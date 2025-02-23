https://sarabic.ae/20250223/حماس-ترد-على-نتنياهو-بشأن-المراسم-المهينة-وتدعو-المجتمع-الدولي-للتدخل-1098080196.html

"حماس" ترد على نتنياهو بشأن "المراسم المهينة" وتدعو المجتمع الدولي للتدخل

"حماس" ترد على نتنياهو بشأن "المراسم المهينة" وتدعو المجتمع الدولي للتدخل

سبوتنيك عربي

أعربت حركة حماس الفلسطينية، على لسان عضو مكتبها السياسي عزت الرشق، عن استنكارها الشديد لقرار إسرائيل تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في إطار المرحلة الأولى... 23.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-23T08:36+0000

2025-02-23T08:36+0000

2025-02-23T08:36+0000

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وبحسب وكالة "صفا"، أكد الرشق أن مزاعم إسرائيل بأن "مراسم التسليم مهينة" ليست سوى "حجج واهية تهدف إلى التهرب من تنفيذ الاتفاقات المبرمة".وأوضح أن "الإهانة الحقيقية تكمن في الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين خلال الإفراج، حيث يتم تقييد أيديهم وعصب أعينهم، إلى جانب تعرضهم للضرب والإذلال حتى اللحظات الأخيرة من احتجازهم".كما أشار الرشق إلى أن "إسرائيل تواصل التضييق على ذوي الأسرى المحررين من خلال تهديدهم بعدم إقامة أي احتفالات لاستقبالهم".واعتبرأن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "بمثابة محاولة متعمدة لتعطيل الاتفاق وخرق واضح لبنوده"، مؤكدًا أن "هذه التصرفات تكشف عن عدم موثوقية إسرائيل في الالتزام بتعهداتها".وكانت "حماس"، قد أفرجت أمس السبت، عن 6 محتجزين إسرائيليين من قطاع غزة، وهم آخر مجموعة من الإسرائيليين الأحياء، الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.ومع ذلك، وبعد ساعات من تسليم المحتجزين، لم تُقدم إسرائيل بعد على إطلاق سراح أكثر من 600 سجين ومعتقل فلسطيني، رغم موافقتها المسبقة على ذلك ضمن الصفقة.وأضافت أن "حماس تكرر خرقها للاتفاق بوسائل عدة، منها المراسم الاستفزازية واستخدام المختطفين للدعاية".

https://sarabic.ae/20250223/إسرائيل-تؤجل-الإفراج-عن-الأسرى-الفلسطينيين-1098075063.html

https://sarabic.ae/20250223/مفاجأة-تصدم-نتنياهو-والجيش-الإسرائيلي-داخل-سيارة-نقل-المحتجزين-فيديو-1098077870.html

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أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى