https://sarabic.ae/20250209/إعلام-يكشف-عن-اتفاق-أمريكي-مع-حزب-العمال-الكردستاني-يغير-توازن-القوى-في-سوريا-1097602803.html

إعلام يكشف عن اتفاق أمريكي مع حزب العمال الكردستاني يغير توازن القوى في سوريا

إعلام يكشف عن اتفاق أمريكي مع حزب العمال الكردستاني يغير توازن القوى في سوريا

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام تركية موالية للحكومة، نقلاً عن مصادر في المنطقة، أن بعض مقاتلي حزب العمال الكردستاني، المحظور في تركيا، سيغادرون سوريا بموجب اتفاق مع الولايات... 09.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-09T07:00+0000

2025-02-09T07:00+0000

2025-02-09T07:00+0000

أخبار سوريا اليوم

حزب العمال الكردستاني

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وجاء في المادة المنشورة في صحيفة "توركيه": "بينما يخطط البنتاغون لمغادرة البلاد (سوريا)، وفقًا للمعلومات التي تلقيناها من مصادر ميدانية، في اجتماع بين الولايات المتحدة وحزب العمال الكردستاني/ حزب الاتحاد الديمقراطي المدعوم من الولايات المتحدة، تقرر أن تغادر المنظمة الإرهابية التي يبلغ قوامها 10 آلاف شخص من سوريا، وذُكر أن الإرهابيين وافقوا على أخذ أسلحة ثقيلة معهم إلى العراق".وبدأ الصراع المسلح مع حزب العمال الكردستاني في تركيا عام 1984 واستؤنف عام 2015.وأصبح وجود القوات التركية في معسكر زليكان شمال شرقي الموصل، نقطة خلاف بين بغداد وأنقرة، وهو ما يبرر انتشارها بأنه ضروري لمحاربة حزب العمال الكردستاني.15 قتيلا بانفجار سيارة مفخخة في منبج شمالي سورياهل تحصل مواجهة عسكرية بين الحكومة المؤقتة في سوريا وقوات "قسد" ؟

https://sarabic.ae/20250112/أنقرة-تدعو-قسد-لحل-نفسها-في-حال-قررت-الاندماج-مع-الإدارة-السورية-الجديدة-1096726910.html

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أخبار سوريا اليوم, حزب العمال الكردستاني