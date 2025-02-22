https://sarabic.ae/20250222/تفاصيل-سابع-تبادل-أسرى-بين-حماس-وإسرائيل-فيديو-1098056626.html

تفاصيل سابع تبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل... فيديو

تفاصيل سابع تبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل... فيديو

سبوتنيك عربي

سلمت حركة "حماس"، اليوم السبت، المحتجزين الإسرائيليين تال شوهام وأفيرا منغستو، إلى ممثلي الصليب الأحمر الدولي في رفح بغزة. 22.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-22T08:40+0000

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وتستعد "حماس" للإفراج عن 4 محتجزين آخرين في مخيم النصيرات، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وكما معظم عمليات التسليم السابقة، أقام عشرات من عناصر "كتائب القسام"، الجناح العسكري لـ"حماس"، طوقاً في مكان التسليم، حيث أقيمت أيضا منصة عادة ما يتم ظهور المحتجزين عليها قبل التسليم.وأظهرت لقطات تلفزيونية مباشرة وصول مركبات تابعة للصليب الأحمر إلى موقع التسليم في رفح بغزة، حيث جرى تسليم المحتجزين الإسرائيليين للصليب الأحمر في رفح، فيما سيتم إطلاق الأربعة الآخرين لاحقا من مخيم النصيرات.من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "تم الآن تسليم اثنين من المختطفين العائدين إلى قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك في قطاع غزة".وأضاف: "تقوم وحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي وقوات الشاباك حاليا بمرافقة المختطفين العائدين في طريقهما إلى إسرائيل، حيث سيخضعان لتقييم طبي أولي".ومن المتوقع أن تفرج إسرائيل عن 602 سجين ومعتقل فلسطيني محتجزين في سجونها في أحدث مرحلة من عملية التبادل.وتعتبر عملية التبادل هذه السابعة، منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث أجرى الجانبان 6 عمليات لتبادل الأسرى والمحتجزين في وقت سابق.

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