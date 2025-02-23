https://sarabic.ae/20250223/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-حماس-وحزب-الله-غيرا-معادلة-غزة-1098098897.html
قائد الحرس الثوري الإيراني: "حماس" و"حزب الله" غيرا معادلة غزة
قائد الحرس الثوري الإيراني: "حماس" و"حزب الله" غيرا معادلة غزة
سبوتنيك عربي
أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الأحد، أن "الكيان الصهيوني اضطر إلى الرضوخ لقوة المقاومة"، مشيرا إلى أن "حزب الله اللبناني كسر قدرات... 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T17:30+0000
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وقال سلامي إن "غزة قاومت بشكل غير مسبوق في التاريخ والكيان الصهيوني تكبد هزيمة واضحة هناك"، مشيرا إلى أن "الاجيال القادمة ستتحدث عن المجد التاريخي الذي صنعته حماس"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف أن "الأعداء تصورا أنهم بقتل قادة المقاومة سيقضون عليها"، متابعا: "الكيان الصهيوني اضطر إلى الرضوخ لقوة المقاومة وهو الآن يعيش الخوف والهلع في مستوطناته".وأجريت مراسم تشييع جنازة الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وهاشم صفي الدين، في المدينة الرياضية بالعاصمة اللبنانية بيروت، بحضور وفد إيراني عالي المستوى.يذكر أنه في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، قُتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.وأعلن الجيش الإسرائيلي عن عملية الاغتيال، فيما أكد "حزب الله"، في بيان رسمي، مقتل نصر الله.
https://sarabic.ae/20250223/الجيش-الإسرائيلي-ينشر-لأول-مرة-فيديو-اغتيال-حسن-نصر-الله-تزامنا-مع-تشييعه-1098093230.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, حركة حماس, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, حركة حماس, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم
قائد الحرس الثوري الإيراني: "حماس" و"حزب الله" غيرا معادلة غزة
أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الأحد، أن "الكيان الصهيوني اضطر إلى الرضوخ لقوة المقاومة"، مشيرا إلى أن "حزب الله اللبناني كسر قدرات الصهاينة بضرباته".
وقال سلامي إن "غزة قاومت بشكل غير مسبوق في التاريخ والكيان الصهيوني تكبد هزيمة واضحة هناك"، مشيرا إلى أن "الاجيال القادمة ستتحدث عن المجد التاريخي الذي صنعته حماس"، حسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية.
وأضاف أن "الأعداء تصورا أنهم بقتل قادة المقاومة سيقضون عليها"، متابعا: "الكيان الصهيوني اضطر إلى الرضوخ لقوة المقاومة وهو الآن يعيش الخوف والهلع في مستوطناته".
وأكد قائد الحرس الثوري الإيراني أن حماس وحزب الله غيرا معادلة غزة، مردفا: "حزب الله الباسل كسر قدرات الصهاينة بضرباته والشعب اللبناني سيطرد الاحتلال من أراضيه".
وأجريت مراسم تشييع جنازة الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وهاشم صفي الدين، في المدينة الرياضية بالعاصمة اللبنانية بيروت، بحضور وفد إيراني عالي المستوى.
يذكر أنه في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، قُتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأعلن الجيش الإسرائيلي عن عملية الاغتيال، فيما أكد "حزب الله
"، في بيان رسمي، مقتل نصر الله.