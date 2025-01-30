https://sarabic.ae/20250130/الشرع-سنعمل-على-تشكيل-حكومة-انتقالية-شاملة-1097326179.html

الشرع: سنعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة

الشرع: سنعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس السوري خلال الفترة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الخميس، بأنه سيتم العمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان في الأيام... 30.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-30T19:56+0000

2025-01-30T19:56+0000

2025-01-30T20:07+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096429641_0:103:1001:666_1920x0_80_0_0_a6c8967823ecfbffa179ce872fdeab47.jpg

وقال الشرع في خاطب للسوريين بعد توليه الرئاسة: "إلى أبناء الشعب السوري الأبي أقف أمامكم اليوم بقلب ملؤه الأمل والعزيمة، موجهاً كلمتي إلى كل السوريين والسوريات، إلى من يعيشون في مخيمات التهجير، إلى النازحين واللاجئين، إلى الجرحى والمصابين، إلى عائلات الشهداء والمفقودين، إلى الناشطين الثوار الذين كرسوا حياتهم للنضال من أجل سوريا الحرة".وتابع: "وحدة الأراضي السورية وبناء مؤسسات الدولة وإرساء دعائم اقتصاد قوي من أولى الأولويات".وأضاف: "تحررت سوريا بفضل الله أولاً، ثم بفضل كل إنسان ناضل في الداخل والخارج، كل إنسان ضحى بروحه ودمه، ومنزله وماله، وأمنه وأمانه".وتابع: "أيها الإخوة والأخوات، تسلمت بالأمس مسؤولية البلاد، وذلك بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين لضمان سير العملية السياسية، ضمن الأعراف القانونية، وبما يمنحها الشرعية اللازمة".وأضاف: "من هنا، أخاطبكم اليوم بصفتي رئيساً لسوريا في هذه الفترة المصيرية، سائلاً الله أن يوفقنا جميعاً للنهوض بوطننا، وتجاوز التحديات التي نواجهها، ولن يكون ذلك، إلا بتكاتف الجميع شعباً وقيادة".وأضاف: "أحدثكم اليوم لا كحاكم بل كخادم لوطننا الجريح، ساعياً بكل ما أوتيت من قوة وإرادة لتحقيق وحدة سوريا ونهضتها، مستصحبين جميعاً أن هذه مرحلة انتقالية، وهي جزء من عملية سياسية تتطلب مشاركة حقيقية لكل السوريين والسوريات، في الداخل والخارج، لبناء مستقبلهم بحرية وكرامة، دون إقصاء أو تهميش".وتابع: "سنعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة، تعبر عن تنوع سوريا برجالها ونسائها وشبابها، وتتولى العمل على بناء مؤسسات سوريا الجديدة حتى نصل إلى مرحلة انتخابات حرة نزيهة.وأضاف: "استناداً لتفويضي بمهامي الحالية وقرار حل مجلس الشعب، فإنني سأعلن عن لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر يملئ هذا الفراغ في المرحلة الانتقالية".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, العالم العربي