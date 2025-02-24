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https://sarabic.ae/20250224/أول-رد-من-حماس-على-التصريحات-المنسوبة-للقيادي-بالحركة-موسى-أبو-مرزوق-بشأن-أحداث-7-أكتوبر-1098139226.html
أول رد من "حماس" على التصريحات المنسوبة للقيادي بالحركة موسى أبو مرزوق بشأن أحداث 7 أكتوبر
أول رد من "حماس" على التصريحات المنسوبة للقيادي بالحركة موسى أبو مرزوق بشأن أحداث 7 أكتوبر
سبوتنيك عربي
رد مصدر في حركة "حماس"، على التصريحات المنسوبة لرئيس مكتب العلاقات الخارجية في الحركة، موسى أبو مرزوق، بشأن خطة 7 أكتوبر 2023، مؤكدا أن "حماس ستظل تقاوم طالما... 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T19:24+0000
2025-02-24T19:24+0000
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وقال مصدر في حركة "حماس" لوكالة "سبوتنيك"، إن "الكلام المنقول عن القيادي موسى أبو مرزوق غير دقيق وهناك مسلمات واضحة داخل الحركة فيما يتعلق بالسابع من أكتوبر"، مؤكدا أن "موضوع سلاح حماس هو خارج دائرة النقاش".وأضاف قاسم، أن "سلوك الاحتلال العدواني والتدميري هو سبب الدمار بغزة وهو يكمل سياسة التدمير بالضفة"، متابعا: "ملحمة السابع من أكتوبر نقطة تحول استراتيجي في مسار النضال الوطني الفلسطيني".وكانت وسائل إعلام أمريكية نقلت عن أبو مرزوق، قوله إنه "لو علم حجم الدمار الذي سيخلفه هجوم 7 أكتوبر لعارضه"، مضيفا أن "الدمار الذي لحق بغزة يجعل من غير المقبول الادعاء بأن حماس انتصرت".ووفقا لوسائل الإعلام قال رئيس مكتب العلاقات الخارجية في حركة حماس، إنه "لم يكن على إطلاع تفصيلي على خطط هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023"، مؤكدًا أنه ما كان ليوافق عليه لو أدرك العواقب التي ترتبت عليه.وقالت إنه أكد أن "حماس مستعدة للتفاوض حول مستقبل أسلحتها في قطاع غزة"، كما أبدى استعداد الحركة لإطلاق سراح كافة الأسرى دفعة واحدة إذا أطلقت إسرائيل سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين وأنهت الحرب وانسحبت من غزة.وأعلنت حماس التي تسيطر على غزة، في السابع من أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر 2023.كما توصل الطرفان مجددا لى اتفاق تهدئة منذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي ينص في مرحلته الأولى، وتنتهي في 1 مارس/ آذار المقبل، على أن تطلق حماس، سراح 33 إسرائيليا، بينهم ثمانية قتلى، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 1900 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن إسرائيل سلمت قائمة بأسماء الأسرى من قطاع غزة الذين سيفرج عنهم. وعرضت "كتائب القسام" أسلحة إسرائيلية على منصة تسليم الأسرى في رفح، اغتنموها من الجنود الإسرائيليين الذين أسرتهم أو قتلتهم خلال الحرب على غزة.وصرحت "حماس" أن مفاوضات المرحلة الثانية لم تبدأ حتى الآن والاتصالات مستمرة مع الوسطاء، مشيرة إلى أن "ضمان إتمام عمليات التبادل القادمة هو التزام الاحتلال بباقي بنود الاتفاق وتنفيذ البروتوكول الإنساني".
https://sarabic.ae/20250224/حماس-لا-حديث-عن-المرحلة-الثانية-أو-تمديد-الأولى-إلا-بالتزام-إسرائيل-بما-عليها-من-استحقاق-1098133676.html
https://sarabic.ae/20241008/باحث-في-الشأن-اللبناني-هجوم-7-أكتوبر-رسالة-إلى-الغرب-بأن-هناك-من-يعترض-على-مشاريعه-في-المنطقة--1093548608.html
https://sarabic.ae/20250108/كاتس-نستعد-لمنع-تكرار-هجوم-7-أكتوبر-في-الضفة-الغربية-1096592003.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, حصري, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, حصري, العالم العربي

أول رد من "حماس" على التصريحات المنسوبة للقيادي بالحركة موسى أبو مرزوق بشأن أحداث 7 أكتوبر

19:24 GMT 24.02.2025
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصورعضو المكتب السياسي للحركة ومسئول العلاقات الخارجية فيها موسى أبو مرزوق
عضو المكتب السياسي للحركة ومسئول العلاقات الخارجية فيها موسى أبو مرزوق - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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رد مصدر في حركة "حماس"، على التصريحات المنسوبة لرئيس مكتب العلاقات الخارجية في الحركة، موسى أبو مرزوق، بشأن خطة 7 أكتوبر 2023، مؤكدا أن "حماس ستظل تقاوم طالما بقي الاحتلال".
وقال مصدر في حركة "حماس" لوكالة "سبوتنيك"، إن "الكلام المنقول عن القيادي موسى أبو مرزوق غير دقيق وهناك مسلمات واضحة داخل الحركة فيما يتعلق بالسابع من أكتوبر"، مؤكدا أن "موضوع سلاح حماس هو خارج دائرة النقاش".
من جهته قال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في تصريحات له، إن "حماس متمسكة بسلاحها المقاوم باعتباره سلاحاً شرعياً، ولا نقاش في ذلك طالما هناك احتلال لأرضنا الفلسطينية"، مؤكدا أن التصريحات المنسوبة للدكتور موسى أبو مرزوق لا تمثل موقف حماس.
وأضاف قاسم، أن "سلوك الاحتلال العدواني والتدميري هو سبب الدمار بغزة وهو يكمل سياسة التدمير بالضفة"، متابعا: "ملحمة السابع من أكتوبر نقطة تحول استراتيجي في مسار النضال الوطني الفلسطيني".
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
"حماس": لا حديث عن المرحلة الثانية أو تمديد الأولى إلا بالتزام إسرائيل بما عليها من استحقاق
16:55 GMT
وكانت وسائل إعلام أمريكية نقلت عن أبو مرزوق، قوله إنه "لو علم حجم الدمار الذي سيخلفه هجوم 7 أكتوبر لعارضه"، مضيفا أن "الدمار الذي لحق بغزة يجعل من غير المقبول الادعاء بأن حماس انتصرت".
ووفقا لوسائل الإعلام قال رئيس مكتب العلاقات الخارجية في حركة حماس، إنه "لم يكن على إطلاع تفصيلي على خطط هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023"، مؤكدًا أنه ما كان ليوافق عليه لو أدرك العواقب التي ترتبت عليه.
وقالت إنه أكد أن "حماس مستعدة للتفاوض حول مستقبل أسلحتها في قطاع غزة"، كما أبدى استعداد الحركة لإطلاق سراح كافة الأسرى دفعة واحدة إذا أطلقت إسرائيل سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين وأنهت الحرب وانسحبت من غزة.
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8 أكتوبر 2024, 13:28 GMT
وأعلنت حماس التي تسيطر على غزة، في السابع من أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر 2023.
خلال عام من الحرب... توسع استيطاني وتهجير وهدم و11 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
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كما توصل الطرفان مجددا لى اتفاق تهدئة منذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي ينص في مرحلته الأولى، وتنتهي في 1 مارس/ آذار المقبل، على أن تطلق حماس، سراح 33 إسرائيليا، بينهم ثمانية قتلى، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 1900 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن إسرائيل سلمت قائمة بأسماء الأسرى من قطاع غزة الذين سيفرج عنهم. وعرضت "كتائب القسام" أسلحة إسرائيلية على منصة تسليم الأسرى في رفح، اغتنموها من الجنود الإسرائيليين الذين أسرتهم أو قتلتهم خلال الحرب على غزة.
وصرحت "حماس" أن مفاوضات المرحلة الثانية لم تبدأ حتى الآن والاتصالات مستمرة مع الوسطاء، مشيرة إلى أن "ضمان إتمام عمليات التبادل القادمة هو التزام الاحتلال بباقي بنود الاتفاق وتنفيذ البروتوكول الإنساني".
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