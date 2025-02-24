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سموتريتش: الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية أشد فتكا في غزة
سموتريتش: الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية أشد فتكا في غزة
سبوتنيك عربي
كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية أشد فتكا في قطاع غزة بقيادة رئيس الأركان المعين إيال زامير،... 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T14:32+0000
2025-02-24T14:32+0000
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وقال سموتريتش، في كلمة له، إن "الجميع سيندهش من قوة ودقة وفتك العملية العسكرية لاحتلال قطاع غزة عندما نقرر الوقت المناسب لاستئنافها"، مضيفا: "لدينا تأثير كبير على عملية اتخاذ القرار وهذا يشمل عدم الإفراج عن 600 أسير فلسطيني".وأكد أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لتدمير حماس في أي لحظة، وأنه مقتنع بأن إسرائيل ستعود إلى الحرب في غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار".وينص اتفاق التهدئة في مرحلته الأولى، الذي ينتهي في 1 مارس/ آذار المقبل، على أن تطلق "حماس"، سراح 33 إسرائيليا، بينهم ثمانية قتلى، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 1900 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن إسرائيل سلمت قائمة بأسماء الأسرى من قطاع غزة الذين سيفرج عنهم. وعرضت "كتائب القسام" أسلحة إسرائيلية على منصة تسليم الأسرى في رفح، اغتنموها من الجنود الإسرائيليين الذين أسرتهم أو قتلتهم خلال الحرب على غزة.وصرحت "حماس" أن مفاوضات المرحلة الثانية لم تبدأ حتى الآن والاتصالات مستمرة مع الوسطاء، مشيرة إلى أن "ضمان إتمام عمليات التبادل القادمة هو التزام الاحتلال بباقي بنود الاتفاق وتنفيذ البروتوكول الإنساني".وبشأن لبنان، أوضح وزير المالية الإسرائيلي، أن "الجيش الإسرائيلي هو صاحب السيادة في لبنان على أرض الواقع"، مؤكدا أنه "يطبّق الاتفاق ويهاجم كل ما يتحرك بحرية عمل مطلقة".وأضاف: "حزب الله في أدنى مستوياته في العقود الأخيرة وما شاهدناه أمس في لبنان كان موكب جنازة للمحور الشيعي"، متابعا: "عدو مهزوم ومصاب ولم يجرؤ حتى على دفن زعيم الإرهابيين الذي قضينا عليه منذ خمسة أشهر"، في إشارة إلى الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.وأجريت مراسم تشييع جنازة الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وهاشم صفي الدين، في المدينة الرياضية بالعاصمة اللبنانية بيروت، أمس الأحد، بحضور وفد إيراني عالي المستوى.يذكر أنه في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، قُتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.وأعلن الجيش الإسرائيلي عن العملية، فيما أكد "حزب الله"، في بيان رسمي، وفاة نصر الله.وبحسب مصادر، فإن جثمان نصر الله، لم يكن به جروح مباشرة، ويُعتقد أن سبب الوفاة هو صدمة حادة ناجمة عن قوة الانفجار.
https://sarabic.ae/20250223/نتنياهو-وجهنا-ضربات-كبيرة-لـمحور-الشر-الإيراني-وحظي-ذلك-بإعجاب-في-أنحاء-العالم-1098096303.html
https://sarabic.ae/20250223/حماس-ترد-على-نتنياهو-بشأن-المراسم-المهينة-وتدعو-المجتمع-الدولي-للتدخل-1098080196.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم

سموتريتش: الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية أشد فتكا في غزة

14:32 GMT 24.02.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzoوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية أشد فتكا في قطاع غزة بقيادة رئيس الأركان المعين إيال زامير، وبدعم سياسي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وقال سموتريتش، في كلمة له، إن "الجميع سيندهش من قوة ودقة وفتك العملية العسكرية لاحتلال قطاع غزة عندما نقرر الوقت المناسب لاستئنافها"، مضيفا: "لدينا تأثير كبير على عملية اتخاذ القرار وهذا يشمل عدم الإفراج عن 600 أسير فلسطيني".
وأكد أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لتدمير حماس في أي لحظة، وأنه مقتنع بأن إسرائيل ستعود إلى الحرب في غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار".
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أمس, 15:41 GMT
وينص اتفاق التهدئة في مرحلته الأولى، الذي ينتهي في 1 مارس/ آذار المقبل، على أن تطلق "حماس"، سراح 33 إسرائيليا، بينهم ثمانية قتلى، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 1900 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن إسرائيل سلمت قائمة بأسماء الأسرى من قطاع غزة الذين سيفرج عنهم. وعرضت "كتائب القسام" أسلحة إسرائيلية على منصة تسليم الأسرى في رفح، اغتنموها من الجنود الإسرائيليين الذين أسرتهم أو قتلتهم خلال الحرب على غزة.
وصرحت "حماس" أن مفاوضات المرحلة الثانية لم تبدأ حتى الآن والاتصالات مستمرة مع الوسطاء، مشيرة إلى أن "ضمان إتمام عمليات التبادل القادمة هو التزام الاحتلال بباقي بنود الاتفاق وتنفيذ البروتوكول الإنساني".
وبشأن لبنان، أوضح وزير المالية الإسرائيلي، أن "الجيش الإسرائيلي هو صاحب السيادة في لبنان على أرض الواقع"، مؤكدا أنه "يطبّق الاتفاق ويهاجم كل ما يتحرك بحرية عمل مطلقة".
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أمس, 08:36 GMT
وأضاف: "حزب الله في أدنى مستوياته في العقود الأخيرة وما شاهدناه أمس في لبنان كان موكب جنازة للمحور الشيعي"، متابعا: "عدو مهزوم ومصاب ولم يجرؤ حتى على دفن زعيم الإرهابيين الذي قضينا عليه منذ خمسة أشهر"، في إشارة إلى الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.
وأجريت مراسم تشييع جنازة الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وهاشم صفي الدين، في المدينة الرياضية بالعاصمة اللبنانية بيروت، أمس الأحد، بحضور وفد إيراني عالي المستوى.
يذكر أنه في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، قُتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأعلن الجيش الإسرائيلي عن العملية، فيما أكد "حزب الله"، في بيان رسمي، وفاة نصر الله.
وبحسب مصادر، فإن جثمان نصر الله، لم يكن به جروح مباشرة، ويُعتقد أن سبب الوفاة هو صدمة حادة ناجمة عن قوة الانفجار.
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