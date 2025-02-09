https://sarabic.ae/20250209/الجيش-اللبناني-يعلن-مواصلة-الرد-بأسلحة-مناسبة-على-إطلاق-القذائف-من-سوريا-1097616883.html
الجيش اللبناني يعلن مواصلة الرد بأسلحة مناسبة على إطلاق القذائف من سوريا
الجيش اللبناني يعلن مواصلة الرد بأسلحة مناسبة على إطلاق القذائف من سوريا
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، "مواصلة الردّ على نيران تطال الأراضي اللبنانية من داخل سوريا"، وذلك بعد يومين من إعلان السلطات في دمشق إطلاق حملة أمنية في... 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T16:59+0000
2025-02-09T16:59+0000
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وقال الجيش اللبناني، في بيان جديد، إنه وإلحاقا بالبيان المتعلق بإصدار الأوامر للوحدات العسكرية بالرد على مصادر النيران التي تُطلق من الأراضي السورية، وتستهدف الأراضي اللبنانية، تكررت بتاريخه عمليات إطلاق القذائف على مناطق لبنانية محاذية للحدود الشرقية.وشدد البيان، على أن "وحدات الجيش تُواصل الرد بالأسلحة المناسبة"، مضيفا أن "تدابير أمنية استثنائية تنفّذ على امتداد هذه الحدود، يتخلّلها تركيز نقاط مراقبة، وتسيير دوريات، وإقامة حواجز ظرفية".وأكد أن قيادة الجيش تتابع الوضع وتعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للتطورات.وكانت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أفادت في وقت سابق، عن تعرّض بلدات في محافظة الهرمل الحدودية مع سوريا في أقصى شمال شرق لبنان، لإطلاق نار من الجانب السوري، مؤكدة أن القصف أدى إلى وقوع 8 إصابات تم نقلها إلى المستشفيات.وأعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس الجمعة، أن الرئيس جوزيف عون اتصل بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، واتفقا على التنسيق لضبط الوضع على الحدود اللبنانية السورية ومنع استهداف المدنيين.
https://sarabic.ae/20250112/وزير-الخارجية-اللبناني-لبنان-وسوريا-بحاجة-إلى-خطة-عربية-مشتركة-كـخطة-مارشال-1096729161.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
الجيش اللبناني يعلن مواصلة الرد بأسلحة مناسبة على إطلاق القذائف من سوريا
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، "مواصلة الردّ على نيران تطال الأراضي اللبنانية من داخل سوريا"، وذلك بعد يومين من إعلان السلطات في دمشق إطلاق حملة أمنية في مناطق محاذية للحدود اللبنانية لمكافحة التهريب.
وقال الجيش اللبناني، في بيان جديد، إنه وإلحاقا بالبيان المتعلق بإصدار الأوامر للوحدات العسكرية بالرد على مصادر النيران التي تُطلق من الأراضي السورية، وتستهدف الأراضي اللبنانية، تكررت بتاريخه عمليات إطلاق القذائف على مناطق لبنانية محاذية للحدود الشرقية.
وشدد البيان، على أن "وحدات الجيش تُواصل الرد بالأسلحة المناسبة"، مضيفا أن "تدابير أمنية استثنائية تنفّذ على امتداد هذه الحدود، يتخلّلها تركيز نقاط مراقبة، وتسيير دوريات، وإقامة حواجز ظرفية".
وأكد أن قيادة الجيش تتابع الوضع
وتعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للتطورات.
وكانت الوكالة الوطنية للإعلام
في لبنان، أفادت في وقت سابق، عن تعرّض بلدات في محافظة الهرمل الحدودية مع سوريا في أقصى شمال شرق لبنان، لإطلاق نار من الجانب السوري، مؤكدة أن القصف أدى إلى وقوع 8 إصابات تم نقلها إلى المستشفيات.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس الجمعة، أن الرئيس جوزيف عون اتصل بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، واتفقا على التنسيق لضبط الوضع على الحدود اللبنانية السورية ومنع استهداف المدنيين.