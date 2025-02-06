https://sarabic.ae/20250206/الجيش-الإسرائيلي-يكشف-عن-صاروخ-جديد-مضاد-للسفن-فيديو-1097542990.html
الجيش الإسرائيلي يكشف عن صاروخ جديد مضاد للسفن.. فيديو
الجيش الإسرائيلي يكشف عن صاروخ جديد مضاد للسفن.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي أن أسطول السفن الصاروخية التابع لسلاح البحرية لديه، وإدارة تطوير الأسلحة، أجريا تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ "سطح - سطح". 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T17:08+0000
2025-02-06T17:08+0000
2025-02-06T17:08+0000
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وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن الصاروخ من طراز "جفرائيل - 5"، مشيرًا إلى أن عملية اختباره "تمثل جزءا من جهود تحسين القدرات القتالية للأسطول الحربي الإسرائيلي".ونشر أدرعي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مقطع فيديو يرصد لحظة اختبار الصاروخ، الذي يصنف ضمن الصواريخ المضادة للسفن، مشيرًا إلى أن الصاروح تمكن من إصابة هدف بحري عبارة عن نموذج لسفينة معادية بنجاح.ولفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن الصاروخ الجديد "يدعم جهود إسرائيل للحفاظ على التفوق البحري فيما يتعلق بالقدرات الهجومية للأسطول الحربي الإسرائيلي".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن
الجيش الإسرائيلي يكشف عن صاروخ جديد مضاد للسفن.. فيديو
أعلن الجيش الإسرائيلي أن أسطول السفن الصاروخية التابع لسلاح البحرية لديه، وإدارة تطوير الأسلحة، أجريا تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ "سطح - سطح".
وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن الصاروخ من طراز "جفرائيل - 5"، مشيرًا إلى أن عملية اختباره "تمثل جزءا من جهود تحسين القدرات القتالية
للأسطول الحربي الإسرائيلي".
ونشر أدرعي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مقطع فيديو يرصد لحظة اختبار الصاروخ، الذي يصنف ضمن الصواريخ المضادة للسفن، مشيرًا إلى أن الصاروح تمكن من إصابة هدف بحري عبارة عن نموذج لسفينة معادية
بنجاح.
ولفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن الصاروخ الجديد "يدعم جهود إسرائيل للحفاظ على التفوق البحري
فيما يتعلق بالقدرات الهجومية للأسطول الحربي الإسرائيلي".