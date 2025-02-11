https://sarabic.ae/20250211/الجيش-الإسرائيلي-يخطط-لمواصلة-الاحتفاظ-بقوة-عسكرية-كبيرة-داخل-سوريا-في-2025-1097687088.html

الجيش الإسرائيلي يخطط لمواصلة الاحتفاظ بقوة عسكرية كبيرة داخل سوريا في 2025

الجيش الإسرائيلي يخطط لمواصلة الاحتفاظ بقوة عسكرية كبيرة داخل سوريا في 2025

سبوتنيك عربي

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي يخطط لمواصلة الاحتفاظ بقوة عسكرية كبيرة داخل الأراضي السورية. 11.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-11T17:15+0000

2025-02-11T17:15+0000

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وأفاد دورون قادوش، المراسل العسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بأنه قام بزيارة، هي الأولى من نوعها لمراسل عسكري أو صحفي إسرائيلي، منذ العام 1973، وأن الجيش يخطط في 2025 مواصلة الاحتفاظ بقوة عسكرية كبيرة داخل سوريا.وأكد أن تلك القوة العسكرية ممثلة في الوقت الراهن بـ3 ألوية تعمل داخل سوريا؛ مشيرا في تغريدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، إلى أن "التهديد الأمني ​​الذي تشكله سوريا لا يزال يشكل لغزا فيما يحاول الجيش الإسرائيلي فهم ما يحدث هناك".ولفت المراسل العسكري إلى أنه "في الوقت الراهن، لا يوجد تاريخ نهائي لاستمرار الاحتفاظ بالمنطقة الأمنية السورية، ولكن حتى إشعار آخر"، وأنه "بهدوء، دشنت إسرائيل منطقة أمنية داخل الأراضي السورية، وهناك بالفعل 9 مواقع عسكرية في مراحل بناء متقدمة في تلك المنطقة الأمنية، 2 منها في جبل الشيخ السوري، و7 أخرى في المنطقة العازلة وما وراءها".وأكد دورون قادوش أن جنود الجيش الإسرائيلي يستخدمون البنية التحتية التي تركها الجيش السوري، مثل غرف النوم والمخابئ وأماكن الحراسة.وأوضح أن "التحدي الذي يواجه الجيش الإسرائيلي الآن هو الخوف من نشوء منظمات إرهابية، مثل حماس أو منظمات جديدة"، مضيفا أنه "في الأسبوع الماضي فقط هاجمت قواتنا مستودع أسلحة تابع لحماس في المنطقة"، على حد قوله.ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سيطر على ما يقارب من 95% من محافظة القنيطرة، وذلك بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الاول، ومنع ما يسمى "إدارة العمليات العسكرية بسوريا" التابعة للحكومة المؤقتة من الاقتراب من المناطق التي دخل إليها خارج المنطقة العازلة في الجنوب السوري.

https://sarabic.ae/20250209/توغل-جديد-للجيش-الإسرائيلي-في-ريفي-درعا-والقنيطرة-جنوبي-سوريا--1097609541.html

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