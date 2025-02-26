https://sarabic.ae/20250226/مصر-تعلن-موقفها-الرسمي-من-اقتراح-إدارة-غزة-مقابل-إسقاط-الديون-1098204567.html

مصر تعلن موقفها الرسمي من اقتراح إدارة غزة مقابل إسقاط الديون

مصر تعلن موقفها الرسمي من اقتراح إدارة غزة مقابل إسقاط الديون

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن موقفها الرسمي من اقتراح إدارة قطاع غزة مقابل إسقاط الديون الخارجية عن بلادها. 26.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-26T16:01+0000

2025-02-26T16:01+0000

2025-02-26T16:01+0000

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وفي بيان للخارجية المصرية، مساء اليوم الأربعاء، نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط (مينا)، عبرَّت القاهرة عن رفضها القطاع لأي مقترحات تلتف حول ثوابت الموقفين المصري والعربي والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع العربي الإسرائيلي.وتتمثل تلك الثوابت في انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، حيث شدد بيان الخارجية المصرية على أن "المقترحات المتداولة بشأن مستقبل غزة تعتبر أنصاف حلول وتسهم في تجدد حلقات الصراع بدلا من تسويته بشكل نهائي"، مؤكدة أن موقف مصر ثابت بشأن حل القضية الفلسطينية.وأشار البيان المصري إلى أنه يأتي ردا على استفسارات بشأن المقترحات المتداولة حيال الحوكمة خلال المرحلة المقبلة في قطاع غزة، وآخرها مقترح إسرائيلي يقضي بتولي مصر إدارة قطاع غزة لفترة زمنية.ولفت البيان إلى أن "أي أطروحات أو مقترحات تلتف حول ثوابت الموقف المصري والعربي، والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع، والتي تتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، هي أطروحات مرفوضة وغير مقبولة، باعتبارها أنصاف حلول تسهم في تجدد حلقات الصراع بدلا من تسويته بشكل نهائي".وأمس الثلاثاء، كشف زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، عن خطة قدمها في واشنطن تتضمن تولي مصر مسؤولية إدارة القطاع لمدة 15 عاما، مقابل شطب المجتمع الدولي للديون الخارجية المصرية البالغة 155 مليار دولار.وأوضح لابيد على حسابه بمنصة "إكس" أن استمرار سيطرة "حماس" على غزة بعد ما يقارب عاما ونصف من القتال يثير الدهشة، وأن حكومة بنيامين نتنياهو فشلت في تقديم بديل حقيقي، ما أدى إلى غياب رؤية واضحة لمستقبل القطاع.واقترح لابيد أن يكون الحل هو تسلم مصر إدارة غزة خلال فترة انتقالية تمتد لـ15 عاما، على أن تتم تغطية ديونها الخارجية من قبل المجتمع الدولي والحلفاء الإقليميين.وتابع "خلال هذه الفترة، سيتم إعادة إعمار القطاع وتهيئة الظروف لإقامة حكومة فلسطينية ذاتية الحكم وستكون مصر اللاعب الرئيسي وتشرف على إعادة الإعمار، مما سيعزز اقتصادها بشكل أكبر".كما أكد زعيم المعارضة الإسرائيلي أن "هناك سابقة تاريخية لهذا النموذج، عندما حكمت مصر غزة في الماضي، وكان ذلك بدعم من جامعة الدول العربية، مع فهم أن الأمر مؤقت"، لافتا إلى أن "المصريين كانوا أوصياء على قطاع غزة نيابة عن الفلسطينيين. هذا ما يجب أن يحدث مجددا اليوم".

https://sarabic.ae/20250226/ماذا-وراء-مطالب-إسرائيل-بإدارة-مصر-لقطاع-غزة-بدلا-من-الفلسطينيين؟-1098199323.html

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مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل