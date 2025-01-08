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https://sarabic.ae/20250108/كاتس-نستعد-لمنع-تكرار-هجوم-7-أكتوبر-في-الضفة-الغربية-1096592003.html
كاتس: نستعد لمنع تكرار هجوم 7 أكتوبر في الضفة الغربية
كاتس: نستعد لمنع تكرار هجوم 7 أكتوبر في الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، أن بلاده "تستعد لمنع تكرار هجوم 7 أكتوبر في الضفة الغربية". 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T14:34+0000
2025-01-08T14:34+0000
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن يسرائيل كاتس خلال لقائه برؤساء البلديات في الضفة الغربية أن إسرائيل تشهد تهديدا متصاعدا لمستوطني الضفة الغربية.وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي خلال اللقاء الذي عقد في وقت سابق اليوم، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لمنع تكرار هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويقصد به "طوفان الأقصى" او العملية العسكرية التي أعلنت عنها حركة "حماس".وأول أمس الاثنين، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتماعا لتقييم الأوضاع في الضفة الغربية، بمشاركة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.وخلال الاجتماع، صادق نتنياهو على سلسلة من العمليات العسكرية الإضافية في الضفة الغربية، حسبما أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي.وبحسب ما أعلنه مكتب نتنياهو، فإن تلك العمليات تشمل "إجراءات إضافية هجومية ودفاعية" في الضفة الغربية، وتتضمن أيضا القبض على منفذي عمليات ضد إسرائيل وتقديمهم للعدالة.وتوعد نتنياهو، في وقت سابق بتصفية المسؤولين عن قتل 3 مستوطنين بالضفة الغربية، مضيفا: "سنصل إلى القتلة، ونصفّي حسابنا معهم ومع من ساعدهم، ولن يفر منا أحد".جاء ذلك، بعدما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الاثنين الماضي، مقتل 3 مستوطنين إسرائيليين وإصابة آخرين، إثر إطلاق نار على حافلة كانوا بداخلها شمالي الضفة الغربية.وقالت قوات الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنها تبحث عن مرتكبي الهجوم، إذ أقيمت حواجز على الطرق في محيط الهجوم، وحاصرت عددا من القرى.يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة مسببة في حصيلة ضحايا تتجاوز 150 ألف قتيل وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال.
https://sarabic.ae/20250106/نتنياهو-بعد-هجوم-الضفة-الغربية-سنقدم-القتلة-الحقراء-للعدالة---عاجل-1096518778.html
https://sarabic.ae/20250108/قطر-تصدر-بيانا-بشأن-الخرائط-الإسرائيلية-المزعومة-التي-تشمل-أجزاء-من-دول-عربية-1096578460.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية

كاتس: نستعد لمنع تكرار هجوم 7 أكتوبر في الضفة الغربية

14:34 GMT 08.01.2025
© Ajwad Jradatخلال عام من الحرب... توسع استيطاني وتهجير وهدم و11 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية
خلال عام من الحرب... توسع استيطاني وتهجير وهدم و11 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
© Ajwad Jradat
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، أن بلاده "تستعد لمنع تكرار هجوم 7 أكتوبر في الضفة الغربية".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن يسرائيل كاتس خلال لقائه برؤساء البلديات في الضفة الغربية أن إسرائيل تشهد تهديدا متصاعدا لمستوطني الضفة الغربية.
وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي خلال اللقاء الذي عقد في وقت سابق اليوم، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لمنع تكرار هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويقصد به "طوفان الأقصى" او العملية العسكرية التي أعلنت عنها حركة "حماس".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
نتنياهو بعد هجوم الضفة الغربية: سنقدم "القتلة الحقراء" للعدالة
6 يناير, 09:25 GMT
وأول أمس الاثنين، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتماعا لتقييم الأوضاع في الضفة الغربية، بمشاركة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.
وخلال الاجتماع، صادق نتنياهو على سلسلة من العمليات العسكرية الإضافية في الضفة الغربية، حسبما أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وبحسب ما أعلنه مكتب نتنياهو، فإن تلك العمليات تشمل "إجراءات إضافية هجومية ودفاعية" في الضفة الغربية، وتتضمن أيضا القبض على منفذي عمليات ضد إسرائيل وتقديمهم للعدالة.
وتوعد نتنياهو، في وقت سابق بتصفية المسؤولين عن قتل 3 مستوطنين بالضفة الغربية، مضيفا: "سنصل إلى القتلة، ونصفّي حسابنا معهم ومع من ساعدهم، ولن يفر منا أحد".
علم قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
قطر تصدر بيانا بشأن الخرائط الإسرائيلية المزعومة التي تشمل أجزاء من دول عربية
07:03 GMT
جاء ذلك، بعدما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الاثنين الماضي، مقتل 3 مستوطنين إسرائيليين وإصابة آخرين، إثر إطلاق نار على حافلة كانوا بداخلها شمالي الضفة الغربية.
وقالت قوات الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنها تبحث عن مرتكبي الهجوم، إذ أقيمت حواجز على الطرق في محيط الهجوم، وحاصرت عددا من القرى.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة مسببة في حصيلة ضحايا تتجاوز 150 ألف قتيل وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال.
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