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مغادرة 155 عائلة عراقية مخيم "الهول" في سوريا
مغادرة 155 عائلة عراقية مخيم "الهول" في سوريا
سبوتنيك عربي
كشفت إدارة مخيم "الهول الواقع في مدينة الحسكة السورية، اليوم الأحد،عن خطة لإفراغ المخيم من العراقيين. 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T16:17+0000
2025-02-09T16:17+0000
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ونقل الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز" ، مساء اليوم الأحد، عن مسؤول مكتب الخروج في مخيم "الهول"، شكري الحجي، أن 155 عائلة عراقية غادرت مخيم الهول جنوبي مدينة الحسكة السورية والذي تديره قوات سوريا الديمقراطية "قسد".وأكد الموقع أن عملية مغادرة العائلات العراقية من المخيم السوري تمت بالتنسيق مع الحكومة العراقية، مشيرا إلى أن هذه الدفعة تعد رقم 21 منذ بدء التنسيق بين بغداد و"قسد" لإخراج اللاجئين العراقيين في المخيم، وهي المرة الثالثة من نوعها منذ مطلع العام الحالي 2025.ولفت شكري الحجي إلى أن "عدد المغادرين في هذه الرحلة بلغ 155 عائلة بإجمالي 569 شخصا والعمل جارٍ على إخراج ما تبقى من اللاجئين وذلك بالتنسيق بين قسد والحكومة العراقية".ومن المقرر أن يتوجه المغادرون إلى مخيم "الجدعة" في مدينة الموصل العراقية، والذي خصصته الحكومة لاستقبال العائدين من الهول.وبناء على إحصائيات إدارة المخيم، فإن "عدد اللاجئين العراقيين المتبقين داخل مخيم الهول يبلغ نحو 15 ألفا، ومن المتوقع أن تُسيّر رحلتان إلى العراق شهريا، وفق مصدر في إدارة المخيم".ويشار إلى أن المخيم يضم إضافة إلى نازحين سوريين وعراقيين عوائل مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي منهم من جنسيات أجنبية.يذكر أنه في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت المعارضة السورية المسلحة على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنت سيطرتها على البلاد، وانتهاء حكم الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب.
https://sarabic.ae/20250126/الهجرة-العراقية-عودة-148-عائلة-من-مخيم-الهول-في-سوريا-1097182173.html
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تنظيم داعش الإرهابي, أخبار سوريا اليوم, أخبار العراق اليوم, العراق, العالم العربي, الأخبار
تنظيم داعش الإرهابي, أخبار سوريا اليوم, أخبار العراق اليوم, العراق, العالم العربي, الأخبار

مغادرة 155 عائلة عراقية مخيم "الهول" في سوريا

16:17 GMT 09.02.2025
© Photoالسلطات العراقية تنقل دفعة سادسة من عوائل "داعش" خلال عام 2023 من مخيم الهول شرقي سوريا
السلطات العراقية تنقل دفعة سادسة من عوائل داعش خلال عام 2023 من مخيم الهول شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
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كشفت إدارة مخيم "الهول الواقع في مدينة الحسكة السورية، اليوم الأحد،عن خطة لإفراغ المخيم من العراقيين.
ونقل الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز" ، مساء اليوم الأحد، عن مسؤول مكتب الخروج في مخيم "الهول"، شكري الحجي، أن 155 عائلة عراقية غادرت مخيم الهول جنوبي مدينة الحسكة السورية والذي تديره قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
مخيم الهول شرقي محافظة الحسكة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
الهجرة العراقية: عودة 148 عائلة من مخيم الهول في سوريا
26 يناير, 15:51 GMT
وأكد الموقع أن عملية مغادرة العائلات العراقية من المخيم السوري تمت بالتنسيق مع الحكومة العراقية، مشيرا إلى أن هذه الدفعة تعد رقم 21 منذ بدء التنسيق بين بغداد و"قسد" لإخراج اللاجئين العراقيين في المخيم، وهي المرة الثالثة من نوعها منذ مطلع العام الحالي 2025.
ولفت شكري الحجي إلى أن "عدد المغادرين في هذه الرحلة بلغ 155 عائلة بإجمالي 569 شخصا والعمل جارٍ على إخراج ما تبقى من اللاجئين وذلك بالتنسيق بين قسد والحكومة العراقية".
ومن المقرر أن يتوجه المغادرون إلى مخيم "الجدعة" في مدينة الموصل العراقية، والذي خصصته الحكومة لاستقبال العائدين من الهول.
وبناء على إحصائيات إدارة المخيم، فإن "عدد اللاجئين العراقيين المتبقين داخل مخيم الهول يبلغ نحو 15 ألفا، ومن المتوقع أن تُسيّر رحلتان إلى العراق شهريا، وفق مصدر في إدارة المخيم".
ويشار إلى أن المخيم يضم إضافة إلى نازحين سوريين وعراقيين عوائل مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي منهم من جنسيات أجنبية.
يذكر أنه في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت المعارضة السورية المسلحة على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنت سيطرتها على البلاد، وانتهاء حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب.
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