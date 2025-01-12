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https://sarabic.ae/20250112/أنقرة-تدعو-قسد-لحل-نفسها-في-حال-قررت-الاندماج-مع-الإدارة-السورية-الجديدة-1096726910.html
أنقرة تدعو "قسد" لحل نفسها في حال قررت الاندماج مع الإدارة السورية الجديدة
أنقرة تدعو "قسد" لحل نفسها في حال قررت الاندماج مع الإدارة السورية الجديدة
سبوتنيك عربي
دعا وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الأحد، قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إلى الإعلان عن حل نفسها، "إذا كانت صادقة في مساعيها للاندماج مع الإدارة... 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T14:53+0000
2025-01-12T14:57+0000
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جاء ذلك في كلمة له خلال الاجتماع الوزاري الموسع بشأن سوريا، الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض.وقال فيدان في كلمته: "إن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها يجب أن يكون المحور الرئيسي، وعلى قوات سوريا الديمقراطية الإعلان عن حل نفسها، في حال كانت صادقة في مساعيها للاندماج مع الإدارة السورية المركزية"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وأضاف أن قوات سوريا الديمقراطية التي وصفها بـ"التنظيم الإرهابي"، تشكل تهديدا جديا للأغلبية العربية شرق الفرات، متهما التنظيم بـ "مواصلة "نهب الموارد الطبيعية التي يحتاجها الشعب السوري".وواصل: "يجب أن نعمل في هذه المرحلة الحرجة على إرساء التوازن بعناية بين توقعات المجتمع الدولي والحقائق التي تواجهها الإدارة السورية الجديدة".وتأتي كلمة وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، حول قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردي، التي تعتبرها تركيا ذراع حزب العمال الكردستاني المصنف لديها "تنظيما إرهابيا"، في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة تصريحات أمريكية رافضة لأي عمليات عسكرية ضد المسلحين الأكراد.وتؤكد تركيا عزمها شن عملية عسكرية ضد الوحدات الكردية في حال لم تستجب لشروطها المتمثلة بحل التنظيم لنفسه وإلقاء سلاحه ومغادرة قياديي التنظيم والمقاتلين الأجانب المنضمين إلى صفوفه البلاد.وتسضيف العاصمة السعودية، الرياض، اجتماعا وزاريا موسعا بشأن سوريا، شارك فيه وزراء خارجية تركيا وسوريا، والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والعراق ولبنان والأردن ومصر وبريطانيا وألمانيا.بينما تشارك أمريكا وإيطاليا على مستوى نائب وزير خارجية، فضلا عن مشاركة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا.وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
https://sarabic.ae/20250111/أردوغان-سندفن-الأسلحة-الموجهة-نحو-تركيا-أو-ندفن-من-يوجهونها-1096691890.html
https://sarabic.ae/20250110/الرئيس-التركي-يخيّر-الإرهابيين-بين-التوبة-أو-التصفية-1096664756.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية

أنقرة تدعو "قسد" لحل نفسها في حال قررت الاندماج مع الإدارة السورية الجديدة

14:53 GMT 12.01.2025 (تم التحديث: 14:57 GMT 12.01.2025)
© AP Photo / Jacquelyn Martinوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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دعا وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الأحد، قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إلى الإعلان عن حل نفسها، "إذا كانت صادقة في مساعيها للاندماج مع الإدارة السورية المركزية"، وفق قوله.
جاء ذلك في كلمة له خلال الاجتماع الوزاري الموسع بشأن سوريا، الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض.
وقال فيدان في كلمته: "إن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها يجب أن يكون المحور الرئيسي، وعلى قوات سوريا الديمقراطية الإعلان عن حل نفسها، في حال كانت صادقة في مساعيها للاندماج مع الإدارة السورية المركزية"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وأضاف أن قوات سوريا الديمقراطية التي وصفها بـ"التنظيم الإرهابي"، تشكل تهديدا جديا للأغلبية العربية شرق الفرات، متهما التنظيم بـ "مواصلة "نهب الموارد الطبيعية التي يحتاجها الشعب السوري".

وأكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، استعداد بلاده للعمل المشترك مع الدول العربية والأوروبية لتعزيز قدرات الإدارة السورية الجديدة على مكافحة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بشكل فعال، وأهمية إنشاء آليات أو لجان تنسيقية لجعل الجهود المبذولة بشأن سوريا أكثر فعالية.

وواصل: "يجب أن نعمل في هذه المرحلة الحرجة على إرساء التوازن بعناية بين توقعات المجتمع الدولي والحقائق التي تواجهها الإدارة السورية الجديدة".
وتأتي كلمة وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، حول قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردي، التي تعتبرها تركيا ذراع حزب العمال الكردستاني المصنف لديها "تنظيما إرهابيا"، في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة تصريحات أمريكية رافضة لأي عمليات عسكرية ضد المسلحين الأكراد.
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وتؤكد تركيا عزمها شن عملية عسكرية ضد الوحدات الكردية في حال لم تستجب لشروطها المتمثلة بحل التنظيم لنفسه وإلقاء سلاحه ومغادرة قياديي التنظيم والمقاتلين الأجانب المنضمين إلى صفوفه البلاد.
وتسضيف العاصمة السعودية، الرياض، اجتماعا وزاريا موسعا بشأن سوريا، شارك فيه وزراء خارجية تركيا وسوريا، والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والعراق ولبنان والأردن ومصر وبريطانيا وألمانيا.
بينما تشارك أمريكا وإيطاليا على مستوى نائب وزير خارجية، فضلا عن مشاركة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا.
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وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
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