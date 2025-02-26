https://sarabic.ae/20250226/خبير-لـسبوتنيك-نتنياهو-يضع-الصفقة-مع-حماس-في-خانة-الخطر-لبقائه-في-السلطة-1098209946.html

خبير لـ"سبوتنيك": نتنياهو يضع الصفقة مع "حماس" في خانة الخطر لبقائه في السلطة

خبير لـ"سبوتنيك": نتنياهو يضع الصفقة مع "حماس" في خانة الخطر لبقائه في السلطة

سبوتنيك عربي

اعتبر الباحث في الشأن الإسرائيلي، أمير مخول، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يضع الصفقة مع حركة "حماس" في خانة الخطر من أجل مصالحه وبقائه في... 26.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-26T18:58+0000

2025-02-26T18:58+0000

2025-02-26T18:58+0000

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إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

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وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، رأى مخول أن إسرائيل تدعي أنها تريد اطالة أمد المرحلة الأولى قرابة 42 يوما أي بعد انتهاء شهر رمضان، وهذا الأمر يعود إلى أسباب داخل إسرائيل، فهناك في 31 آذار/مارس المقبل إقرار للميزانة في الكنيسيت، وفي حال لم تقر فسوف تسقط الحكومة الإسرائيلية، وإذا نجح نتنياهو في إقرارها فأنه سوف يضمن الاستمرار في الحكم حتى عام 2026.وعن الخيار العسكري والتهويل به من قبل إسرائيل، أشار مخول إلى أن التهديد بالحرب هو جزء من المفاوضات وليس من أجل تجديد الحرب، مشددا أنه لا يوجد في الداخل الإسرائيلي أهداف عسكرية داخل غزة إلا في حال قررت إسرائيل عبر ضوء أخضر أمريكي تنفيذ مخطط التهجير للفلسطينيين، إلا أن هذا الأمر غير متوفر حاليا بسبب الموقف العربي الحازم والرادع لإسرائيل، معتبرا أن التهويل بشن حرب جديدة هو لدفع المفاوضات قدما وأحداث نوع من الضبابية لكي تمارس إسرائيل ما تريده من خلال التطهير العرقي في الضفة الغربية.من الخيمة إلى الخيمة... أول مخيم إيواء في غزة يحتضن عائدين من جنوبي القطاع‏وعن الدعوة الى سحب السلاح من حركة حماس، رأى مخول أن هذا المطلب ليس إسرائيلياً فقط وإنما مطلب عربي ودولي، ورغم مناورة حماس في هذا المجال إلا أنها لا تملك الكثير من الخيارات، خصوصا بعدما دفعت الثمن غالي جدا في موضوع الأسرى والمحتجزين، والسؤال هنا هل ستتحول حماس إلى حزب سياسي عادي، معتبرا أن حماس اليوم في ورطة كبرى وانشقاق في الموقف وأزمة في الخيارات.وفي ما خص الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، لفت مخول إلى أن هناك خلاف عربي حول هذا الموضوع إضافة إلى خلاف مع السلطة الفلسطينية حوله، معتبرا أن السلطة الفلسطينية لن تكون قادرة على إدارة غزة لوحدها لذلك هي بحاجة إلى غطاء عربي بعد ما أصبحت قضية غزة قضية دولية.ماذا وراء مطالب إسرائيل بإدارة مصر لقطاع غزة بدلا من الفلسطينيين؟وعن ما يحدث في الضفة الغربية، شدد مخول أنه أساس المشروع الإسرائيلي اليميني العقائدي، لذلك لا بد من طرح سؤال ان كانت إسرائيل تستطيع ضم الضفة، وربط ضيف "سبوتنيك" تنفيذ هذا الامر بأولوية أمريكا تنفيذ اتفاقية السلام مع السعودية وفي هذه الحالة لن تستطيع اسرائيل ضم الضفة لأنه سيكون هناك ثمن وهو إقامة دولة فلسطينية أو الاتفاق مع إسرائيل بشأن مسار إقامة دولة فلسطينية وهو ما لن تقبل به إسرائيل.

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https://sarabic.ae/20250226/مصر-تعلن-موقفها-الرسمي-من-اقتراح-إدارة-غزة-مقابل-إسقاط-الديون-1098204567.html

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