-02-14T12:47+0000

2025-02-14T12:47+0000

غزة

قطاع غزة

أخبار فلسطين اليوم

حركة حماس

إسرائيل

العالم العربي

طوفان الأقصى

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/19/1097139349_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3ba7bb40425b0f99b57597f3a7a6c85a.jpg

وذكرت "كتائب القسام"، في بيان، أنها ستفرج غدا عن كل من ساشا ألكسندر تروبنوف، وساغي ديكل حن، ويائير هورن.وكانت جهود الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) نجحت، يوم أمس، في إزالة العقبات أمام تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعدما لوح الجانبان بوقفه.فيما أعلنت "حماس" أنها حريصة على عدم انهيار الاتفاق وتنفيذه وإلزام إسرائيل به كاملا.ويتوقع أن تتسلم إسرائيل، اليوم الجمعة، قائمة بالمحتجزين الذين ستطلق سراحهم الحركة غدا السبت كما هو مقرر.وحتى الآن تم إطلاق 16 إسرائيليا مقابل مئات الفلسطينيين على 5 دفعات ضمن المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة الذي يتضمن 3 مراحل.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لـ6 أسابيع (42 يوما)، حيز التنفيذ يوم الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة إلى مصر لتلقي العلاج، برفقة ثلاثة من أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميا إلى القطاع.

https://sarabic.ae/20250213/حماس-لـسبوتنيك-الوسطاء-وعدوا-باستكمال-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-1097762067.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, إسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى, الأخبار