الجيش الإسرائيلي يخطط لمواصلة الاحتفاظ بقوة عسكرية كبيرة داخل سوريا في 2025

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف ينعكس الانسحاب الأمريكي الوشيك من سوريا على الأمن والاستقرار هناك؟
10:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
12:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:55 GMT
5 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تسعى لإيجاد موطئ قدم له على الأراضي السورية تحت أي مسمى وأي شعار
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ماهي بدائل الدول العربية لمقترح ترامب بشأن غزة
18:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
09:18 GMT
29 د
من الملعب
On air
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ماهي بدائل الدول العربية لمقترح ترامب بشأن غزة
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
القمة العالمية للحكومات في دبي تناقش الانتقال إلى مرحلة جديدة لم يعرفها التاريخ البشري
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن وقف عمليات تبادل الأسرى و مخاوف من انهيار الاتفاق
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
الأسس التي يرتكز عليها تشكيل الجيش السوري الجديد
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250211/الجيش-الإسرائيلي-يخطط-لمواصلة-الاحتفاظ-بقوة-عسكرية-كبيرة-داخل-سوريا-في-2025-1097687088.html
الجيش الإسرائيلي يخطط لمواصلة الاحتفاظ بقوة عسكرية كبيرة داخل سوريا في 2025
الجيش الإسرائيلي يخطط لمواصلة الاحتفاظ بقوة عسكرية كبيرة داخل سوريا في 2025
سبوتنيك عربي
ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي يخطط لمواصلة الاحتفاظ بقوة عسكرية كبيرة داخل الأراضي السورية. 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T17:15+0000
2025-02-11T17:15+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الأخبار
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102358/65/1023586595_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_13e906bd8da4e12c4f135aa795571d46.jpg
وأفاد دورون قادوش، المراسل العسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بأنه قام بزيارة، هي الأولى من نوعها لمراسل عسكري أو صحفي إسرائيلي، منذ العام 1973، وأن الجيش يخطط في 2025 مواصلة الاحتفاظ بقوة عسكرية كبيرة داخل سوريا.وأكد أن تلك القوة العسكرية ممثلة في الوقت الراهن بـ3 ألوية تعمل داخل سوريا؛ مشيرا في تغريدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، إلى أن "التهديد الأمني ​​الذي تشكله سوريا لا يزال يشكل لغزا فيما يحاول الجيش الإسرائيلي فهم ما يحدث هناك".ولفت المراسل العسكري إلى أنه "في الوقت الراهن، لا يوجد تاريخ نهائي لاستمرار الاحتفاظ بالمنطقة الأمنية السورية، ولكن حتى إشعار آخر"، وأنه "بهدوء، دشنت إسرائيل منطقة أمنية داخل الأراضي السورية، وهناك بالفعل 9 مواقع عسكرية في مراحل بناء متقدمة في تلك المنطقة الأمنية، 2 منها في جبل الشيخ السوري، و7 أخرى في المنطقة العازلة وما وراءها".وأكد دورون قادوش أن جنود الجيش الإسرائيلي يستخدمون البنية التحتية التي تركها الجيش السوري، مثل غرف النوم والمخابئ وأماكن الحراسة.وأوضح أن "التحدي الذي يواجه الجيش الإسرائيلي الآن هو الخوف من نشوء منظمات إرهابية، مثل حماس أو منظمات جديدة"، مضيفا أنه "في الأسبوع الماضي فقط هاجمت قواتنا مستودع أسلحة تابع لحماس في المنطقة"، على حد قوله.ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سيطر على ما يقارب من 95% من محافظة القنيطرة، وذلك بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الاول، ومنع ما يسمى "إدارة العمليات العسكرية بسوريا" التابعة للحكومة المؤقتة من الاقتراب من المناطق التي دخل إليها خارج المنطقة العازلة في الجنوب السوري.
https://sarabic.ae/20250209/توغل-جديد-للجيش-الإسرائيلي-في-ريفي-درعا-والقنيطرة-جنوبي-سوريا--1097609541.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102358/65/1023586595_576:0:5184:3456_1920x0_80_0_0_e79d39870f250201dfacc0efd9567007.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الجيش الإسرائيلي يخطط لمواصلة الاحتفاظ بقوة عسكرية كبيرة داخل سوريا في 2025

17:15 GMT 11.02.2025
© AP Photo / Ariel Schalitالجيش الإسرائيلي في الجولان
الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي يخطط لمواصلة الاحتفاظ بقوة عسكرية كبيرة داخل الأراضي السورية.
وأفاد دورون قادوش، المراسل العسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بأنه قام بزيارة، هي الأولى من نوعها لمراسل عسكري أو صحفي إسرائيلي، منذ العام 1973، وأن الجيش يخطط في 2025 مواصلة الاحتفاظ بقوة عسكرية كبيرة داخل سوريا.
وأكد أن تلك القوة العسكرية ممثلة في الوقت الراهن بـ3 ألوية تعمل داخل سوريا؛ مشيرا في تغريدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، إلى أن "التهديد الأمني ​​الذي تشكله سوريا لا يزال يشكل لغزا فيما يحاول الجيش الإسرائيلي فهم ما يحدث هناك".
الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
توغل جديد للجيش الإسرائيلي في ريفي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا
9 فبراير, 12:10 GMT
ولفت المراسل العسكري إلى أنه "في الوقت الراهن، لا يوجد تاريخ نهائي لاستمرار الاحتفاظ بالمنطقة الأمنية السورية، ولكن حتى إشعار آخر"، وأنه "بهدوء، دشنت إسرائيل منطقة أمنية داخل الأراضي السورية، وهناك بالفعل 9 مواقع عسكرية في مراحل بناء متقدمة في تلك المنطقة الأمنية، 2 منها في جبل الشيخ السوري، و7 أخرى في المنطقة العازلة وما وراءها".
وأكد دورون قادوش أن جنود الجيش الإسرائيلي يستخدمون البنية التحتية التي تركها الجيش السوري، مثل غرف النوم والمخابئ وأماكن الحراسة.
وأوضح أن "التحدي الذي يواجه الجيش الإسرائيلي الآن هو الخوف من نشوء منظمات إرهابية، مثل حماس أو منظمات جديدة"، مضيفا أنه "في الأسبوع الماضي فقط هاجمت قواتنا مستودع أسلحة تابع لحماس في المنطقة"، على حد قوله.
ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سيطر على ما يقارب من 95% من محافظة القنيطرة، وذلك بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الاول، ومنع ما يسمى "إدارة العمليات العسكرية بسوريا" التابعة للحكومة المؤقتة من الاقتراب من المناطق التي دخل إليها خارج المنطقة العازلة في الجنوب السوري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала