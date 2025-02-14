https://sarabic.ae/20250214/كذبة-خبيثة-حول-قطر-تثير-ضجة-كبرى-في-إسرائيل-ونتنياهو-يعلق-1097790542.html

"كذبة خبيثة حول قطر" تثير ضجة كبرى في إسرائيل.. ونتنياهو يعلق

"كذبة خبيثة حول قطر" تثير ضجة كبرى في إسرائيل.. ونتنياهو يعلق

سبوتنيك عربي

وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، المزاعم التي تفيد بتقديم المتحدث العسكري باسمه، إيلي فيلدشتاين، خدمات استشارية لقطر بأنها... 14.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-14T19:44+0000

2025-02-14T19:44+0000

2025-02-14T19:44+0000

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جاء ذلك في بيان صدر ردا على تقارير إعلامية أشارت إلى هذه المزاعم، وأضاف المكتب في بيانه: "كما غرقت الكذبة البشعة حول قضية الغواصة في البحر، فإن الكذبة الخبيثة حول قطر ستغرق أيضًا"، حسبما ذكر موقع "i24" الإسرائيلي.تأتي هذه التصريحات في ظل اتهامات نشرتها عدة وسائل إعلامية تشير إلى أن فيلدشتاين قدم خدمات استشارية لقطر، وهي الدولة التي ينتقدها نتنياهو بشكل متكرر بسبب دعمها لحركة حماس، ودورها المزعوم في زعزعة الاستقرار الإقليمي عبر قناة الجزيرة. وظهرت هذه الاتهامات في وقت تواصل فيه قطر لعب دور الوسيط في المفاوضات المتعلقة بإطلاق سراح الرهائن في غزة.وفي وقت سابق، دعا يائير جولان، رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي، يوم أمس الخميس، رئيس جهاز الشاباك رونين بار والمستشارة القانونية للحكومة غالي بيهاريف ميارا إلى فتح تحقيق بشبهة خيانة ضد موظفي ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده جولان، حيث قال: "لا مفر إلا أن أقول الكلام صراحة: هناك شبهة خيانة في ديوان رئيس الوزراء يجب التحقيق فيها"، مشيرا إلى تقارير تفيد بأن المتحدث باسم ديوان رئيس الحكومة إيلي فيلدشتاين، والمستشار يوناتان يوريش، والمتحدث السابق باسم حزب الليكود يسرائيل إينهورن، قدموا خدمات استشارية لقطر في فترات مختلفة خلال عملهم.وردًا على تصريحات جولان، أصدر حزب الليكود بيانًا جاء فيه: "التحريض من اليسار يتجاوز اليوم الخطوط الحمراء عندما يجيز يائير جولان هدر دم رئيس الحكومة نتنياهو وموظفيه من خلال أخبار زائفة تمامًا. الوحيد الذي يجب التحقيق معه هو المحرض يائير جولان، والذي تورط في قضية تجسس سابقة".بدوره، رد جولان على بيان الليكود عبر منصة "إكس" قائلًا: "أدعو نتنياهو إلى المجيء معي إلى التحقيق لفحص ما فعله كل واحد منا في السابع من أكتوبر".

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