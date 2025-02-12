https://sarabic.ae/20250212/قطر-تهاجم-إسرائيل-في-مجلس-الأمن-وتعلن-إرسال-13-طائرة-عسكرية-إلى-سوريا-1097723473.html

قطر تهاجم إسرائيل في مجلس الأمن وتعلن إرسال 13 طائرة عسكرية إلى سوريا

قطر تهاجم إسرائيل في مجلس الأمن وتعلن إرسال 13 طائرة عسكرية إلى سوريا

سبوتنيك عربي

شنت قطر هجوما حادا على إسرائيل، اليوم الأربعاء، وذلك خلال كلمة ألقتها المندوبة القطرية لدى مجلس الأمن، الشيخة علياء آل ثاني، خلال جلسة بشأن الأوضاع في سوريا. 12.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-12T17:56+0000

2025-02-12T17:56+0000

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وقالت الشيخة علياء إن بلادها ترحب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة بما يمهد لبناء دولة القانون، لافتة إلى أن الشعب السوري يستحق اعترافا ودعما من المجتمع الدولي لمشروعه الوطني.وأضاف الشيخة علياء أن بلادها أرسلت 13 طائرة عسكرية تحمل المساعدات للشعب السوري، كما دعمت شبكة الكهرباء وافتتحت مدينة الأمل شمالي البلاد بتعاون تركي.وشدد على أنه "سيتم تشكيل حكومة انتقالية تعبر عن تنوع سوريا، مع التركيز في الفترة المقبلة على إتمام وحدة الأراضي السورية وحصر السلاح بيد الدولة".

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