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إسرائيل تؤجل الإفراج عن دفعة من الأسرى الفلسطينيين
إسرائيل تؤجل الإفراج عن دفعة من الأسرى الفلسطينيين
سبوتنيك عربي
قررت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم الأحد، تعطيل الإفراج عن 620 أسيرًا فلسطينيًا، كان من المقرر إطلاق سراحهم من سجونها، وذلك بقرار من المستوى السياسي بعد... 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T01:00+0000
2025-02-23T04:46+0000
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
حركة حماس
طوفان الأقصى
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القدس - سبوتنيك. وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في بيان: "قررنا تعطيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، حتى ضمان تحرير المختطفين المقبلين دون مراسم استفزازية".من جانبها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أجّلت الإفراج عن الدفعة السابعة من المعتقلين، إلى إشعار آخر".وكان من المقرر أن تفرج السلطات الإسرائيلية عن الدفعة السابعة من المعتقلين، يوم أمس السبت، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.وتضم الدفعة السابعة 620 أسيرًا، منهم 151 أسيرًا من المؤبدات والأحكام العالية، من بينهم 43 أسيرًا إلى الضفة والقدس، 97 أسيرًا إبعاد، 11 أسيرًا من غزة قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 445 أسيرًا من معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر 2023، بالإضافة إلى 24 آخرين من النساء والأطفال من غزة.وأورد موقع "واللا" الإسرائيلي، أن "نتنياهو ووزراء كبار قرروا في ختام المشاورات الأمنية تعطيل تحرير الأسرى الفلسطينيين".ونقل "واللا" عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن "القرار اتخذ بعد عقد نتنياهو جلستي مشاورات"، مشيرًا إلى أن "قادة الأجهزة الأمنية أوصوا بعدم إرجاء تحرير الأسرى الفلسطينيين، حتى لا يضر ذلك بعودة جثث الأسرى الإسرائيليين، يوم الخميس (المقبل)".وسلّمت "كتائب القسّام" الجناح العسكري لحركة حماس، يوم أمس السبت، 6 أسرى إسرائيليين، وهم "إيليا كوهين، وعمر شيم توف، وعومر فنكرت، وتال شوهام، وأفيرا منغستو، وهشام السيد".
https://sarabic.ae/20250222/نتنياهو-حماس-لا-تزال-لديها-63-محتجزا-وقمنا-بإرجاع-192-آخرين-1098069461.html
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بنيامين نتنياهو, إسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى

إسرائيل تؤجل الإفراج عن دفعة من الأسرى الفلسطينيين

01:00 GMT 23.02.2025 (تم التحديث: 04:46 GMT 23.02.2025)
© AP Photo / J. Scott Applewhiteرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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قررت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم الأحد، تعطيل الإفراج عن 620 أسيرًا فلسطينيًا، كان من المقرر إطلاق سراحهم من سجونها، وذلك بقرار من المستوى السياسي بعد مشاورات أمنية عقدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
القدس - سبوتنيك. وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في بيان: "قررنا تعطيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، حتى ضمان تحرير المختطفين المقبلين دون مراسم استفزازية".

وأضافت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيانها، أن "حماس تكرر خرقها للاتفاق بوسائل عدة، منها المراسم الاستفزازية واستخدام المختطفين للدعاية".

من جانبها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أجّلت الإفراج عن الدفعة السابعة من المعتقلين، إلى إشعار آخر".
وكان من المقرر أن تفرج السلطات الإسرائيلية عن الدفعة السابعة من المعتقلين، يوم أمس السبت، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.
وتضم الدفعة السابعة 620 أسيرًا، منهم 151 أسيرًا من المؤبدات والأحكام العالية، من بينهم 43 أسيرًا إلى الضفة والقدس، 97 أسيرًا إبعاد، 11 أسيرًا من غزة قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 445 أسيرًا من معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر 2023، بالإضافة إلى 24 آخرين من النساء والأطفال من غزة.
وأورد موقع "واللا" الإسرائيلي، أن "نتنياهو ووزراء كبار قرروا في ختام المشاورات الأمنية تعطيل تحرير الأسرى الفلسطينيين".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
نتنياهو: "حماس" لا تزال لديها 63 محتجزا وقمنا بإرجاع 192 آخرين
أمس, 16:51 GMT
ونقل "واللا" عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن "القرار اتخذ بعد عقد نتنياهو جلستي مشاورات"، مشيرًا إلى أن "قادة الأجهزة الأمنية أوصوا بعدم إرجاء تحرير الأسرى الفلسطينيين، حتى لا يضر ذلك بعودة جثث الأسرى الإسرائيليين، يوم الخميس (المقبل)".
وفي أعقاب ذلك، كان "هناك توجها نحو تحرير الأسرى الفلسطينيين، إلا أن القرار تغير في الجلسة الثانية، التي شارك فيها نتنياهو ووزير دفاعه، يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية جدعون ساعر، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وعضو الكنيست أرييه درعي، من دون قادة الأجهزة الأمنية"، بحسب موقع "واللا".
وسلّمت "كتائب القسّام" الجناح العسكري لحركة حماس، يوم أمس السبت، 6 أسرى إسرائيليين، وهم "إيليا كوهين، وعمر شيم توف، وعومر فنكرت، وتال شوهام، وأفيرا منغستو، وهشام السيد".
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