https://sarabic.ae/20250223/مفاجأة-تصدم-نتنياهو-والجيش-الإسرائيلي-داخل-سيارة-نقل-المحتجزين-فيديو-1098077870.html
مفاجأة تصدم نتنياهو والجيش الإسرائيلي داخل سيارة نقل المحتجزين.. فيديو
مفاجأة تصدم نتنياهو والجيش الإسرائيلي داخل سيارة نقل المحتجزين.. فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، مقطع فيديو يُعتقد أنه صُوِّر في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أثناء عملية تسليم محتجزين إسرائيليين إلى... 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T07:04+0000
2025-02-23T07:04+0000
2025-02-23T07:04+0000
غزة
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
طوفان الأقصى
إسرائيل
حركة حماس
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/17/1098077461_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_16f462f8fbad7cc49fe1566485aa32f0.jpg
ويُظهر في الفيديو محتجزان إسرائيليان داخل مركبة متوقفة قرب منصة التسليم، وهما يشاهدان إطلاق سراح 3 محتجزين آخرين.وفي لحظة مؤثرة، وجّه أحد المحتجزين، رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، مطالبًا بإجراء مفاوضات جادة، قائلا: "اسعوا إلى صفقة. الضغط العسكري سيقتلنا جميعا".كما شدد المحتجز الآخر على رفضه الحل العسكري مخاطبا الإسرائيليين، بالقول: "الضغط العسكري ليس حلًا. من فضلكم، مواطني إسرائيل، لا تتوقفوا عن التظاهر".وكانت "حماس"، قد أفرجت أمس السبت، عن 6 محتجزين إسرائيليين من قطاع غزة، وهم آخر مجموعة من الإسرائيليين الأحياء، الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.ومع ذلك، وبعد ساعات من تسليم المحتجزين، لم تُقدم إسرائيل بعد على إطلاق سراح أكثر من 600 سجين ومعتقل فلسطيني، رغم موافقتها المسبقة على ذلك ضمن الصفقة.وأضافت أن "حماس تكرر خرقها للاتفاق بوسائل عدة، منها المراسم الاستفزازية واستخدام المختطفين للدعاية".
https://sarabic.ae/20250223/إسرائيل-تؤجل-الإفراج-عن-الأسرى-الفلسطينيين-1098075063.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/17/1098077461_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_da8812d0ee657067c9262ac9df993675.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, إسرائيل, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار
غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, إسرائيل, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار
مفاجأة تصدم نتنياهو والجيش الإسرائيلي داخل سيارة نقل المحتجزين.. فيديو
نشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، مقطع فيديو يُعتقد أنه صُوِّر في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أثناء عملية تسليم محتجزين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر، يوم أمس السبت.
ويُظهر في الفيديو محتجزان إسرائيليان داخل مركبة متوقفة قرب منصة التسليم، وهما يشاهدان إطلاق سراح 3 محتجزين آخرين.
وفي لحظة مؤثرة، وجّه أحد المحتجزين، رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، مطالبًا بإجراء مفاوضات جادة، قائلا: "اسعوا إلى صفقة. الضغط العسكري سيقتلنا جميعا".
كما شدد المحتجز الآخر على رفضه الحل العسكري مخاطبا الإسرائيليين، بالقول: "الضغط العسكري ليس حلًا. من فضلكم، مواطني إسرائيل، لا تتوقفوا عن التظاهر".
وكانت "حماس"، قد أفرجت أمس السبت، عن 6 محتجزين إسرائيليين من قطاع غزة، وهم آخر مجموعة من الإسرائيليين الأحياء، الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
ومع ذلك، وبعد ساعات من تسليم المحتجزين، لم تُقدم إسرائيل بعد على إطلاق سراح أكثر من 600 سجين ومعتقل فلسطيني، رغم موافقتها المسبقة على ذلك ضمن الصفقة.
وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في بيان: "قررنا تعطيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين
، حتى ضمان تحرير المختطفين المقبلين دون مراسم استفزازية".
وأضافت أن "حماس تكرر خرقها للاتفاق بوسائل عدة، منها المراسم الاستفزازية واستخدام المختطفين للدعاية".