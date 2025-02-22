https://sarabic.ae/20250222/نتنياهو-حماس-لا-تزال-لديها-63-محتجزا-وقمنا-بإرجاع-192-آخرين-1098069461.html

نتنياهو: "حماس" لا تزال لديها 63 محتجزا وقمنا بإرجاع 192 آخرين

نتنياهو: "حماس" لا تزال لديها 63 محتجزا وقمنا بإرجاع 192 آخرين

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن بلاده تمكنت حتى الآن من استعادة 192 محتجزا لدى حركة "حماس" الفلسطينية. 22.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-22T16:51+0000

2025-02-22T16:51+0000

2025-02-22T16:51+0000

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وأشار في بيان صادر عن مكتبه، إلى أن "من بين هؤلاء 147 على قيد الحياة و45 متوفيا".كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن حركة "حماس" الفلسطينية "لا تزال تحتجز 63 رهينة".وشدد على أن "الحكومة الإسرائيلية تلتزم بمواصلة العمل بكل عزم وإصرار لإعادة جميع المحتجزين إلى ديارهم، الأحياء إلى عائلاتهم والموتى بصورة لائقة في بلدهم".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري مشاورات أمنية لبحث هدف الحرب المتمثل باستعادة كل المحتجزين.ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، عن مصدر سياسي، أن نتنياهو سيجري، اليوم السبت، مشاورات أمنية مكثفة لبحث هدف الحرب على قطاع غزة الممثل في استعادة كل المحتجزين دفعة واحدة.وانتهت، اليوم السبت، عملية تبادل سابعة ضمن المرحلة الأولى لاتفاق تبادل الأسرى بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عناصر "كتائب القسام"، صباح اليوم، وهم ينتشرون في موقع تسليم الأسرى الإسرائيليين في رفح. وأفرجت حركة "حماس" عن 6 أسرى إسرائيليين، وهم: إيليا كوهن وعمر شيم توف وعومر فنكرت وتال شوهام وأفيرا منغستو، مع مراسم تسليم، أما الأسير هشام السيد فقد أفرجت عنه بلا مراسم وذلك مراعاة لفلسطينيي الداخل.وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فقد جرت عملية الإفراج عن الأسرى الإسرائيلين في مكانين، أحدهما في رفح والآخر في النصيرات وسط قطاع غزة.وتداول نشطاء مشاهد متداولة لانتشار مكثف لعناصر "كتائب القسام" في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، استعدادا لتسليم الأسرى الإسرائيليين ضمن الدفعة السابعة. ووقّع الصليب الأحمر على استلام الأسرى الإسرائيليين الأحياء المفرج عنهم من "كتائب القسام" ضمن الدفعة السابعة من الصفقة.وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أنه سيتم في المقابل الإفراج عن 602 من الفلسطينيين، 50 أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد، وسيتم الإفراج عن 60 أسيراً من الأحكام العالية و47 أسيراً من أسرى صفقة "وفاء الأحرار" المعاد اعتقالهم، كما سيتم الإفراج، اليوم، عن 445 أسيراً من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر.وينص اتفاق التهدئة في مرحلته الأولى، الذي ينتهي في 1 مارس/ آذار، على أن تطلق "حماس"، سراح 33 إسرائيلي، بينهم ثمانية قتلى، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 1900 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن إسرائيل سلمت قائمة بأسماء الأسرى من قطاع غزة الذين سيفرج عنهم اليوم. وعرضت "كتائب القسام" أسلحة إسرائيلية على منصة تسليم الأسرى في رفح، اغتنموها من الجنود الإسرائيليين الذين أسرتهم أو قتلتهم خلال الحرب على غزة.وصرحت "حماس" أن مفاوضات المرحلة الثانية لم تبدأ حتى الآن والاتصالات مستمرة مع الوسطاء.وأشارت إلى أن "ضمان إتمام عمليات التبادل القادمة هو التزام الاحتلال بباقي بنود الاتفاق وتنفيذ البروتوكول الإنساني".

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