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"حماس" تعلن أسماء 3 محتجزين إسرائيليين سيتم الإفراج عنهم غدا
"حماس" تعلن أسماء 3 محتجزين إسرائيليين سيتم الإفراج عنهم غدا
سبوتنيك عربي
أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الجمعة، أسماء 3 محتجزين إسرائيليين، سيتم الإفراج عنهم غداً السبت، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة... 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T12:47+0000
2025-02-14T12:47+0000
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وذكرت "كتائب القسام"، في بيان، أنها ستفرج غدا عن كل من ساشا ألكسندر تروبنوف، وساغي ديكل حن، ويائير هورن.وكانت جهود الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) نجحت، يوم أمس، في إزالة العقبات أمام تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعدما لوح الجانبان بوقفه.فيما أعلنت "حماس" أنها حريصة على عدم انهيار الاتفاق وتنفيذه وإلزام إسرائيل به كاملا.ويتوقع أن تتسلم إسرائيل، اليوم الجمعة، قائمة بالمحتجزين الذين ستطلق سراحهم الحركة غدا السبت كما هو مقرر.وحتى الآن تم إطلاق 16 إسرائيليا مقابل مئات الفلسطينيين على 5 دفعات ضمن المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة الذي يتضمن 3 مراحل.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لـ6 أسابيع (42 يوما)، حيز التنفيذ يوم الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة إلى مصر لتلقي العلاج، برفقة ثلاثة من أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميا إلى القطاع.
https://sarabic.ae/20250213/حماس-لـسبوتنيك-الوسطاء-وعدوا-باستكمال-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-1097762067.html
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غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, إسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى, الأخبار
غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, إسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى, الأخبار

"حماس" تعلن أسماء 3 محتجزين إسرائيليين سيتم الإفراج عنهم غدا

12:47 GMT 14.02.2025
© AP Photo / Abed Hajjarحركة حماس تسلم 4 مجندات إسرائيليات، ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل المحتجزين والأسرى مع إسرائيل إلى لجنة الصليب الأحمر.
حركة حماس تسلم 4 مجندات إسرائيليات، ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل المحتجزين والأسرى مع إسرائيل إلى لجنة الصليب الأحمر. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Abed Hajjar
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أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الجمعة، أسماء 3 محتجزين إسرائيليين، سيتم الإفراج عنهم غداً السبت، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين.
وذكرت "كتائب القسام"، في بيان، أنها ستفرج غدا عن كل من ساشا ألكسندر تروبنوف، وساغي ديكل حن، ويائير هورن.
وكانت جهود الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) نجحت، يوم أمس، في إزالة العقبات أمام تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعدما لوح الجانبان بوقفه.
فيما أعلنت "حماس" أنها حريصة على عدم انهيار الاتفاق وتنفيذه وإلزام إسرائيل به كاملا.
ويتوقع أن تتسلم إسرائيل، اليوم الجمعة، قائمة بالمحتجزين الذين ستطلق سراحهم الحركة غدا السبت كما هو مقرر.
وحتى الآن تم إطلاق 16 إسرائيليا مقابل مئات الفلسطينيين على 5 دفعات ضمن المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة الذي يتضمن 3 مراحل.
فلسطينيون يراقبون مقاتلي حماس وهم يقفون في تشكيل استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن في دير البلح - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
"حماس" لـ"سبوتنيك": الوسطاء وعدوا باستكمال اتفاق وقف إطلاق النار
أمس, 20:18 GMT
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لـ6 أسابيع (42 يوما)، حيز التنفيذ يوم الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.
كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة إلى مصر لتلقي العلاج، برفقة ثلاثة من أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميا إلى القطاع.
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