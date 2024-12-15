https://sarabic.ae/20241215/بالأرقام-مقارنة-بين-القوة-البحرية-للدول-العربية-وإسرائيل-1095809759.html
بالأرقام.. مقارنة بين القوة البحرية للدول العربية وإسرائيل
بالأرقام.. مقارنة بين القوة البحرية للدول العربية وإسرائيل
سبوتنيك عربي
يقدّر إجمالي حجم القوة البحرية لأساطيل 12 دولة عربية معًا بـ1150 وحدة بحرية، قبل تدمير قطع الأسطول الحربي السوري. 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T14:39+0000
2024-12-15T14:39+0000
2024-12-15T14:39+0000
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وبعد إعلان إسرائيل تدمير قوة سوريا البحرية، يصبح إجمالي حجم الأساطيل الحربية للدول العربية 1103 وحدات بحرية، وهو عدد هائل من السفن الحربية، عند مقارنتها بحجم الأسطول الإسرائيلي، الذي يصنف في المرتبة رقم 49 عالميا بـ67 وحدة بحرية.ويعني ذلك أنه حتى بعد تدمير القوة البحرية السورية، فإن إجمالي القوة البحرية للدول العربية تقدر بأكثر من 16 ضعف القوة البحرية الإسرائيلية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
بالأرقام.. مقارنة بين القوة البحرية للدول العربية وإسرائيل
يقدّر إجمالي حجم القوة البحرية لأساطيل 12 دولة عربية معًا بـ1150 وحدة بحرية، قبل تدمير قطع الأسطول الحربي السوري.
وبعد إعلان إسرائيل تدمير قوة سوريا البحرية، يصبح إجمالي حجم الأساطيل الحربية للدول العربية 1103 وحدات بحرية، وهو عدد هائل من السفن الحربية، عند مقارنتها بحجم الأسطول الإسرائيلي، الذي يصنف في المرتبة رقم 49 عالميا بـ67 وحدة بحرية.
ويعني ذلك أنه حتى بعد تدمير القوة البحرية السورية، فإن إجمالي القوة البحرية للدول العربية تقدر بأكثر من 16 ضعف القوة البحرية الإسرائيلية.