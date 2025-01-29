https://sarabic.ae/20250129/أول-دولة-عربية-ترحب-بانتخاب-أحمد-الشرع-رئيسا-لسوريا-خلال-المرحلة-الانتقالية-1097293796.html

أول دولة عربية ترحب بانتخاب أحمد الشرع رئيسا لسوريا خلال المرحلة الانتقالية

أول دولة عربية ترحب بانتخاب أحمد الشرع رئيسا لسوريا خلال المرحلة الانتقالية

سبوتنيك عربي

رحبت قطر، بتنصيب قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، رئيسا للبلاد خلال الفترة الانتقالية. 29.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-29T22:56+0000

2025-01-29T22:56+0000

2025-01-29T22:56+0000

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وقالت الخارجية القطرية، في يبان لها، إن "هذه الخطوات ستهدف إلى إعادة هيكلة الدولة السورية وتعزيز التوافق والوحدة بين كافة الأطراف السورية، بما يمهد لتوطيد السلم الأهلي والأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات والتنمية والازدهار".وأعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، العقيد حسن عبد الغني، أمس الأربعاء، تولية القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية.وأعلن عبد الغني، "حل جميع المليشيات التي أنشأها النظام المخلوع، وحل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد بكل فروعها"، على حد تعبيره.وأوضح عبد الغني أنه تقرر كذلك "حل جيش النظام البائد وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وحل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد واللجان المنبثقة عنه، وإلغاء العمل بدستور سنة 2012 وبالقوانين الاستثنائية".وفي وقت سابق، أكد قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، أمس الأربعاء، أن أولويات سوريا اليوم هو ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة.وقال الشرع: "أولويات سوريا اليوم ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية"، وتابع: "ما تحتاجه سوريا اليوم أكثر مما مضى كما عزمنا في السابق على تحريرها فإنّ الواجب هو العزم على بنائها وتطويرها".وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرة الهيئة على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

https://sarabic.ae/20250129/الإدارة-السورية-تعلن-إلغاء-العمل-بالدستور-وحل-جيش-وبرلمان-النظام-السابق---عاجل-1097291386.html

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أخبار سوريا اليوم, أخبار قطر اليوم, قطر, أخبار العالم الآن, العالم العربي