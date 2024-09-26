https://sarabic.ae/20240926/مفاجأة-أمريكا-تمنح-قطر-ما-لم-تحصل-عليه-أي-دولة-عربية-1093112728.html

مفاجأة.. أمريكا تمنح قطر ما لم تحصل عليه أي دولة عربية

مفاجأة.. أمريكا تمنح قطر ما لم تحصل عليه أي دولة عربية

سبوتنيك عربي

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن دولة قطر ستصبح أول دولة خليجية وعربية، حاصلة على امتياز منها لكافة مواطنيها، مع حلول شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل. 26.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-26T06:14+0000

2024-09-26T06:14+0000

2024-09-26T06:14+0000

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وتم إدراج قطر في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية، وهو ما يسمح لمواطنيها بالسفر إلى أمريكا دون تأشيرة، لمدة تصل إلى 90 يوم.وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي، في بيان مشترك صدر يوم الثلاثاء الماضي، أن المواطنين القطريين سيكونون قادرين على التقدم بطلبات السفر من دون تأشيرة، في موعد أقصاه شهر ديسمبر 2024.وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن "هذا القرار جاء بعد مشاورات بين وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس، ووزير الخارجية الأمريكي، وأنتوني بلينكن".وأشار البيان إلى أن كلا المسؤولين ذكرا أن قطر باعتبارها "شريكا استثنائيا" لواشنطن، مؤكدين أن هذه الخطوة ستعزز العلاقات الثنائية.وأضاف البيان: "أصبحت قطر أول دولة خليجية تنضم إلى البرنامج، ونحن نشجع الشركاء الإضافيين على استيفاء جميع متطلباته للسماح لهم بالانضمام إليه، من أجل تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي والإقليمي".من ناحيته، أشار وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس، إلى أن التعاون وتبادل المعلومات بشأن برنامج "الإعفاء من التأشيرة" من شأنه أن يشجع السفر ويعزز التجارة بين البلدين، مما يعزز بشكل كبير المصالح الأمنية الأمريكية.كما أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن إدراج قطر في برنامج الإعفاء من التأشيرة يعد خطوة رئيسية في تعميق الشراكة بين قطر وواشنطن، مضيفا أن "البرنامج سيجعل السفر بين البلدين أكثر أمانا وراحة".ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، فقد "كانت قطر شريكا استثنائيا لأمريكا، مع نمو العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في السنوات الأخيرة".ومن الجدير بالذكر أن غالبية المستفيدين من الإعفاء من التأشيرة الأمريكية، هم من الدول الأوروبية وشرق آسيا الغنية.وفي العام الماضي، تم إدراج إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية في أعقاب التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط.ويوجد حاليا 42 دولة في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية، مما يسمح لمواطنيها بالسفر إلى أمريكا دون تأشيرة.

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