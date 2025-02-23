https://sarabic.ae/20250223/إسرائيل-تؤجل-الإفراج-عن-الأسرى-الفلسطينيين-1098075063.html

إسرائيل تؤجل الإفراج عن دفعة من الأسرى الفلسطينيين

إسرائيل تؤجل الإفراج عن دفعة من الأسرى الفلسطينيين

سبوتنيك عربي

قررت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم الأحد، تعطيل الإفراج عن 620 أسيرًا فلسطينيًا، كان من المقرر إطلاق سراحهم من سجونها، وذلك بقرار من المستوى السياسي بعد... 23.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-23T01:00+0000

2025-02-23T01:00+0000

2025-02-23T04:46+0000

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

حركة حماس

طوفان الأقصى

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القدس - سبوتنيك. وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في بيان: "قررنا تعطيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، حتى ضمان تحرير المختطفين المقبلين دون مراسم استفزازية".من جانبها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أجّلت الإفراج عن الدفعة السابعة من المعتقلين، إلى إشعار آخر".وكان من المقرر أن تفرج السلطات الإسرائيلية عن الدفعة السابعة من المعتقلين، يوم أمس السبت، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.وتضم الدفعة السابعة 620 أسيرًا، منهم 151 أسيرًا من المؤبدات والأحكام العالية، من بينهم 43 أسيرًا إلى الضفة والقدس، 97 أسيرًا إبعاد، 11 أسيرًا من غزة قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 445 أسيرًا من معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر 2023، بالإضافة إلى 24 آخرين من النساء والأطفال من غزة.وأورد موقع "واللا" الإسرائيلي، أن "نتنياهو ووزراء كبار قرروا في ختام المشاورات الأمنية تعطيل تحرير الأسرى الفلسطينيين".ونقل "واللا" عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن "القرار اتخذ بعد عقد نتنياهو جلستي مشاورات"، مشيرًا إلى أن "قادة الأجهزة الأمنية أوصوا بعدم إرجاء تحرير الأسرى الفلسطينيين، حتى لا يضر ذلك بعودة جثث الأسرى الإسرائيليين، يوم الخميس (المقبل)".وسلّمت "كتائب القسّام" الجناح العسكري لحركة حماس، يوم أمس السبت، 6 أسرى إسرائيليين، وهم "إيليا كوهين، وعمر شيم توف، وعومر فنكرت، وتال شوهام، وأفيرا منغستو، وهشام السيد".

https://sarabic.ae/20250222/نتنياهو-حماس-لا-تزال-لديها-63-محتجزا-وقمنا-بإرجاع-192-آخرين-1098069461.html

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بنيامين نتنياهو, إسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى