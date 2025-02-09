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السعودية ترد ببيان قوي على اقتراح نتنياهو إقامة دولة فلسطينية في أراضيها
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إعلام يكشف عن اتفاق أمريكي مع حزب العمال الكردستاني يغير توازن القوى في سوريا
إعلام يكشف عن اتفاق أمريكي مع حزب العمال الكردستاني يغير توازن القوى في سوريا
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام تركية موالية للحكومة، نقلاً عن مصادر في المنطقة، أن بعض مقاتلي حزب العمال الكردستاني، المحظور في تركيا، سيغادرون سوريا بموجب اتفاق مع الولايات... 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T07:00+0000
2025-02-09T07:00+0000
أخبار سوريا اليوم
حزب العمال الكردستاني
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وجاء في المادة المنشورة في صحيفة "توركيه": "بينما يخطط البنتاغون لمغادرة البلاد (سوريا)، وفقًا للمعلومات التي تلقيناها من مصادر ميدانية، في اجتماع بين الولايات المتحدة وحزب العمال الكردستاني/ حزب الاتحاد الديمقراطي المدعوم من الولايات المتحدة، تقرر أن تغادر المنظمة الإرهابية التي يبلغ قوامها 10 آلاف شخص من سوريا، وذُكر أن الإرهابيين وافقوا على أخذ أسلحة ثقيلة معهم إلى العراق".وبدأ الصراع المسلح مع حزب العمال الكردستاني في تركيا عام 1984 واستؤنف عام 2015.وأصبح وجود القوات التركية في معسكر زليكان شمال شرقي الموصل، نقطة خلاف بين بغداد وأنقرة، وهو ما يبرر انتشارها بأنه ضروري لمحاربة حزب العمال الكردستاني.15 قتيلا بانفجار سيارة مفخخة في منبج شمالي سورياهل تحصل مواجهة عسكرية بين الحكومة المؤقتة في سوريا وقوات "قسد" ؟
https://sarabic.ae/20250112/أنقرة-تدعو-قسد-لحل-نفسها-في-حال-قررت-الاندماج-مع-الإدارة-السورية-الجديدة-1096726910.html
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أخبار سوريا اليوم, حزب العمال الكردستاني
أخبار سوريا اليوم, حزب العمال الكردستاني

إعلام يكشف عن اتفاق أمريكي مع حزب العمال الكردستاني يغير توازن القوى في سوريا

07:00 GMT 09.02.2025
© AP Photo / Bram Janssenعناصر من حزب العمال الكردستاني "بي كي كي"
عناصر من حزب العمال الكردستاني بي كي كي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Bram Janssen
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ذكرت وسائل إعلام تركية موالية للحكومة، نقلاً عن مصادر في المنطقة، أن بعض مقاتلي حزب العمال الكردستاني، المحظور في تركيا، سيغادرون سوريا بموجب اتفاق مع الولايات المتحدة.
وجاء في المادة المنشورة في صحيفة "توركيه": "بينما يخطط البنتاغون لمغادرة البلاد (سوريا)، وفقًا للمعلومات التي تلقيناها من مصادر ميدانية، في اجتماع بين الولايات المتحدة وحزب العمال الكردستاني/ حزب الاتحاد الديمقراطي المدعوم من الولايات المتحدة، تقرر أن تغادر المنظمة الإرهابية التي يبلغ قوامها 10 آلاف شخص من سوريا، وذُكر أن الإرهابيين وافقوا على أخذ أسلحة ثقيلة معهم إلى العراق".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في وقت سابق إن أنقرة مستعدة للوضع الذي قد ينشأ نتيجة الانسحاب الأمريكي من سوريا.
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
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وبدأ الصراع المسلح مع حزب العمال الكردستاني في تركيا عام 1984 واستؤنف عام 2015.
وتوجد في شمال العراق قواعد لحزب العمال الكردستاني، حيث تقوم القوات المسلحة التركية بعمليات جوية وبرية ضدها.
وأصبح وجود القوات التركية في معسكر زليكان شمال شرقي الموصل، نقطة خلاف بين بغداد وأنقرة، وهو ما يبرر انتشارها بأنه ضروري لمحاربة حزب العمال الكردستاني.
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