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هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة غسل للعار، إنها الابتزاز الألكتروني
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مفاجأة.. أمريكا تمنح قطر ما لم تحصل عليه أي دولة عربية
مفاجأة.. أمريكا تمنح قطر ما لم تحصل عليه أي دولة عربية
سبوتنيك عربي
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن دولة قطر ستصبح أول دولة خليجية وعربية، حاصلة على امتياز منها لكافة مواطنيها، مع حلول شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل. 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T06:14+0000
2024-09-26T06:14+0000
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وتم إدراج قطر في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية، وهو ما يسمح لمواطنيها بالسفر إلى أمريكا دون تأشيرة، لمدة تصل إلى 90 يوم.وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي، في بيان مشترك صدر يوم الثلاثاء الماضي، أن المواطنين القطريين سيكونون قادرين على التقدم بطلبات السفر من دون تأشيرة، في موعد أقصاه شهر ديسمبر 2024.وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن "هذا القرار جاء بعد مشاورات بين وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس، ووزير الخارجية الأمريكي، وأنتوني بلينكن".وأشار البيان إلى أن كلا المسؤولين ذكرا أن قطر باعتبارها "شريكا استثنائيا" لواشنطن، مؤكدين أن هذه الخطوة ستعزز العلاقات الثنائية.وأضاف البيان: "أصبحت قطر أول دولة خليجية تنضم إلى البرنامج، ونحن نشجع الشركاء الإضافيين على استيفاء جميع متطلباته للسماح لهم بالانضمام إليه، من أجل تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي والإقليمي".من ناحيته، أشار وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس، إلى أن التعاون وتبادل المعلومات بشأن برنامج "الإعفاء من التأشيرة" من شأنه أن يشجع السفر ويعزز التجارة بين البلدين، مما يعزز بشكل كبير المصالح الأمنية الأمريكية.كما أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن إدراج قطر في برنامج الإعفاء من التأشيرة يعد خطوة رئيسية في تعميق الشراكة بين قطر وواشنطن، مضيفا أن "البرنامج سيجعل السفر بين البلدين أكثر أمانا وراحة".ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، فقد "كانت قطر شريكا استثنائيا لأمريكا، مع نمو العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في السنوات الأخيرة".ومن الجدير بالذكر أن غالبية المستفيدين من الإعفاء من التأشيرة الأمريكية، هم من الدول الأوروبية وشرق آسيا الغنية.وفي العام الماضي، تم إدراج إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية في أعقاب التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط.ويوجد حاليا 42 دولة في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية، مما يسمح لمواطنيها بالسفر إلى أمريكا دون تأشيرة.
https://sarabic.ae/20220319/بلينكن-يبدأ-رسالة-تهنئة-بمرور-50-عاما-على-العلاقات-الأمريكية-القطرية-بـالسلام-عليكم-1060098266.html
https://sarabic.ae/20220704/وزير-الخارجية-الأمريكي-يتباحث-مع-نظيره-القطري-بشأن-3-دول-1064612402.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار العالم الآن
قطر, أخبار قطر اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار العالم الآن

مفاجأة.. أمريكا تمنح قطر ما لم تحصل عليه أي دولة عربية

06:14 GMT 26.09.2024
© AP Photo / Kamran Jebreiliالدوحة، قطر
الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
الدوحة، قطر
© AP Photo / Kamran Jebreili
تابعنا عبر
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن دولة قطر ستصبح أول دولة خليجية وعربية، حاصلة على امتياز منها لكافة مواطنيها، مع حلول شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتم إدراج قطر في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية، وهو ما يسمح لمواطنيها بالسفر إلى أمريكا دون تأشيرة، لمدة تصل إلى 90 يوم.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي، في بيان مشترك صدر يوم الثلاثاء الماضي، أن المواطنين القطريين سيكونون قادرين على التقدم بطلبات السفر من دون تأشيرة، في موعد أقصاه شهر ديسمبر 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن "هذا القرار جاء بعد مشاورات بين وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس، ووزير الخارجية الأمريكي، وأنتوني بلينكن".
وأشار البيان إلى أن كلا المسؤولين ذكرا أن قطر باعتبارها "شريكا استثنائيا" لواشنطن، مؤكدين أن هذه الخطوة ستعزز العلاقات الثنائية.
وأضاف البيان: "أصبحت قطر أول دولة خليجية تنضم إلى البرنامج، ونحن نشجع الشركاء الإضافيين على استيفاء جميع متطلباته للسماح لهم بالانضمام إليه، من أجل تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي والإقليمي".
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من ناحيته، أشار وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس، إلى أن التعاون وتبادل المعلومات بشأن برنامج "الإعفاء من التأشيرة" من شأنه أن يشجع السفر ويعزز التجارة بين البلدين، مما يعزز بشكل كبير المصالح الأمنية الأمريكية.
كما أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن إدراج قطر في برنامج الإعفاء من التأشيرة يعد خطوة رئيسية في تعميق الشراكة بين قطر وواشنطن، مضيفا أن "البرنامج سيجعل السفر بين البلدين أكثر أمانا وراحة".
ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، فقد "كانت قطر شريكا استثنائيا لأمريكا، مع نمو العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في السنوات الأخيرة".
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ومن الجدير بالذكر أن غالبية المستفيدين من الإعفاء من التأشيرة الأمريكية، هم من الدول الأوروبية وشرق آسيا الغنية.
وفي العام الماضي، تم إدراج إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية في أعقاب التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط.
ويوجد حاليا 42 دولة في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية، مما يسمح لمواطنيها بالسفر إلى أمريكا دون تأشيرة.
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