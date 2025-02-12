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الكرملين: بوتين وترامب يبحثان هاتفيا الوضع في أوكرانيا
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قطر تهاجم إسرائيل في مجلس الأمن وتعلن إرسال 13 طائرة عسكرية إلى سوريا
قطر تهاجم إسرائيل في مجلس الأمن وتعلن إرسال 13 طائرة عسكرية إلى سوريا
سبوتنيك عربي
شنت قطر هجوما حادا على إسرائيل، اليوم الأربعاء، وذلك خلال كلمة ألقتها المندوبة القطرية لدى مجلس الأمن، الشيخة علياء آل ثاني، خلال جلسة بشأن الأوضاع في سوريا. 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T17:56+0000
2025-02-12T18:03+0000
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وقالت الشيخة علياء إن بلادها ترحب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة بما يمهد لبناء دولة القانون، لافتة إلى أن الشعب السوري يستحق اعترافا ودعما من المجتمع الدولي لمشروعه الوطني.وأضاف الشيخة علياء أن بلادها أرسلت 13 طائرة عسكرية تحمل المساعدات للشعب السوري، كما دعمت شبكة الكهرباء وافتتحت مدينة الأمل شمالي البلاد بتعاون تركي.وشدد على أنه "سيتم تشكيل حكومة انتقالية تعبر عن تنوع سوريا، مع التركيز في الفترة المقبلة على إتمام وحدة الأراضي السورية وحصر السلاح بيد الدولة".
https://sarabic.ae/20250211/الجيش-الإسرائيلي-يخطط-لمواصلة-الاحتفاظ-بقوة-عسكرية-كبيرة-داخل-سوريا-في-2025-1097687088.html
https://sarabic.ae/20240926/مفاجأة-أمريكا-تمنح-قطر-ما-لم-تحصل-عليه-أي-دولة-عربية-1093112728.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار قطر اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار قطر اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

قطر تهاجم إسرائيل في مجلس الأمن وتعلن إرسال 13 طائرة عسكرية إلى سوريا

17:56 GMT 12.02.2025 (تم التحديث: 18:03 GMT 12.02.2025)
© Photoأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
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شنت قطر هجوما حادا على إسرائيل، اليوم الأربعاء، وذلك خلال كلمة ألقتها المندوبة القطرية لدى مجلس الأمن، الشيخة علياء آل ثاني، خلال جلسة بشأن الأوضاع في سوريا.
وقالت الشيخة علياء إن بلادها ترحب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة بما يمهد لبناء دولة القانون، لافتة إلى أن الشعب السوري يستحق اعترافا ودعما من المجتمع الدولي لمشروعه الوطني.
الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
الجيش الإسرائيلي يخطط لمواصلة الاحتفاظ بقوة عسكرية كبيرة داخل سوريا في 2025
أمس, 17:15 GMT
وقالت إن قطر "تندد باستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في سوريا وتعتبره انتهاكا للقانون الدولي"، داعيةً في الوقت ذاته إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وأضاف الشيخة علياء أن بلادها أرسلت 13 طائرة عسكرية تحمل المساعدات للشعب السوري، كما دعمت شبكة الكهرباء وافتتحت مدينة الأمل شمالي البلاد بتعاون تركي.
الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
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26 سبتمبر 2024, 06:14 GMT

من جهته، أكد المندوب السوري، قصي الضحاك، أن "قوات الاحتلال تجاوزت منطقة الفصل بشكل غير قانوني ومن دون مبرر"، مؤكدا أن "سوريا الجديدة لن تكون ملاذا للإرهاب ولن تكون مصدر تهديد لأي دولة".

وشدد على أنه "سيتم تشكيل حكومة انتقالية تعبر عن تنوع سوريا، مع التركيز في الفترة المقبلة على إتمام وحدة الأراضي السورية وحصر السلاح بيد الدولة".
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