https://sarabic.ae/20240910/بلينكن-مستعدون-لمساعدة-إسرائيل-لمواجهة-أي-هجوم-إيراني-1092576902.html
بلينكن: مستعدون لمساعدة إسرائيل لمواجهة أي هجوم إيراني
بلينكن: مستعدون لمساعدة إسرائيل لمواجهة أي هجوم إيراني
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأنه بحث مع نظيره البريطاني ديفيد لامي، مواصلة الجهود الخاصة بوضع حد للتصعيد في الشرق الأوسط. 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T12:37+0000
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جاء ذلك خلال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني ديفيد لامي، الذي استقبله لبحث مساعي تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين.وقال بلينكن: "إسرائيل تواجه تهديدات بهجوم من إيران وواشنطن جاهزة لمساعدتها في التصدي له".وتابع: "الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على إيران"، مشيرا إلى أن واشنطن حذرت منذ فترة من تزويد إيران لروسيا بالصواريخ الباليستية التي يتم استخدامها في أوكرانيا (في العملية العسكرية الروسية الخاصة).وعن الوضع في قطاع غزة، قال بلينكن إن التوصل لوقف إطلاق النار هو الطريقة الأفضل لإعادة الرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.وتابع: "تم التوافق على أكثر من 90 في المئة من القضايا الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة وبقيت ملفات قليلة وصعبة لكنها قابلة للحل"، مضيفا: "عازمون على العمل على التوصل لوقف لإطلاق النار لأن ذلك سيفتح آفاقا إيجابية كبيرة".يذكر أن مستويات التصعيد بين إيران وإسرائيل وصلت إلى مستويات غير مسبقة خلال الأشهر الماضية، خاصة بعد الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق ورد طهران بعدها بإطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيرة، ثم مقتل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية في طهران آنذاك، وتوعد الإيرانيين برد قاس، على حد وصفهم.
https://sarabic.ae/20240831/إسرائيل-تتهم-إيران-بتهريب-الأموال-إلى-الضفة-الغربية-عبر-الأردن--1092264131.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران
بلينكن: مستعدون لمساعدة إسرائيل لمواجهة أي هجوم إيراني
أفاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأنه بحث مع نظيره البريطاني ديفيد لامي، مواصلة الجهود الخاصة بوضع حد للتصعيد في الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني ديفيد لامي، الذي استقبله لبحث مساعي تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
وقال بلينكن: "إسرائيل تواجه تهديدات بهجوم من إيران وواشنطن جاهزة لمساعدتها في التصدي له".
وتابع: "الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على إيران
"، مشيرا إلى أن واشنطن حذرت منذ فترة من تزويد إيران لروسيا بالصواريخ الباليستية التي يتم استخدامها في أوكرانيا (في العملية العسكرية الروسية الخاصة).
وعن الوضع في قطاع غزة، قال بلينكن إن التوصل لوقف إطلاق النار
هو الطريقة الأفضل لإعادة الرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وتابع: "تم التوافق على أكثر من 90 في المئة من القضايا الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة وبقيت ملفات قليلة وصعبة لكنها قابلة للحل"، مضيفا: "عازمون على العمل على التوصل لوقف لإطلاق النار لأن ذلك سيفتح آفاقا إيجابية كبيرة".
يذكر أن مستويات التصعيد بين إيران وإسرائيل وصلت إلى مستويات غير مسبقة خلال الأشهر الماضية، خاصة بعد الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق ورد طهران
بعدها بإطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيرة، ثم مقتل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية في طهران آنذاك، وتوعد الإيرانيين برد قاس، على حد وصفهم.