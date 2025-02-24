https://sarabic.ae/20250224/قد-تمتد-إلى-10-سنوات-مسؤول-مصري-يكشف-تفاصيل-خطة-القاهرة-لإعادة-إعمار-قطاع-غزة-1098141137.html

قد تمتد إلى 10 سنوات... مسؤول مصري يكشف تفاصيل خطة القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة

قد تمتد إلى 10 سنوات... مسؤول مصري يكشف تفاصيل خطة القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أكد محافظ شمال سيناء المصرية، خالد مجاور، أن "مصر أعدت تصورين لإعادة إعمار قطاع غزة"، لافتًا إلى أن إعادة الإعمار تبدأ في المرحلة الثالثة من اتفاق وقف إطلاق... 24.02.2025, سبوتنيك عربي

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وقال مجاور، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "مصر وضعت تصورين لإعادة إعمار قطاع غزة، لم يتم الإعلان عنهما بشكل تفصيلي".وأكد أنه "سيتم تحديد فترة بينية مدتها 6 أشهر لتقسيم غزة إلى 3 قطاعات على أن تتولى كل دولة مسؤولية إحدى المناطق، حيث سيتم إدخال الكرفانات والخيام ومد البنية التحتية خاصة للكهرباء والمياه".وأوضح أن "إعادة إعمار غزة تبدأ في المرحلة الثالثة (من اتفاق وقف إطلاق النار)، ومعدات الحفر التي دخلت القطاع لا تستخدم في إعادة الإعمار ولكن لتمهيد الطرق بحيث يمكن للسكان التحرك ويسهل عملية إيصال المساعدات".وختم محافظ شمال سيناء المصرية تصريحاته بالقول إن "المرحلة الثالثة تقتصر على إعادة البناء فقط التي ستستغرق تقديريا من 3 إلى 5 سنوات، وقد تمتد إلى 10 سنوات".جدير بالذكر أنه، وبعد عدة شهور من المفاوضات المكثفة في العاصمتين المصرية القاهرة والقطرية الدوحة، وبمشاركة مندوبين من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، نجحت جهود الوساطة بالدفع بالطرفين الإسرائيلي وحركة حماس للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق نار.وينص اتفاق التهدئة في مرحلته الأولى، الذي ينتهي في 1 مارس/ آذار المقبل، على أن تطلق "حماس"، سراح 33 إسرائيليا، بينهم ثمانية قتلى، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 1900 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن إسرائيل سلمت قائمة بأسماء الأسرى من قطاع غزة الذين سيفرج عنهم. وعرضت "كتائب القسام" أسلحة إسرائيلية على منصة تسليم الأسرى في رفح، اغتنموها من الجنود الإسرائيليين الذين أسرتهم أو قتلتهم خلال الحرب على غزة.وصرحت "حماس" أن مفاوضات المرحلة الثانية لم تبدأ حتى الآن والاتصالات مستمرة مع الوسطاء، مشيرة إلى أن "ضمان إتمام عمليات التبادل القادمة هو التزام الاحتلال بباقي بنود الاتفاق وتنفيذ البروتوكول الإنساني".

https://sarabic.ae/20250224/حماس-لا-حديث-عن-المرحلة-الثانية-أو-تمديد-الأولى-إلا-بالتزام-إسرائيل-بما-عليها-من-استحقاق-1098133676.html

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