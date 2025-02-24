https://sarabic.ae/20250224/حماس-لا-حديث-عن-المرحلة-الثانية-أو-تمديد-الأولى-إلا-بالتزام-إسرائيل-بما-عليها-من-استحقاق-1098133676.html

"حماس": لا حديث عن المرحلة الثانية أو تمديد الأولى إلا بالتزام إسرائيل بما عليها من استحقاق

"حماس": لا حديث عن المرحلة الثانية أو تمديد الأولى إلا بالتزام إسرائيل بما عليها من استحقاق

سبوتنيك عربي

قال المتحدث باسم حركة "حماس" الفلسطينية، عبـد اللطيـف القانـوع، مساء اليوم الاثنين، إن "الاحتلال الإسرائيلي أوقف الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة بموافقة أمريكية... 24.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-24T16:55+0000

2025-02-24T16:55+0000

2025-02-24T16:55+0000

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وأكد القانوع، في تصريحات تلفزيونية، أنه "لا حديث عن المرحلة الثانية أو تمديد الأولى إلا بالتزام الاحتلال بما عليه من استحقاق"، مشيرا إلى أن "مئات آلاف النازحين يعيشون ظروفاً قاسية في خيام ومراكز ومدارس الإيواء وهذا يتطلب التحرك لإغاثتهم وإنقاذ حياتهم".من جهته، اتهم القيادي في حركة حماس، سهيل الهندي، "إسرائيل بالتنصل والتلكؤ في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة". وقال الهندي، إن "الاحتلال أخل باتفاق وقف إطلاق النار بعدم الإفراج عن أسرانا"، مؤكدا أن شروطه الجديدة تعجيزية.وأكد القيادي في الحركة أن "حماس معنية بتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه، والاحتلال يتحمل أي إخلال به"، قائلا: "لا ترهبنا التهديدات ولن نتجاوب مع الضغوط". كما كشف أن الوسطاء (مصر وقطر) يتواصلون مع الحركة، مطالبا إياهم "بلجم العدو".وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش كشف في وقت سابق اليوم، أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية أشد فتكا في قطاع غزة بقيادة رئيس الأركان المعين إيال زامير، وبدعم سياسي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وقال سموتريتش، في كلمة له، إن "الجميع سيندهش من قوة ودقة وفتك العملية العسكرية لاحتلال قطاع غزة عندما نقرر الوقت المناسب لاستئنافها"، مضيفا: "لدينا تأثير كبير على عملية اتخاذ القرار وهذا يشمل عدم الإفراج عن 600 أسير فلسطيني".وأكد أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لتدمير حماس في أي لحظة، وأنه مقتنع بأن إسرائيل ستعود إلى الحرب في غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار".وينص اتفاق التهدئة في مرحلته الأولى، الذي ينتهي في 1 مارس/ آذار المقبل، على أن تطلق "حماس"، سراح 33 إسرائيليا، بينهم ثمانية قتلى، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 1900 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن إسرائيل سلمت قائمة بأسماء الأسرى من قطاع غزة الذين سيفرج عنهم. وعرضت "كتائب القسام" أسلحة إسرائيلية على منصة تسليم الأسرى في رفح، اغتنموها من الجنود الإسرائيليين الذين أسرتهم أو قتلتهم خلال الحرب على غزة.وصرحت "حماس" أن مفاوضات المرحلة الثانية لم تبدأ حتى الآن والاتصالات مستمرة مع الوسطاء، مشيرة إلى أن "ضمان إتمام عمليات التبادل القادمة هو التزام الاحتلال بباقي بنود الاتفاق وتنفيذ البروتوكول الإنساني".

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي