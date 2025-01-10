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https://sarabic.ae/20250110/الرئيس-التركي-يخيّر-الإرهابيين-بين-التوبة-أو-التصفية-1096664756.html
الرئيس التركي يخيّر "الإرهابيين" بين "التوبة" أو "التصفية"
الرئيس التركي يخيّر "الإرهابيين" بين "التوبة" أو "التصفية"
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أنه "مع تحرير المعارضة السورية لدمشق، أصبح الإرهابيون الانفصاليون محاصرين أكثر فأكثر، وباتوا الآن يبحثون عن... 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T15:52+0000
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وأضاف في كلمة له بالمؤتمر الثامن العادي لحزب "العدالة والتنمية"، الذي أقيم في ولاية آيدن، أنه "بفضل عملياتنا عبر الحدود، تمكنت تركيا من تمزيق الحزام الإرهابي المراد تشكيله شمال سوريا من خلال عملياتنا العسكرية خارج الحدود"، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.وشدد الرئيس التركي، أن الإرهابيين "أمامهم خياران فقط، إما أن يتوبوا عن الإرهاب ويلقوا السلاح، أو لن يتمكنوا من الفرار من التصفية".وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد الأسبوع الماضي، أنه "لا مكان للتنظيمات الإرهابية والعناصر المرتبطة بها في مستقبل سوريا الجديدة" مضيفا أن "تركيا تسعى لمنع التطورات الأخيرة من التسبب في زعزعة الاستقرار في المنطقة".جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء الماضي، في العاصمة التركية أنقرة. وشدد أدروغان في أكثر من مناسبة، أنه "لا مكان للتنظيمات الإرهابية أمثال "داعش" (المحظورة في روسيا وعدة دول أخرى)، وحزب العمال الكردستاني في سوريا".وقال: "سنواصل عملياتنا ضد التنظيم الإرهابي الانفصالي في سوريا ونرحب بقرار الإدارة السورية الجديدة بهذا الشأن".وأشار إلى أنه "على تواصل وثيق مع قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، وستستمر زيارات المسؤولين الأتراك إلى سوريا في المرحلة المقبلة".
https://sarabic.ae/20250106/أردوغان-يحذر-من-أي-تقسيم-لسوريا-ويؤكد-استعداد-تركيا-للتدخل-1096539264.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن

الرئيس التركي يخيّر "الإرهابيين" بين "التوبة" أو "التصفية"

15:52 GMT 10.01.2025
© AP Photo / Nedim Enginsoyالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
© AP Photo / Nedim Enginsoy
تابعنا عبر
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أنه "مع تحرير المعارضة السورية لدمشق، أصبح الإرهابيون الانفصاليون محاصرين أكثر فأكثر، وباتوا الآن يبحثون عن أسياد جدد لهم".
وأضاف في كلمة له بالمؤتمر الثامن العادي لحزب "العدالة والتنمية"، الذي أقيم في ولاية آيدن، أنه "بفضل عملياتنا عبر الحدود، تمكنت تركيا من تمزيق الحزام الإرهابي المراد تشكيله شمال سوريا من خلال عملياتنا العسكرية خارج الحدود"، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
وشدد الرئيس التركي، أن الإرهابيين "أمامهم خياران فقط، إما أن يتوبوا عن الإرهاب ويلقوا السلاح، أو لن يتمكنوا من الفرار من التصفية".
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد الأسبوع الماضي، أنه "لا مكان للتنظيمات الإرهابية والعناصر المرتبطة بها في مستقبل سوريا الجديدة" مضيفا أن "تركيا تسعى لمنع التطورات الأخيرة من التسبب في زعزعة الاستقرار في المنطقة".
جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء الماضي، في العاصمة التركية أنقرة.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
أردوغان يحذر من أي تقسيم لسوريا ويؤكد استعداد تركيا للتدخل
6 يناير, 17:31 GMT
وشدد أدروغان في أكثر من مناسبة، أنه "لا مكان للتنظيمات الإرهابية أمثال "داعش" (المحظورة في روسيا وعدة دول أخرى)، وحزب العمال الكردستاني في سوريا".
وقال: "سنواصل عملياتنا ضد التنظيم الإرهابي الانفصالي في سوريا ونرحب بقرار الإدارة السورية الجديدة بهذا الشأن".
وأشار إلى أنه "على تواصل وثيق مع قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، وستستمر زيارات المسؤولين الأتراك إلى سوريا في المرحلة المقبلة".
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