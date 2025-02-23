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قائد الحرس الثوري الإيراني: "حماس" و"حزب الله" غيرا معادلة غزة
قائد الحرس الثوري الإيراني: "حماس" و"حزب الله" غيرا معادلة غزة
سبوتنيك عربي
أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الأحد، أن "الكيان الصهيوني اضطر إلى الرضوخ لقوة المقاومة"، مشيرا إلى أن "حزب الله اللبناني كسر قدرات... 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T17:30+0000
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وقال سلامي إن "غزة قاومت بشكل غير مسبوق في التاريخ والكيان الصهيوني تكبد هزيمة واضحة هناك"، مشيرا إلى أن "الاجيال القادمة ستتحدث عن المجد التاريخي الذي صنعته حماس"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف أن "الأعداء تصورا أنهم بقتل قادة المقاومة سيقضون عليها"، متابعا: "الكيان الصهيوني اضطر إلى الرضوخ لقوة المقاومة وهو الآن يعيش الخوف والهلع في مستوطناته".وأجريت مراسم تشييع جنازة الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وهاشم صفي الدين، في المدينة الرياضية بالعاصمة اللبنانية بيروت، بحضور وفد إيراني عالي المستوى.يذكر أنه في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، قُتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.وأعلن الجيش الإسرائيلي عن عملية الاغتيال، فيما أكد "حزب الله"، في بيان رسمي، مقتل نصر الله.
https://sarabic.ae/20250223/الجيش-الإسرائيلي-ينشر-لأول-مرة-فيديو-اغتيال-حسن-نصر-الله-تزامنا-مع-تشييعه-1098093230.html
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قائد الحرس الثوري الإيراني: "حماس" و"حزب الله" غيرا معادلة غزة

17:30 GMT 23.02.2025
© AP Photo / Vahid Salemiقائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الأحد، أن "الكيان الصهيوني اضطر إلى الرضوخ لقوة المقاومة"، مشيرا إلى أن "حزب الله اللبناني كسر قدرات الصهاينة بضرباته".
وقال سلامي إن "غزة قاومت بشكل غير مسبوق في التاريخ والكيان الصهيوني تكبد هزيمة واضحة هناك"، مشيرا إلى أن "الاجيال القادمة ستتحدث عن المجد التاريخي الذي صنعته حماس"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف أن "الأعداء تصورا أنهم بقتل قادة المقاومة سيقضون عليها"، متابعا: "الكيان الصهيوني اضطر إلى الرضوخ لقوة المقاومة وهو الآن يعيش الخوف والهلع في مستوطناته".
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
الجيش الإسرائيلي ينشر لأول مرة فيديو اغتيال حسن نصر الله تزامنا مع تشييعه
15:12 GMT

وأكد قائد الحرس الثوري الإيراني أن حماس وحزب الله غيرا معادلة غزة، مردفا: "حزب الله الباسل كسر قدرات الصهاينة بضرباته والشعب اللبناني سيطرد الاحتلال من أراضيه".

وأجريت مراسم تشييع جنازة الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وهاشم صفي الدين، في المدينة الرياضية بالعاصمة اللبنانية بيروت، بحضور وفد إيراني عالي المستوى.
يذكر أنه في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، قُتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأعلن الجيش الإسرائيلي عن عملية الاغتيال، فيما أكد "حزب الله"، في بيان رسمي، مقتل نصر الله.
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