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إسرائيل تكمل انسحابها من محور نتساريم ضمن اتفاق غزة... فيديو
إسرائيل تكمل انسحابها من محور نتساريم ضمن اتفاق غزة... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن اكتمال انسحاب القوات الإسرائيلية من محور نتساريم، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الحالية من اتفاق وقف إطلاق النار مع... 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T08:26+0000
2025-02-09T08:27+0000
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فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الانسحاب شمل إزالة جميع المباني المتنقلة والبنية التحتية والمعدات العسكرية، موضحة أن المواقع المُخلاة تقع شرقي محور صلاح الدين.وكان الجيش الإسرائيلي قد بدأ تقليص وجوده في شمال نتساريم الأسبوع الماضي، مما أتاح للنازحين الفلسطينيين فرصة العودة إلى شمال القطاع سيرًا على الأقدام عبر الطريق الساحلي، أو بالمركبات عبر طريق صلاح الدين. ورغم الانسحاب، لا تزال القوات الإسرائيلية تحتفظ ببعض المواقع العسكرية على الجانب الشرقي من طريق صلاح الدين، بالقرب من الحدود مع إسرائيل.ووفقا لبنود الاتفاق، فإن اليوم الـ 21 من وقف إطلاق النار يشهد انسحابا كاملا من الممر الذي يقسم القطاع، مع بقاء وجود عسكري إسرائيلي محدود في منطقة عازلة تمتد لنحو كيلومتر واحد داخل غزة.أما في محور فيلادلفيا، الممتد على الحدود بين مصر وغزة، فلا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة هناك، ومن المقرر أن تكمل انسحابها منه بحلول اليوم الـ 50 من وقف إطلاق النار، بحسب بنود الاتفاق.
https://sarabic.ae/20250208/حماس-لن-نسمح-للقوات-الأمريكية-بدخول-غزة-تحت-أي-ظرف-1097584468.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار

إسرائيل تكمل انسحابها من محور نتساريم ضمن اتفاق غزة... فيديو

08:26 GMT 09.02.2025 (تم التحديث: 08:27 GMT 09.02.2025)
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Israel Defense Forces
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أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن اكتمال انسحاب القوات الإسرائيلية من محور نتساريم، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الحالية من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في غزة.
فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الانسحاب شمل إزالة جميع المباني المتنقلة والبنية التحتية والمعدات العسكرية، موضحة أن المواقع المُخلاة تقع شرقي محور صلاح الدين.
وكان الجيش الإسرائيلي قد بدأ تقليص وجوده في شمال نتساريم الأسبوع الماضي، مما أتاح للنازحين الفلسطينيين فرصة العودة إلى شمال القطاع سيرًا على الأقدام عبر الطريق الساحلي، أو بالمركبات عبر طريق صلاح الدين.
ورغم الانسحاب، لا تزال القوات الإسرائيلية تحتفظ ببعض المواقع العسكرية على الجانب الشرقي من طريق صلاح الدين، بالقرب من الحدود مع إسرائيل.
مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
"حماس": لن نسمح للقوات الأمريكية بدخول غزة تحت أي ظرف
أمس, 07:45 GMT
ووفقا لبنود الاتفاق، فإن اليوم الـ 21 من وقف إطلاق النار يشهد انسحابا كاملا من الممر الذي يقسم القطاع، مع بقاء وجود عسكري إسرائيلي محدود في منطقة عازلة تمتد لنحو كيلومتر واحد داخل غزة.
أما في محور فيلادلفيا، الممتد على الحدود بين مصر وغزة، فلا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة هناك، ومن المقرر أن تكمل انسحابها منه بحلول اليوم الـ 50 من وقف إطلاق النار، بحسب بنود الاتفاق.
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