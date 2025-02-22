تفاصيل سابع تبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل... فيديو
© AP Photo / Abed Hajjarحركة حماس تسلم 4 مجندات إسرائيليات، ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل المحتجزين والأسرى مع إسرائيل إلى لجنة الصليب الأحمر.
© AP Photo / Abed Hajjar
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سلمت حركة "حماس"، اليوم السبت، المحتجزين الإسرائيليين تال شوهام وأفيرا منغستو، إلى ممثلي الصليب الأحمر الدولي في رفح بغزة.
وتستعد "حماس" للإفراج عن 4 محتجزين آخرين في مخيم النصيرات، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
📹 وصول مركبات الصليب الأحمر إلى رفح للبدء بعملية تسليم الأسيرين الإسرائيليين تال شوهام وأفيرا منغستو. pic.twitter.com/6qiW6AwBnh— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 22, 2025
وكما معظم عمليات التسليم السابقة، أقام عشرات من عناصر "كتائب القسام"، الجناح العسكري لـ"حماس"، طوقاً في مكان التسليم، حيث أقيمت أيضا منصة عادة ما يتم ظهور المحتجزين عليها قبل التسليم.
📹 وصول مركبات وحدة "الظل" التابعة لـ"كتائب القسام" إلى ساحة تسليم الأسيرين الإسرائيليين للصليب الأحمر في رفح. pic.twitter.com/S2OgGHh1Ur— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 22, 2025
وأظهرت لقطات تلفزيونية مباشرة وصول مركبات تابعة للصليب الأحمر إلى موقع التسليم في رفح بغزة، حيث جرى تسليم المحتجزين الإسرائيليين للصليب الأحمر في رفح، فيما سيتم إطلاق الأربعة الآخرين لاحقا من مخيم النصيرات.
📹 "كتائب القسام" تعلن اسمي الجنديين الإسرائيليين الذين ستفرج عنهما اليوم ضمن صفقة الدفعة السابعة في رفح.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 22, 2025
وهما: تال شوهام، يعمل في وحدة العمليات في "الموساد، وأفيرا منغستو. pic.twitter.com/d3kHDzj5yV
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "تم الآن تسليم اثنين من المختطفين العائدين إلى قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك في قطاع غزة".
📹 "كتائب القسام" تسلم الأسيرين الإسرائيليين تال شوهام وأفيرا منغستو للصليب الأحمر. pic.twitter.com/apDkzuZCiw— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 22, 2025
وأضاف: "تقوم وحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي وقوات الشاباك حاليا بمرافقة المختطفين العائدين في طريقهما إلى إسرائيل، حيث سيخضعان لتقييم طبي أولي".
ومن المتوقع أن تفرج إسرائيل عن 602 سجين ومعتقل فلسطيني محتجزين في سجونها في أحدث مرحلة من عملية التبادل.
وتعتبر عملية التبادل هذه السابعة، منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث أجرى الجانبان 6 عمليات لتبادل الأسرى والمحتجزين في وقت سابق.