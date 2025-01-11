https://sarabic.ae/20250111/أردوغان-سندفن-الأسلحة-الموجهة-نحو-تركيا-أو-ندفن-من-يوجهونها-1096691890.html

أردوغان: سندفن الأسلحة الموجهة نحو تركيا أو ندفن من يوجهونها

أردوغان: سندفن الأسلحة الموجهة نحو تركيا أو ندفن من يوجهونها

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن "عصر استغلال المنطقة عبر المنظمات الإرهابية انتهى، وأن عصر استخدام الإرهاب كسلاح وأداة ودمية انتهى". 11.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-11T16:27+0000

2025-01-11T16:27+0000

2025-01-11T16:27+0000

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كما شدد، في كلمة له خلال المؤتمر الإقليمي الثامن لحزب "العدالة والتنمية"، الذي أقيم بولاية شانلي أورفا، أن "نهاية نظام البعث الاستبدادي هو انتصار لأشقائنا السوريين، كما أنه انتصار لنا كجيران لهم".وأضاف أردوغان: "إما أن يتم دفن تلك الأسلحة الموجهة إلى بلادنا، أو سيتم دفن أولئك الذين وجهوا أسلحتهم إلى تركيا، وبصرف النظر عن هذا، لا يوجد طريق ثالث أو خيار آخر"، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.وتابع أردوغان: "لا يمكن أن تصل إلى طريق صحيح باستخدام الإرهاب، والتنظيم الانقسامي لم يعد له من خيارات سوى تصفية نفسه، والإرهاب والديمقراطية لا يجتمعان جنبا إلى جنب".وواصل الرئيس التركي: "لتحل شمس الأخوة الدافئة في جغرافيتنا المشتركة بدلًا من الإرهاب، وتركيا عازمة على التخلص من الإرهاب، وستحقق أهدافها لا محالة".وأضاف في كلمة له، خلال المؤتمر الثامن لحزب "العدالة والتنمية"، الذي أقيم في ولاية آيدن، أنه "بفضل عملياتنا عبر الحدود، تمكنت تركيا من تمزيق الحزام الإرهابي المراد تشكيله شمال سوريا من خلال عملياتنا العسكرية خارج الحدود"، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.وشدد الرئيس التركي على أن "الإرهابيين أمامهم خياران فقط، إما أن يتوبوا عن الإرهاب ويلقوا السلاح، أو لن يتمكنوا من الفرار من التصفية".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد الأسبوع الماضي، أنه "لا مكان للتنظيمات الإرهابية والعناصر المرتبطة بها في مستقبل سوريا الجديدة"، مضيفا أن "تركيا تسعى لمنع التطورات الأخيرة من التسبب في زعزعة الاستقرار في المنطقة".جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء الماضي، في العاصمة التركية أنقرة.وقال: "سنواصل عملياتنا ضد التنظيم الإرهابي الانفصالي في سوريا، ونرحب بقرار الإدارة السورية الجديدة بهذا الشأن".وأشار إلى أنه "على تواصل وثيق مع قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، وستستمر زيارات المسؤولين الأتراك إلى سوريا، في المرحلة المقبلة".

https://sarabic.ae/20250111/أردوغان-أحفاد-صلاح-الدين-الأيوبي-لن-يكونوا-عبيدا-للصهاينة-فيديو-1096685221.html

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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار