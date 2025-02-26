https://sarabic.ae/20250226/مصر-تعلن-موقفها-الرسمي-من-اقتراح-إدارة-غزة-مقابل-إسقاط-الديون-1098204567.html
مصر تعلن موقفها الرسمي من اقتراح إدارة غزة مقابل إسقاط الديون
مصر تعلن موقفها الرسمي من اقتراح إدارة غزة مقابل إسقاط الديون
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن موقفها الرسمي من اقتراح إدارة قطاع غزة مقابل إسقاط الديون الخارجية عن بلادها. 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T16:01+0000
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2025-02-26T16:01+0000
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وفي بيان للخارجية المصرية، مساء اليوم الأربعاء، نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط (مينا)، عبرَّت القاهرة عن رفضها القطاع لأي مقترحات تلتف حول ثوابت الموقفين المصري والعربي والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع العربي الإسرائيلي.وتتمثل تلك الثوابت في انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، حيث شدد بيان الخارجية المصرية على أن "المقترحات المتداولة بشأن مستقبل غزة تعتبر أنصاف حلول وتسهم في تجدد حلقات الصراع بدلا من تسويته بشكل نهائي"، مؤكدة أن موقف مصر ثابت بشأن حل القضية الفلسطينية.وأشار البيان المصري إلى أنه يأتي ردا على استفسارات بشأن المقترحات المتداولة حيال الحوكمة خلال المرحلة المقبلة في قطاع غزة، وآخرها مقترح إسرائيلي يقضي بتولي مصر إدارة قطاع غزة لفترة زمنية.ولفت البيان إلى أن "أي أطروحات أو مقترحات تلتف حول ثوابت الموقف المصري والعربي، والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع، والتي تتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، هي أطروحات مرفوضة وغير مقبولة، باعتبارها أنصاف حلول تسهم في تجدد حلقات الصراع بدلا من تسويته بشكل نهائي".وأمس الثلاثاء، كشف زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، عن خطة قدمها في واشنطن تتضمن تولي مصر مسؤولية إدارة القطاع لمدة 15 عاما، مقابل شطب المجتمع الدولي للديون الخارجية المصرية البالغة 155 مليار دولار.وأوضح لابيد على حسابه بمنصة "إكس" أن استمرار سيطرة "حماس" على غزة بعد ما يقارب عاما ونصف من القتال يثير الدهشة، وأن حكومة بنيامين نتنياهو فشلت في تقديم بديل حقيقي، ما أدى إلى غياب رؤية واضحة لمستقبل القطاع.واقترح لابيد أن يكون الحل هو تسلم مصر إدارة غزة خلال فترة انتقالية تمتد لـ15 عاما، على أن تتم تغطية ديونها الخارجية من قبل المجتمع الدولي والحلفاء الإقليميين.وتابع "خلال هذه الفترة، سيتم إعادة إعمار القطاع وتهيئة الظروف لإقامة حكومة فلسطينية ذاتية الحكم وستكون مصر اللاعب الرئيسي وتشرف على إعادة الإعمار، مما سيعزز اقتصادها بشكل أكبر".كما أكد زعيم المعارضة الإسرائيلي أن "هناك سابقة تاريخية لهذا النموذج، عندما حكمت مصر غزة في الماضي، وكان ذلك بدعم من جامعة الدول العربية، مع فهم أن الأمر مؤقت"، لافتا إلى أن "المصريين كانوا أوصياء على قطاع غزة نيابة عن الفلسطينيين. هذا ما يجب أن يحدث مجددا اليوم".
https://sarabic.ae/20250226/ماذا-وراء-مطالب-إسرائيل-بإدارة-مصر-لقطاع-غزة-بدلا-من-الفلسطينيين؟-1098199323.html
https://sarabic.ae/20250225/من-الخيمة-إلى-الخيمة-أول-مخيم-إيواء-في-غزة-يحتضن-عائدين-من-جنوبي-القطاع-1098123044.html
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مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
مصر تعلن موقفها الرسمي من اقتراح إدارة غزة مقابل إسقاط الديون
أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن موقفها الرسمي من اقتراح إدارة قطاع غزة مقابل إسقاط الديون الخارجية عن بلادها.
وفي بيان للخارجية المصرية، مساء اليوم الأربعاء، نشرته وكالة
أنباء الشرق الأوسط (مينا)، عبرَّت القاهرة عن رفضها القطاع لأي مقترحات تلتف حول ثوابت الموقفين المصري والعربي والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع العربي الإسرائيلي.
وتتمثل تلك الثوابت في انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، حيث شدد بيان الخارجية المصرية على أن "المقترحات المتداولة بشأن مستقبل غزة تعتبر أنصاف حلول وتسهم في تجدد حلقات الصراع بدلا من تسويته بشكل نهائي"، مؤكدة أن موقف مصر ثابت بشأن حل القضية الفلسطينية
.
وأشار البيان المصري إلى أنه يأتي ردا على استفسارات بشأن المقترحات المتداولة حيال الحوكمة خلال المرحلة المقبلة في قطاع غزة، وآخرها مقترح إسرائيلي يقضي بتولي مصر إدارة قطاع غزة لفترة زمنية.
ولفت البيان إلى أن "أي أطروحات أو مقترحات تلتف حول ثوابت الموقف المصري والعربي، والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع، والتي تتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، هي أطروحات مرفوضة وغير مقبولة، باعتبارها أنصاف حلول تسهم في تجدد حلقات الصراع بدلا من تسويته بشكل نهائي".
وأمس الثلاثاء، كشف زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد،
عن خطة قدمها في واشنطن تتضمن تولي مصر مسؤولية إدارة القطاع لمدة 15 عاما، مقابل شطب المجتمع الدولي للديون الخارجية المصرية البالغة 155 مليار دولار.
وأوضح لابيد على حسابه بمنصة "إكس" أن استمرار سيطرة "حماس" على غزة بعد ما يقارب عاما ونصف من القتال يثير الدهشة، وأن حكومة بنيامين نتنياهو فشلت في تقديم بديل حقيقي، ما أدى إلى غياب رؤية واضحة لمستقبل القطاع.
واقترح لابيد أن يكون الحل هو تسلم مصر إدارة غزة خلال فترة انتقالية تمتد لـ15 عاما، على أن تتم تغطية ديونها الخارجية من قبل المجتمع الدولي والحلفاء الإقليميين.
وتابع "خلال هذه الفترة، سيتم إعادة إعمار القطاع
وتهيئة الظروف لإقامة حكومة فلسطينية ذاتية الحكم وستكون مصر اللاعب الرئيسي وتشرف على إعادة الإعمار، مما سيعزز اقتصادها بشكل أكبر".
كما أكد زعيم المعارضة الإسرائيلي أن "هناك سابقة تاريخية لهذا النموذج، عندما حكمت مصر غزة في الماضي، وكان ذلك بدعم من جامعة الدول العربية، مع فهم أن الأمر مؤقت"، لافتا إلى أن "المصريين كانوا أوصياء على قطاع غزة نيابة عن الفلسطينيين. هذا ما يجب أن يحدث مجددا اليوم".