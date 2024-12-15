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بالأرقام.. مقارنة بين القوة البحرية للدول العربية وإسرائيل
بالأرقام.. مقارنة بين القوة البحرية للدول العربية وإسرائيل
سبوتنيك عربي
يقدّر إجمالي حجم القوة البحرية لأساطيل 12 دولة عربية معًا بـ1150 وحدة بحرية، قبل تدمير قطع الأسطول الحربي السوري. 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T14:39+0000
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وبعد إعلان إسرائيل تدمير قوة سوريا البحرية، يصبح إجمالي حجم الأساطيل الحربية للدول العربية 1103 وحدات بحرية، وهو عدد هائل من السفن الحربية، عند مقارنتها بحجم الأسطول الإسرائيلي، الذي يصنف في المرتبة رقم 49 عالميا بـ67 وحدة بحرية.ويعني ذلك أنه حتى بعد تدمير القوة البحرية السورية، فإن إجمالي القوة البحرية للدول العربية تقدر بأكثر من 16 ضعف القوة البحرية الإسرائيلية.
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انفوجرافيك, инфографика

بالأرقام.. مقارنة بين القوة البحرية للدول العربية وإسرائيل

14:39 GMT 15.12.2024
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يقدّر إجمالي حجم القوة البحرية لأساطيل 12 دولة عربية معًا بـ1150 وحدة بحرية، قبل تدمير قطع الأسطول الحربي السوري.
وبعد إعلان إسرائيل تدمير قوة سوريا البحرية، يصبح إجمالي حجم الأساطيل الحربية للدول العربية 1103 وحدات بحرية، وهو عدد هائل من السفن الحربية، عند مقارنتها بحجم الأسطول الإسرائيلي، الذي يصنف في المرتبة رقم 49 عالميا بـ67 وحدة بحرية.
ويعني ذلك أنه حتى بعد تدمير القوة البحرية السورية، فإن إجمالي القوة البحرية للدول العربية تقدر بأكثر من 16 ضعف القوة البحرية الإسرائيلية.
بالأرقام.. مقارنة بين القوة البحرية للدول العربية وإسرائيل - سبوتنيك عربي
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