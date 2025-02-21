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لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
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سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:33 GMT
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
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https://sarabic.ae/20250221/في-أول-ظهور-له-كيف-بدا-مدير-مستشفى-كمال-عدوان-بعد-اعتقاله-في-غزة؟-1098045119.html
في أول ظهور له... كيف بدا مدير مستشفى كمال عدوان بعد اعتقاله في غزة؟
في أول ظهور له... كيف بدا مدير مستشفى كمال عدوان بعد اعتقاله في غزة؟
سبوتنيك عربي
ظهر مدير مستشفى كمال عدوان في غزة، الدكتور حسام أبو صفية، لأول مرة منذ اعتقاله من قبل الجيش الإسرائيلي في ديسمبر/ كانون الأول 2024، وذلك عبر مقاطع نشرها... 21.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-21T14:44+0000
2025-02-21T14:44+0000
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وبدا أبو صفية في مقاطع الفيديو الحديثة منهكا ومقيدا، مما أثار غضب الفلسطينيين والمنظمات الحقوقية.وفي الفيديو، ظهر أبو صفية بوجه هزيل وجسد منهك، مقيد الأيدي والأرجل، بينما يسير ببطء تحت حراسة أحد الجنود الإسرائيليين، ويخضع لاستجواب من مراسل القناة الإسرائيلية، وعند سؤاله عن سبب اعتقاله، أنكر معرفته، مكتفيا بالقول: "لا أعلم ما هي تهمتي".كما نفى أبو صفية وجود محتجزين أو أسلحة داخل مستشفى كمال عدوان، مشددا على دوره كطبيب أطفال.كان حسام أبو صفية اعتُقل من أمام المستشفى خلال عملية عسكرية دمرته وأخرجته عن الخدمة، ونُقل إلى سجن عوفر، رغم تقارير تشير إلى احتجازه في سجن سدي تيمان الإسرائيلية الذي يتسم بسمعة سيئة.يشار إلى أن اعتقال حسام أبو صفية أصبح "رمزا لانهيار المنظومة الصحية في غزة"، إذ شوهد لآخر مرة وهو يسير وسط الركام بالقرب من المستشفى، متجها نحو دبابة إسرائيلية وجهت مدفعها نحوه، قبل أن يسلم نفسه للقوات الإسرائيلية، وذلك بعد أسابيع من حصار مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، والذي رفض مغادرته أو ترك المرضى والجرحى خلفه، مصرّا على أداء واجبه الإنساني حتى اللحظة الأخيرة.
https://sarabic.ae/20241227/-الصحة-العالمية-مستشفى-كمال-عدوان-في-شمال-غزة-أصبح-خارج-الخدمة-بعد-عملية-عسكرية-إسرائيلية-1096261520.html
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غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي

في أول ظهور له... كيف بدا مدير مستشفى كمال عدوان بعد اعتقاله في غزة؟

14:44 GMT 21.02.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatمجموعة صور لمشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية
مجموعة صور لمشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2025
مجموعة صور لمشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
ظهر مدير مستشفى كمال عدوان في غزة، الدكتور حسام أبو صفية، لأول مرة منذ اعتقاله من قبل الجيش الإسرائيلي في ديسمبر/ كانون الأول 2024، وذلك عبر مقاطع نشرها الإعلام الإسرائيلي.
وبدا أبو صفية في مقاطع الفيديو الحديثة منهكا ومقيدا، مما أثار غضب الفلسطينيين والمنظمات الحقوقية.
وفي الفيديو، ظهر أبو صفية بوجه هزيل وجسد منهك، مقيد الأيدي والأرجل، بينما يسير ببطء تحت حراسة أحد الجنود الإسرائيليين، ويخضع لاستجواب من مراسل القناة الإسرائيلية، وعند سؤاله عن سبب اعتقاله، أنكر معرفته، مكتفيا بالقول: "لا أعلم ما هي تهمتي".
كما نفى أبو صفية وجود محتجزين أو أسلحة داخل مستشفى كمال عدوان، مشددا على دوره كطبيب أطفال.
كان حسام أبو صفية اعتُقل من أمام المستشفى خلال عملية عسكرية دمرته وأخرجته عن الخدمة، ونُقل إلى سجن عوفر، رغم تقارير تشير إلى احتجازه في سجن سدي تيمان الإسرائيلية الذي يتسم بسمعة سيئة.
جنود الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
الصحة العالمية: مستشفى كمال عدوان أصبح خارج الخدمة بعد عملية عسكرية إسرائيلية شمالي غزة
27 ديسمبر 2024, 22:30 GMT
يشار إلى أن اعتقال حسام أبو صفية أصبح "رمزا لانهيار المنظومة الصحية في غزة"، إذ شوهد لآخر مرة وهو يسير وسط الركام بالقرب من المستشفى، متجها نحو دبابة إسرائيلية وجهت مدفعها نحوه، قبل أن يسلم نفسه للقوات الإسرائيلية، وذلك بعد أسابيع من حصار مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، والذي رفض مغادرته أو ترك المرضى والجرحى خلفه، مصرّا على أداء واجبه الإنساني حتى اللحظة الأخيرة.
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