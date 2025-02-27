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اعترافات صادمة في تحقيق الجيش الإسرائيلي بشأن هجوم 7 أكتوبر
اعترافات صادمة في تحقيق الجيش الإسرائيلي بشأن هجوم 7 أكتوبر
سبوتنيك عربي
كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن نتائج تحقيقاته رفيعة المستوى في إخفاقاته خلال الفترة التي سبقت هجوم حركة "حماس" الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول... 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T17:53+0000
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واعترف أن "حماس" خدعت الجيش الإسرائيلي بشكل ممنهج، بينما اعتمد الجيش على تصور خاطئ يفترض أن الحركة الفلسطينية تم ردعها.وأقر الجيش الإسرائيلي بأنه كان "واثقا بشكل مفرط"، وكان لديه مفاهيم خاطئة حول القدرات العسكرية لحماس قبل هجوم 7 أكتوبر 2023.وأشار إلى أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تجاهلت كل الإشارات التحذيرية قبل هجوم 7 أكتوبر، وأن الجيش الإسرائيلي نجح في وقف الهجوم في الواحدة ظهرا، واستعاد السيطرة عند منتصف الليل، وفقا لقناة 14 الإسرائيلية. وأفصح الجيش الإسرائيلي أن "الثمن الذي دفعناه في 7 أكتوبر 2023 كان غير محتمل من حيث القتلى والجرحى".ولفت التقرير إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي لم يحافظ على التفوق الجوي، بينما لم يؤّمن سلاح البحرية الحدود، كما لم تجهز شعبة العمليات القوات بشكل مناسب لمواجهة الهجوم.كما أفصح الجيش الإسرائيلي في تحقيقاته أنه "توقع اختراقا في 4 نقاط ينفذه 70 مقاتلا، لكن على أرض الواقع حدث الاختراق في 117 نقطة بـ5600 مقاتل".ولفت إلى أن "الموجة الأولى من الهجوم استهدفت مواقع استراتيجية، وأعمت قدرات قيادة الجبهة الجنوبية، بينما في الموجة الثانية تم احتلال المستوطنات والمواقع العسكرية، فيما تم إرسال الموجة الثالثة، بعد أن أدركت "حماس" نجاح عمليتها الهجومية".كما اعترف الجيش الإسرائيلي أن "حماس" أعدّت خطة اقتحام لسنوات، وطوّرت قوة عسكرية مدربة ومسلحة".وأضاف في نتائج تحقيقه، أنه "وجه ضربة قوية لحركة "حماس" الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني، وهاجمنا في إيران واليمن، وأحدثنا تغييرا استراتيجيا".
https://sarabic.ae/20250227/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-السابق-الجيش-المصري-قوي-وقد-ينقلب-علينا-في-أي-لحظة-1098234758.html
https://sarabic.ae/20250224/سموتريتش-الجيش-الإسرائيلي-يستعد-لعملية-أشد-فتكا-في-غزة-1098129956.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة

اعترافات صادمة في تحقيق الجيش الإسرائيلي بشأن هجوم 7 أكتوبر

17:53 GMT 27.02.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenbergمروحية عسكرية إسرائيلية بالقرب من تل أبيب
مروحية عسكرية إسرائيلية بالقرب من تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن نتائج تحقيقاته رفيعة المستوى في إخفاقاته خلال الفترة التي سبقت هجوم حركة "حماس" الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم نفسه.
واعترف أن "حماس" خدعت الجيش الإسرائيلي بشكل ممنهج، بينما اعتمد الجيش على تصور خاطئ يفترض أن الحركة الفلسطينية تم ردعها.
وأقر الجيش الإسرائيلي بأنه كان "واثقا بشكل مفرط"، وكان لديه مفاهيم خاطئة حول القدرات العسكرية لحماس قبل هجوم 7 أكتوبر 2023.
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: الجيش المصري قوي وقد ينقلب علينا في أي لحظة
15:02 GMT
وأشار إلى أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تجاهلت كل الإشارات التحذيرية قبل هجوم 7 أكتوبر، وأن الجيش الإسرائيلي نجح في وقف الهجوم في الواحدة ظهرا، واستعاد السيطرة عند منتصف الليل، وفقا لقناة 14 الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن "هجوم 7 أكتوبر أسفر عن مقتل 1320 مدنيا، واختطاف 251 جنديا ومدنيا إلى قطاع غزة".

وأفصح الجيش الإسرائيلي أن "الثمن الذي دفعناه في 7 أكتوبر 2023 كان غير محتمل من حيث القتلى والجرحى".

واعترف أن "رئيس الأركان الإسرائيلي آنذاك، هرتسي هاليفي، فشل في إدارة الأحداث ليلا، ولم توفر قيادة الجبهة الجنوبية دفاعا كافيا لصد الهجوم".

ولفت التقرير إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي لم يحافظ على التفوق الجوي، بينما لم يؤّمن سلاح البحرية الحدود، كما لم تجهز شعبة العمليات القوات بشكل مناسب لمواجهة الهجوم.
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
سموتريتش: الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية أشد فتكا في غزة
24 فبراير, 14:32 GMT
كما أفصح الجيش الإسرائيلي في تحقيقاته أنه "توقع اختراقا في 4 نقاط ينفذه 70 مقاتلا، لكن على أرض الواقع حدث الاختراق في 117 نقطة بـ5600 مقاتل".
ولفت إلى أن "الموجة الأولى من الهجوم استهدفت مواقع استراتيجية، وأعمت قدرات قيادة الجبهة الجنوبية، بينما في الموجة الثانية تم احتلال المستوطنات والمواقع العسكرية، فيما تم إرسال الموجة الثالثة، بعد أن أدركت "حماس" نجاح عمليتها الهجومية".
كما اعترف الجيش الإسرائيلي أن "حماس" أعدّت خطة اقتحام لسنوات، وطوّرت قوة عسكرية مدربة ومسلحة".
وأضاف في نتائج تحقيقه، أنه "وجه ضربة قوية لحركة "حماس" الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني، وهاجمنا في إيران واليمن، وأحدثنا تغييرا استراتيجيا".
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