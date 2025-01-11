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https://sarabic.ae/20250111/أردوغان-سندفن-الأسلحة-الموجهة-نحو-تركيا-أو-ندفن-من-يوجهونها-1096691890.html
أردوغان: سندفن الأسلحة الموجهة نحو تركيا أو ندفن من يوجهونها
أردوغان: سندفن الأسلحة الموجهة نحو تركيا أو ندفن من يوجهونها
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن "عصر استغلال المنطقة عبر المنظمات الإرهابية انتهى، وأن عصر استخدام الإرهاب كسلاح وأداة ودمية انتهى". 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T16:27+0000
2025-01-11T16:27+0000
رجب طيب أردوغان
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كما شدد، في كلمة له خلال المؤتمر الإقليمي الثامن لحزب "العدالة والتنمية"، الذي أقيم بولاية شانلي أورفا، أن "نهاية نظام البعث الاستبدادي هو انتصار لأشقائنا السوريين، كما أنه انتصار لنا كجيران لهم".وأضاف أردوغان: "إما أن يتم دفن تلك الأسلحة الموجهة إلى بلادنا، أو سيتم دفن أولئك الذين وجهوا أسلحتهم إلى تركيا، وبصرف النظر عن هذا، لا يوجد طريق ثالث أو خيار آخر"، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.وتابع أردوغان: "لا يمكن أن تصل إلى طريق صحيح باستخدام الإرهاب، والتنظيم الانقسامي لم يعد له من خيارات سوى تصفية نفسه، والإرهاب والديمقراطية لا يجتمعان جنبا إلى جنب".وواصل الرئيس التركي: "لتحل شمس الأخوة الدافئة في جغرافيتنا المشتركة بدلًا من الإرهاب، وتركيا عازمة على التخلص من الإرهاب، وستحقق أهدافها لا محالة".وأضاف في كلمة له، خلال المؤتمر الثامن لحزب "العدالة والتنمية"، الذي أقيم في ولاية آيدن، أنه "بفضل عملياتنا عبر الحدود، تمكنت تركيا من تمزيق الحزام الإرهابي المراد تشكيله شمال سوريا من خلال عملياتنا العسكرية خارج الحدود"، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.وشدد الرئيس التركي على أن "الإرهابيين أمامهم خياران فقط، إما أن يتوبوا عن الإرهاب ويلقوا السلاح، أو لن يتمكنوا من الفرار من التصفية".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد الأسبوع الماضي، أنه "لا مكان للتنظيمات الإرهابية والعناصر المرتبطة بها في مستقبل سوريا الجديدة"، مضيفا أن "تركيا تسعى لمنع التطورات الأخيرة من التسبب في زعزعة الاستقرار في المنطقة".جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء الماضي، في العاصمة التركية أنقرة.وقال: "سنواصل عملياتنا ضد التنظيم الإرهابي الانفصالي في سوريا، ونرحب بقرار الإدارة السورية الجديدة بهذا الشأن".وأشار إلى أنه "على تواصل وثيق مع قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، وستستمر زيارات المسؤولين الأتراك إلى سوريا، في المرحلة المقبلة".
https://sarabic.ae/20250111/أردوغان-أحفاد-صلاح-الدين-الأيوبي-لن-يكونوا-عبيدا-للصهاينة-فيديو-1096685221.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

أردوغان: سندفن الأسلحة الموجهة نحو تركيا أو ندفن من يوجهونها

16:27 GMT 11.01.2025
© AP Photo / Burhan Ozbiliciالرئس التركي رجب طيب أردوغان
الرئس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
الرئس التركي رجب طيب أردوغان
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن "عصر استغلال المنطقة عبر المنظمات الإرهابية انتهى، وأن عصر استخدام الإرهاب كسلاح وأداة ودمية انتهى".
كما شدد، في كلمة له خلال المؤتمر الإقليمي الثامن لحزب "العدالة والتنمية"، الذي أقيم بولاية شانلي أورفا، أن "نهاية نظام البعث الاستبدادي هو انتصار لأشقائنا السوريين، كما أنه انتصار لنا كجيران لهم".
وأضاف أردوغان: "إما أن يتم دفن تلك الأسلحة الموجهة إلى بلادنا، أو سيتم دفن أولئك الذين وجهوا أسلحتهم إلى تركيا، وبصرف النظر عن هذا، لا يوجد طريق ثالث أو خيار آخر"، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
وتابع أردوغان: "لا يمكن أن تصل إلى طريق صحيح باستخدام الإرهاب، والتنظيم الانقسامي لم يعد له من خيارات سوى تصفية نفسه، والإرهاب والديمقراطية لا يجتمعان جنبا إلى جنب".
وواصل الرئيس التركي: "لتحل شمس الأخوة الدافئة في جغرافيتنا المشتركة بدلًا من الإرهاب، وتركيا عازمة على التخلص من الإرهاب، وستحقق أهدافها لا محالة".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أكد أمس الجمعة، أنه "مع تحرير المعارضة السورية لدمشق، أصبح الإرهابيون الانفصاليون محاصرين أكثر فأكثر، وباتوا الآن يبحثون عن أسياد جدد لهم".

وأضاف في كلمة له، خلال المؤتمر الثامن لحزب "العدالة والتنمية"، الذي أقيم في ولاية آيدن، أنه "بفضل عملياتنا عبر الحدود، تمكنت تركيا من تمزيق الحزام الإرهابي المراد تشكيله شمال سوريا من خلال عملياتنا العسكرية خارج الحدود"، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
رئيس تركيا رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
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13:37 GMT
وشدد الرئيس التركي على أن "الإرهابيين أمامهم خياران فقط، إما أن يتوبوا عن الإرهاب ويلقوا السلاح، أو لن يتمكنوا من الفرار من التصفية".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد الأسبوع الماضي، أنه "لا مكان للتنظيمات الإرهابية والعناصر المرتبطة بها في مستقبل سوريا الجديدة"، مضيفا أن "تركيا تسعى لمنع التطورات الأخيرة من التسبب في زعزعة الاستقرار في المنطقة".
جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء الماضي، في العاصمة التركية أنقرة.

وشدد أدروغان، في أكثر من مناسبة، أنه "لا مكان للتنظيمات الإرهابية أمثال "داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا ودول عدة)، وحزب العمال الكردستاني في سوريا".

وقال: "سنواصل عملياتنا ضد التنظيم الإرهابي الانفصالي في سوريا، ونرحب بقرار الإدارة السورية الجديدة بهذا الشأن".
وأشار إلى أنه "على تواصل وثيق مع قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، وستستمر زيارات المسؤولين الأتراك إلى سوريا، في المرحلة المقبلة".
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