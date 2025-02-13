https://sarabic.ae/20250213/حماس-لـسبوتنيك-الوسطاء-وعدوا-باستكمال-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-1097762067.html
"حماس" لـ"سبوتنيك": الوسطاء وعدوا باستكمال اتفاق وقف إطلاق النار
"حماس" لـ"سبوتنيك": الوسطاء وعدوا باستكمال اتفاق وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
أكد ممثّل حركة "حماس" الفلسطينية في لبنان أحمد عبد الهادي، حرص الحركة والتزامها بتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار والإفراج عن الأسرى، وفقاً لما هو منصوص عليه في... 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T20:18+0000
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وقال عبد الهادي لإذاعة "سبوتنيك"، إن "وَعَدَ الوسطاء بحل ّ هذه القضية وعودة الاتفاق الى سابق عهده".عبد الهادي الذي ذكّر بأن "حماس" علّقت تبادل الاسرى بسبب عدم التزام إسرائيل بالبروتوكول الإنساني بموجب الاتفاق، رجّح في حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، أن يتم استكمال تنفيذ الاتفاق يوم السبت المقبل لأن الأجواء إيجابية.عبد الهادي الذي أعلن أن الاتفاق سيُستكمل وفق ما تم التوافق عليه سابقاً، أي أنه سيتم الإفراج عن 3 أسرى يوم السبت المقبل، أكد أنه لا يمكن التعويل على تهديدات الرئيس الأمريكي الموجهة لـ"حماس"، وسأل: "أيُ جحيمٍ ينتظرنا أكثر من الجحيم الذي عاشه شعبنا بفعل الابادة والتهجير بدعمٍ أمريكيٍ؟".وفي هذا السياق، اعتبر ممثل حركة "حماس" أنْ ليس من مصلحة ترامب استئناف الحرب لأن مشاريعه وأولوياته تتجاوز فلسطين، واضعاً الحديث الإسرائيلي عن استئناف القتال في غزة في إطار التصريحات الإعلامية التي تهدف للضغط على حماس لا أكثر.وأضاف : "الموقف العربي المتماسك وغير المسبوق منذ فترة طويلة، والمستنِد إلى الموقف الفلسطيني الموحد، سيُفشل مشاريع ترامب المجنونة، ليعود وينتقل الى مقاربات أكثر واقعية".
https://sarabic.ae/20250213/وزير-الثقافة-المغربي-السابق-فكرة-التهجير-ليست-جزءا-من-إعادة-الإعمار-بل-تهجير-القضية-الفلسطينية-1097746322.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
"حماس" لـ"سبوتنيك": الوسطاء وعدوا باستكمال اتفاق وقف إطلاق النار
حصري
أكد ممثّل حركة "حماس" الفلسطينية في لبنان أحمد عبد الهادي، حرص الحركة والتزامها بتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار والإفراج عن الأسرى، وفقاً لما هو منصوص عليه في الاتفاق، كاشفاً عن تحركٍ قام به الوسطاء في هذا المجال في الأيام الماضية.
وقال عبد الهادي لإذاعة "سبوتنيك"، إن "وَعَدَ الوسطاء بحل ّ هذه القضية وعودة الاتفاق الى سابق عهده".
عبد الهادي الذي ذكّر بأن "حماس" علّقت تبادل الاسرى بسبب عدم التزام إسرائيل بالبروتوكول الإنساني بموجب الاتفاق، رجّح في حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، أن يتم استكمال تنفيذ الاتفاق يوم السبت المقبل لأن الأجواء إيجابية.
ممثل حركة "حماس" في لبنان بيّن أن العناصر التي أنتجت الاتفاق، ومن بينها صمود المقاومة وإفشال الأهداف الإسرائيلية، والضغط الداخلي على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، فضلاً عن عدم رغبة الرئيس الأمريكي باستكمال الحرب لا زالت موجودة حتى الآن.
عبد الهادي الذي أعلن أن الاتفاق سيُستكمل وفق ما تم التوافق عليه سابقاً، أي أنه سيتم الإفراج عن 3 أسرى يوم السبت المقبل، أكد أنه لا يمكن التعويل على تهديدات الرئيس الأمريكي الموجهة لـ"حماس"، وسأل: "أيُ جحيمٍ ينتظرنا أكثر من الجحيم الذي عاشه شعبنا بفعل الابادة والتهجير بدعمٍ أمريكيٍ؟".
وفي هذا السياق، اعتبر ممثل حركة "حماس" أنْ ليس من مصلحة ترامب استئناف الحرب لأن مشاريعه وأولوياته تتجاوز فلسطين، واضعاً الحديث الإسرائيلي عن استئناف القتال في غزة في إطار التصريحات الإعلامية التي تهدف للضغط على حماس لا أكثر.
وعلى صعيدٍ متصل، رأى ضيف "سبوتنيك" أن المواقف العربية الرافضة لمخطط تهجير الفلسطينيين مُقدَّرة، وهي لا تزال على ثباتها بالنسبة للمطالبة بإقامة دولة فلسطينية، مشيراً إلى أن "تعزيز الموقف العربي سيتبلور أكثر في اجتماعات عربية مقبلة لأن كلام ترامب يمسّ الأمن القومي للدول العربية".
وأضاف : "الموقف العربي المتماسك وغير المسبوق منذ فترة طويلة، والمستنِد إلى الموقف الفلسطيني الموحد، سيُفشل مشاريع ترامب المجنونة، ليعود وينتقل الى مقاربات أكثر واقعية".