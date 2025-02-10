https://sarabic.ae/20250210/ناشط-حقوقي-لـسبوتنيك-مصير-مجهول-لآلاف-المعتقلين-في-سجون-الحكومة-المؤقتة-السورية-1097642224.html
ناشط حقوقي لـ"سبوتنيك": مصير مجهول لآلاف المعتقلين في سجون الحكومة المؤقتة السورية
ناشط حقوقي لـ"سبوتنيك": مصير مجهول لآلاف المعتقلين في سجون الحكومة المؤقتة السورية
سبوتنيك عربي
بعد قرابة شهرين على رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وبعد سيطرة ما يعرف وقتها باسم إدارة العمليات العسكرية على نظام الحكم في البلاد، بدأت تلك القوات... 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T14:15+0000
2025-02-10T14:15+0000
2025-02-10T14:15+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096429641_0:103:1001:666_1920x0_80_0_0_a6c8967823ecfbffa179ce872fdeab47.jpg
وقال الناشط الحقوقي، ربيع إبراهيم، لـ"سبوتنيك": "لا يوجد أي معلومات مؤكدة حول مصير المعتقلين حتى اللحظة، حيث عملت إدارة العمليات العسكرية على نقلهم إلى عدة سجون، وهي سجن حماة المركزي وعدرا وحلب وسجن آخر في مدينة إدلب، دون السماح لذويهم بزيارتهم أو السؤال عنهم، على الرغم من المطالبات الكثيرة والاعتصامات التي نفذها ذويهم في عدة محافظات دون التوصل إلى اي نتيجة".وتابع إبراهيم: "بعد إعلان ما يعرف باسم إدارة الأمن العام مقتل 3 أشخاص أثناء اعتقالهم في أحد سجون مدينة حمص، وأنها فتحت تحقيقا في هذه الحوادث، بدأ الخوف على مصير باقي المعتقلين يظهر مجددا، مع إصرار القائمين على السجون عدم الإدلاء بأي معلومة حول مصير المعتقلين، بالإضافة إلى وجود عشرات الجثث ماتزال مجهولة الهوية في مستشفيات مدينة حمص".ووجه إبراهيم نداء إلى المجتمع المحلي والمنظمات الحقوقية بضرورة التدخل وحل هذا الملف، أو الكشف عن مصير آلاف المعتقلين في سجون الحكومة السورية المؤقتة على أقل تقدير.يذكر أنه تم تعيين أحمد الشرع رئيسا للجمهورية العربية السورية، وأصدر المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، حسن عبد الغني، بيانا قال فيه: "نهنئ شعبنا السوري العظيم بانتصار ثورته المباركة"، معلنًا تشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.وأعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا "حل جيش النظام البائد وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وحل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد واللجان المنبثقة عنه، وإلغاء العمل بدستور سنة 2012 وبالقوانين الاستثنائية".الشرع: سنعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملةقائد الإدارة السورية الجديدة: أولويات سوريا ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهليالجيش اللبناني يعلن مواصلة الرد بأسلحة مناسبة على إطلاق القذائف من سورياتوغل جديد للجيش الإسرائيلي في ريفي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا
https://sarabic.ae/20250209/مغادرة-155-عائلة-عراقية-مخيم-الهول-في-سوريا-1097616168.html
https://sarabic.ae/20250210/نيبينزيا-روسيا-تحتفظ-بقناة-اتصال-فعالة-مع-السلطات-السورية-الجديدة----1097631105.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096429641_36:0:924:666_1920x0_80_0_0_f3ab0bbbd9abca0f6f82542da1c9025c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
ناشط حقوقي لـ"سبوتنيك": مصير مجهول لآلاف المعتقلين في سجون الحكومة المؤقتة السورية
حصري
بعد قرابة شهرين على رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وبعد سيطرة ما يعرف وقتها باسم إدارة العمليات العسكرية على نظام الحكم في البلاد، بدأت تلك القوات بحملة اعتقالات كبيرة، شملت معظم المحافظات السورية، حيث وصل عدد المعتقلين إلى 11 ألف معتقل، معظمهم من جنود الجيش السوري السابق.
وقال الناشط الحقوقي، ربيع إبراهيم، لـ"سبوتنيك
": "لا يوجد أي معلومات مؤكدة حول مصير المعتقلين حتى اللحظة، حيث عملت إدارة العمليات العسكرية على نقلهم إلى عدة سجون، وهي سجن حماة المركزي وعدرا وحلب وسجن آخر في مدينة إدلب، دون السماح لذويهم بزيارتهم أو السؤال عنهم، على الرغم من المطالبات الكثيرة والاعتصامات التي نفذها ذويهم في عدة محافظات دون التوصل إلى اي نتيجة".
وأضاف إبراهيم: "يوجد من بين المعتقلين مدنيين تم اعتقالهم أثناء العمليات الأمنية، التي قامت بها الحكومة المؤقتة السورية في الساحل السوري وقرى وبلدات في ريفي حماة وحمص وسط سوريا، دون توجيه أي تهمة لهم لحد اللحظة أو عرضهم على محاكم مختصة".
وتابع إبراهيم: "بعد إعلان ما يعرف باسم إدارة الأمن العام مقتل 3 أشخاص أثناء اعتقالهم في أحد سجون مدينة حمص، وأنها فتحت تحقيقا في هذه الحوادث، بدأ الخوف على مصير باقي المعتقلين يظهر مجددا، مع إصرار القائمين على السجون عدم الإدلاء بأي معلومة حول مصير المعتقلين، بالإضافة إلى وجود عشرات الجثث ماتزال مجهولة الهوية في مستشفيات مدينة حمص".
وكشف إبراهيم أن نحو 160 شخصا تم الإفراج عنهم من قبل الحكومة المؤقتة السورية، خلال الأيام القليلة الماضية، جميعهم مدنيين، تواصلنا مع معظمهم وأكدوا أنهم لم يحصلوا على أي معلومة تفيد بمصير المعتقلين السابقين، حيث كانوا متواجدين في مراكز احتجاز مختلفة عن السجون التي يتواجد بها المعتقلين العسكريين.
ووجه إبراهيم نداء إلى المجتمع المحلي والمنظمات الحقوقية بضرورة التدخل وحل هذا الملف، أو الكشف عن مصير آلاف المعتقلين في سجون الحكومة السورية المؤقتة على أقل تقدير.
يذكر أنه تم تعيين أحمد الشرع رئيسا للجمهورية العربية السورية
، وأصدر المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، حسن عبد الغني، بيانا قال فيه: "نهنئ شعبنا السوري العظيم بانتصار ثورته المباركة"، معلنًا تشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.
وأعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا "حل جيش النظام البائد وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وحل مجلس الشعب
المشكل في زمن النظام البائد واللجان المنبثقة عنه، وإلغاء العمل بدستور سنة 2012 وبالقوانين الاستثنائية".