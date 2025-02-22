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بث مباشر لعملية تبادل الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. فيديو
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تفاصيل سابع تبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل... فيديو
تفاصيل سابع تبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل... فيديو
سبوتنيك عربي
سلمت حركة "حماس"، اليوم السبت، المحتجزين الإسرائيليين تال شوهام وأفيرا منغستو، إلى ممثلي الصليب الأحمر الدولي في رفح بغزة. 22.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-22T08:40+0000
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وتستعد "حماس" للإفراج عن 4 محتجزين آخرين في مخيم النصيرات، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وكما معظم عمليات التسليم السابقة، أقام عشرات من عناصر "كتائب القسام"، الجناح العسكري لـ"حماس"، طوقاً في مكان التسليم، حيث أقيمت أيضا منصة عادة ما يتم ظهور المحتجزين عليها قبل التسليم.وأظهرت لقطات تلفزيونية مباشرة وصول مركبات تابعة للصليب الأحمر إلى موقع التسليم في رفح بغزة، حيث جرى تسليم المحتجزين الإسرائيليين للصليب الأحمر في رفح، فيما سيتم إطلاق الأربعة الآخرين لاحقا من مخيم النصيرات.من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "تم الآن تسليم اثنين من المختطفين العائدين إلى قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك في قطاع غزة".وأضاف: "تقوم وحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي وقوات الشاباك حاليا بمرافقة المختطفين العائدين في طريقهما إلى إسرائيل، حيث سيخضعان لتقييم طبي أولي".ومن المتوقع أن تفرج إسرائيل عن 602 سجين ومعتقل فلسطيني محتجزين في سجونها في أحدث مرحلة من عملية التبادل.وتعتبر عملية التبادل هذه السابعة، منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث أجرى الجانبان 6 عمليات لتبادل الأسرى والمحتجزين في وقت سابق.
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طوفان الأقصى, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار

تفاصيل سابع تبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل... فيديو

08:40 GMT 22.02.2025
© AP Photo / Abed Hajjarحركة حماس تسلم 4 مجندات إسرائيليات، ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل المحتجزين والأسرى مع إسرائيل إلى لجنة الصليب الأحمر.
حركة حماس تسلم 4 مجندات إسرائيليات، ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل المحتجزين والأسرى مع إسرائيل إلى لجنة الصليب الأحمر. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Abed Hajjar
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سلمت حركة "حماس"، اليوم السبت، المحتجزين الإسرائيليين تال شوهام وأفيرا منغستو، إلى ممثلي الصليب الأحمر الدولي في رفح بغزة.
وتستعد "حماس" للإفراج عن 4 محتجزين آخرين في مخيم النصيرات، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وكما معظم عمليات التسليم السابقة، أقام عشرات من عناصر "كتائب القسام"، الجناح العسكري لـ"حماس"، طوقاً في مكان التسليم، حيث أقيمت أيضا منصة عادة ما يتم ظهور المحتجزين عليها قبل التسليم.
وأظهرت لقطات تلفزيونية مباشرة وصول مركبات تابعة للصليب الأحمر إلى موقع التسليم في رفح بغزة، حيث جرى تسليم المحتجزين الإسرائيليين للصليب الأحمر في رفح، فيما سيتم إطلاق الأربعة الآخرين لاحقا من مخيم النصيرات.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "تم الآن تسليم اثنين من المختطفين العائدين إلى قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك في قطاع غزة".
وأضاف: "تقوم وحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي وقوات الشاباك حاليا بمرافقة المختطفين العائدين في طريقهما إلى إسرائيل، حيث سيخضعان لتقييم طبي أولي".
ومن المتوقع أن تفرج إسرائيل عن 602 سجين ومعتقل فلسطيني محتجزين في سجونها في أحدث مرحلة من عملية التبادل.
وتعتبر عملية التبادل هذه السابعة، منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث أجرى الجانبان 6 عمليات لتبادل الأسرى والمحتجزين في وقت سابق.
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