https://sarabic.ae/20250209/توغل-جديد-للجيش-الإسرائيلي-في-ريفي-درعا-والقنيطرة-جنوبي-سوريا--1097609541.html

توغل جديد للجيش الإسرائيلي في ريفي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا

توغل جديد للجيش الإسرائيلي في ريفي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا

سبوتنيك عربي

بعد أيام قليلة من انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من مدينة البعث "السلام" داخل محافظة القنيطرة ،عادت تلك القوات للتوغل عبر عدة محاور جنوبي سوريا. 09.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-09T12:10+0000

2025-02-09T12:10+0000

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أحد وجهاء المنطقة الجنوبية، عمر عقله، قال لـ"سبوتنيك"، إن التوغل الجديد جاء عبر محور استراتيجي، هو طريق ريف دمشق – القنيطرة بالقرب من بلدة حرفة، حيث دخلت قوات الجيش الإسرائيلي إلى أحد المواقع العسكرية، والذي يحوي على قذائف هاون وصواريخ مضادة للدروع ضمن اللواء 90، التابع للجيش السوري السابق، وقامت بتدمير الموقع بعد مصادرة عدة أسلحة من داخلة.وتابع عقلة، أن قوات إضافية من الجيش الإسرائيلي توغلت عبر محور تتواجد به قوات أممية، باتجاه تل الشهوة الاستراتيجي في محافظة القنيطرة، فيما تم تسجيل توغل إضافي في ريف درعا الغربي "حوض اليرموك" بالقرب من ثكنة الجزيرة، حيث قامت آليات هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي، بشق طرقات إضافة تسمح بمرور آليات ثقيلة في المنطقة.وحول الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدف مناطق في ريف دمشق أمس السبتأكد عقلة، أن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت أحد المواقع في منطقة الكسوة بريف دمشق الجنوبي الغربي، هذا الموقع يتكون من 4 كتل إسمنتية، قامت ما يعرف باسم إدارة العمليات العسكرية بتخزين أسلحة وذخيرة كانت قد صادراتها بوقت سابق، أثناء حملة تمشيط شملت منطقة دير علي ومحيطها، وأن الغارات أدت إلى تدمير الموقع بما فيه من أسلحة وذخيرة، وسجل مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين يعملون لصالح إدارة العمليات العسكرية في سوريا.ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سيطر على ما يقارب من 95% من محافظة القنيطرة، وذلك بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الاول، ومنع ما يسمى "إدارة العمليات العسكرية بسوريا" التابعة للحكومة المؤقتة من الاقتراب من المناطق التي دخل إليها خارج المنطقة العازلة في الجنوب السوري.إسرائيل تكمل انسحابها من محور نتساريم ضمن اتفاق غزة... فيديو

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