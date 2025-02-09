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توغل جديد للجيش الإسرائيلي في ريفي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا
توغل جديد للجيش الإسرائيلي في ريفي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا
سبوتنيك عربي
بعد أيام قليلة من انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من مدينة البعث "السلام" داخل محافظة القنيطرة ،عادت تلك القوات للتوغل عبر عدة محاور جنوبي سوريا. 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T12:10+0000
2025-02-09T12:10+0000
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أحد وجهاء المنطقة الجنوبية، عمر عقله، قال لـ"سبوتنيك"، إن التوغل الجديد جاء عبر محور استراتيجي، هو طريق ريف دمشق – القنيطرة بالقرب من بلدة حرفة، حيث دخلت قوات الجيش الإسرائيلي إلى أحد المواقع العسكرية، والذي يحوي على قذائف هاون وصواريخ مضادة للدروع ضمن اللواء 90، التابع للجيش السوري السابق، وقامت بتدمير الموقع بعد مصادرة عدة أسلحة من داخلة.وتابع عقلة، أن قوات إضافية من الجيش الإسرائيلي توغلت عبر محور تتواجد به قوات أممية، باتجاه تل الشهوة الاستراتيجي في محافظة القنيطرة، فيما تم تسجيل توغل إضافي في ريف درعا الغربي "حوض اليرموك" بالقرب من ثكنة الجزيرة، حيث قامت آليات هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي، بشق طرقات إضافة تسمح بمرور آليات ثقيلة في المنطقة.وحول الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدف مناطق في ريف دمشق أمس السبتأكد عقلة، أن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت أحد المواقع في منطقة الكسوة بريف دمشق الجنوبي الغربي، هذا الموقع يتكون من 4 كتل إسمنتية، قامت ما يعرف باسم إدارة العمليات العسكرية بتخزين أسلحة وذخيرة كانت قد صادراتها بوقت سابق، أثناء حملة تمشيط شملت منطقة دير علي ومحيطها، وأن الغارات أدت إلى تدمير الموقع بما فيه من أسلحة وذخيرة، وسجل مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين يعملون لصالح إدارة العمليات العسكرية في سوريا.ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سيطر على ما يقارب من 95% من محافظة القنيطرة، وذلك بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الاول، ومنع ما يسمى "إدارة العمليات العسكرية بسوريا" التابعة للحكومة المؤقتة من الاقتراب من المناطق التي دخل إليها خارج المنطقة العازلة في الجنوب السوري.إسرائيل تكمل انسحابها من محور نتساريم ضمن اتفاق غزة... فيديو
https://sarabic.ae/20250209/إعلام-يكشف-عن-اتفاق-أمريكي-مع-حزب-العمال-الكردستاني-يغير-توازن-القوى-في-سوريا-1097602803.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم

توغل جديد للجيش الإسرائيلي في ريفي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا

12:10 GMT 09.02.2025
© AP Photo / Ariel Schalit الجيش الإسرائيلي في الجولان
 الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
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حصري
بعد أيام قليلة من انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من مدينة البعث "السلام" داخل محافظة القنيطرة ،عادت تلك القوات للتوغل عبر عدة محاور جنوبي سوريا.
أحد وجهاء المنطقة الجنوبية، عمر عقله، قال لـ"سبوتنيك"، إن التوغل الجديد جاء عبر محور استراتيجي، هو طريق ريف دمشق – القنيطرة بالقرب من بلدة حرفة، حيث دخلت قوات الجيش الإسرائيلي إلى أحد المواقع العسكرية، والذي يحوي على قذائف هاون وصواريخ مضادة للدروع ضمن اللواء 90، التابع للجيش السوري السابق، وقامت بتدمير الموقع بعد مصادرة عدة أسلحة من داخلة.

وأضاف عقلة، أن القوات الإسرائيلية تزعم بسعيها لسحب وتدمير أي سلاح يتواجد في المنطقة الجنوبية، خوفا من سيطرة مخربين أو مجموعات مسلحة عليه، بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، حيث تهدد تلك الأسلحة سلامة القوات الإسرائيلية المتواجدة في المنطقة العازلة على حد تعبيرها.

عناصر من حزب العمال الكردستاني بي كي كي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
إعلام يكشف عن اتفاق أمريكي مع حزب العمال الكردستاني يغير توازن القوى في سوريا
07:00 GMT
وتابع عقلة، أن قوات إضافية من الجيش الإسرائيلي توغلت عبر محور تتواجد به قوات أممية، باتجاه تل الشهوة الاستراتيجي في محافظة القنيطرة، فيما تم تسجيل توغل إضافي في ريف درعا الغربي "حوض اليرموك" بالقرب من ثكنة الجزيرة، حيث قامت آليات هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي، بشق طرقات إضافة تسمح بمرور آليات ثقيلة في المنطقة.

وحول الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدف مناطق في ريف دمشق أمس السبت

أكد عقلة، أن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت أحد المواقع في منطقة الكسوة بريف دمشق الجنوبي الغربي، هذا الموقع يتكون من 4 كتل إسمنتية، قامت ما يعرف باسم إدارة العمليات العسكرية بتخزين أسلحة وذخيرة كانت قد صادراتها بوقت سابق، أثناء حملة تمشيط شملت منطقة دير علي ومحيطها، وأن الغارات أدت إلى تدمير الموقع بما فيه من أسلحة وذخيرة، وسجل مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين يعملون لصالح إدارة العمليات العسكرية في سوريا.
ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سيطر على ما يقارب من 95% من محافظة القنيطرة، وذلك بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الاول، ومنع ما يسمى "إدارة العمليات العسكرية بسوريا" التابعة للحكومة المؤقتة من الاقتراب من المناطق التي دخل إليها خارج المنطقة العازلة في الجنوب السوري.
إسرائيل تكمل انسحابها من محور نتساريم ضمن اتفاق غزة... فيديو
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