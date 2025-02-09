https://sarabic.ae/20250209/إسرائيل-تكمل-انسحابها-من-محور-نتساريم-ضمن-اتفاق-غزة-فيديو-1097604351.html
إسرائيل تكمل انسحابها من محور نتساريم ضمن اتفاق غزة... فيديو
إسرائيل تكمل انسحابها من محور نتساريم ضمن اتفاق غزة... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن اكتمال انسحاب القوات الإسرائيلية من محور نتساريم، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الحالية من اتفاق وقف إطلاق النار مع... 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T08:26+0000
2025-02-09T08:26+0000
2025-02-09T08:27+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
قطاع غزة
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/02/1082743354_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_4c66daf226f7335648015422883af162.jpg
فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الانسحاب شمل إزالة جميع المباني المتنقلة والبنية التحتية والمعدات العسكرية، موضحة أن المواقع المُخلاة تقع شرقي محور صلاح الدين.وكان الجيش الإسرائيلي قد بدأ تقليص وجوده في شمال نتساريم الأسبوع الماضي، مما أتاح للنازحين الفلسطينيين فرصة العودة إلى شمال القطاع سيرًا على الأقدام عبر الطريق الساحلي، أو بالمركبات عبر طريق صلاح الدين. ورغم الانسحاب، لا تزال القوات الإسرائيلية تحتفظ ببعض المواقع العسكرية على الجانب الشرقي من طريق صلاح الدين، بالقرب من الحدود مع إسرائيل.ووفقا لبنود الاتفاق، فإن اليوم الـ 21 من وقف إطلاق النار يشهد انسحابا كاملا من الممر الذي يقسم القطاع، مع بقاء وجود عسكري إسرائيلي محدود في منطقة عازلة تمتد لنحو كيلومتر واحد داخل غزة.أما في محور فيلادلفيا، الممتد على الحدود بين مصر وغزة، فلا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة هناك، ومن المقرر أن تكمل انسحابها منه بحلول اليوم الـ 50 من وقف إطلاق النار، بحسب بنود الاتفاق.
https://sarabic.ae/20250208/حماس-لن-نسمح-للقوات-الأمريكية-بدخول-غزة-تحت-أي-ظرف-1097584468.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/02/1082743354_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_15cfc89c26df01260df98e1dc197c2a1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل تكمل انسحابها من محور نتساريم ضمن اتفاق غزة... فيديو
08:26 GMT 09.02.2025 (تم التحديث: 08:27 GMT 09.02.2025)
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن اكتمال انسحاب القوات الإسرائيلية من محور نتساريم، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الحالية من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في غزة.
فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الانسحاب شمل إزالة جميع المباني المتنقلة والبنية التحتية والمعدات العسكرية، موضحة أن المواقع المُخلاة تقع شرقي محور صلاح الدين.
وكان الجيش الإسرائيلي
قد بدأ تقليص وجوده في شمال نتساريم الأسبوع الماضي، مما أتاح للنازحين الفلسطينيين فرصة العودة إلى شمال القطاع سيرًا على الأقدام عبر الطريق الساحلي، أو بالمركبات عبر طريق صلاح الدين.
ورغم الانسحاب، لا تزال القوات الإسرائيلية تحتفظ ببعض المواقع العسكرية على الجانب الشرقي من طريق صلاح الدين، بالقرب من الحدود مع إسرائيل.
ووفقا لبنود الاتفاق، فإن اليوم الـ 21 من وقف إطلاق النار يشهد انسحابا كاملا من الممر الذي يقسم القطاع، مع بقاء وجود عسكري إسرائيلي محدود في منطقة عازلة تمتد لنحو كيلومتر واحد داخل غزة.
أما في محور فيلادلفيا
، الممتد على الحدود بين مصر وغزة، فلا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة هناك، ومن المقرر أن تكمل انسحابها منه بحلول اليوم الـ 50 من وقف إطلاق النار، بحسب بنود الاتفاق.