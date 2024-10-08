باحث في الشأن اللبناني: هجوم 7 أكتوبر رسالة إلى الغرب بأن هناك من يعترض على مشاريعه في المنطقة

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
02:27 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:18 GMT
34 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: إسرائيل لم تحقق أهدافها بعد عام على طوفان الأقصى والمواجهة مستمرة
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
عمل بري في لبنان وغزة وهجوم مرتقب على إيران..هل تصمد إسرائيل؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
11:03 GMT
57 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: هذه الحرب المجنونة التي يشنها نتنياهو لا يمكن إيقافها إلا بالمقاومة وحرب الاستنزاف
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تحولت حرب نتانياهو إلى تهديد وجودي لإسرائيل؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أبرز الملفات أمام الرئيس قيس سعيد بعد فوزه في انتخابات رئاسة تونس
17:33 GMT
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مدار الليل والنهار
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18:03 GMT
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مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20241008/باحث-في-الشأن-اللبناني-هجوم-7-أكتوبر-رسالة-إلى-الغرب-بأن-هناك-من-يعترض-على-مشاريعه-في-المنطقة--1093548608.html
باحث في الشأن اللبناني: هجوم 7 أكتوبر رسالة إلى الغرب بأن هناك من يعترض على مشاريعه في المنطقة
باحث في الشأن اللبناني: هجوم 7 أكتوبر رسالة إلى الغرب بأن هناك من يعترض على مشاريعه في المنطقة
سبوتنيك عربي
قال الكاتب والباحث في الشأن اللبناني، رياض صوما، إن "المعركة الحالية تدور بين تحالف إسرائيلي أمريكي ومحور المقاومة الممتد من طهران إلى اليمن، مع دعم غير معلن... 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T13:28+0000
2024-10-08T13:28+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
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وأوضح في حديث عبر "سبوتنيك" أنّ "الموقف الدولي لن يؤثر بشكل كبير في مجريات الأمور". وأشار إلى أنّ "الهجوم الذي وقع، في 7 أكتوبر/تشرين الأول، كان بمثابة رسالة تفيد بأن هناك من هو قادر على الاعتراض على المشاريع الأمريكية والغربية المطروحة في المنطقة".ولفت إلى أنّ "أي مساومة مع روسيا والصين ستقطع الطريق أمام الهيمنة الأمريكية في المنطقة".وأوضح أنّ "الشرق الأوسط لا يمكن فصله عن ملف أوكرانيا، وأن هناك احتمالاً لمواجهة حتمية بين الصين والولايات المتحدة". وأكد أنّ الولايات المتحدة تعتمد على سياسة القتال عبر الحلفاء، مستشهداً بغزو العراق وغيرها من الدول.وفي السياق ذاته، عن القتلى المدنيين جراء الهجمات الإسرائيلية، أشار صوما إلى الفرق بين "الوضع في أوكرانيا، حيث تقاتل روسيا لمواجهة المخطط الغربي منذ ثلاث سنوات دون استهداف المدنيين، بينما في حال فشل الغرب في مشاريعه في الشرق الاوسط ، يبدأ باستهداف المدنيين، كما يفعل في لبنان وغزة".وشدّد صوما على أنّ "حزب الله" قد أعد نفسه لحرب طويلة، حيث يقاتل بعشرات الآلاف".وبيّن أنّ "إسرائيل يجب أن تتوقع معركة طويلة، حيث أن القادة الشباب في "حزب الله" أكثر إصرارًا ومرونة وقدرة على التعامل مع الوسائل الحربية الجديدة".وخلص إلى أنّ "إسرائيل لا يمكنها أن تعيش في المنطقة بمنطق القوة فقط، حيث أن أي استقرار يتطلب ثمنًا كبيرًاّ".وتابع أنّ "هناك قرارًا إسرائيليًا بفرض نفسها في المنطقة، ولكن إذا كانت إسرائيل ترغب في تغيير الشرق الأوسط، فإن هذا الشرق قد يغير وجه إسرائيل أيضًا".
https://sarabic.ae/20241008/تونسيون-يحتشدون-بشوارع-العاصمة-في-ذكرى-طوفان-الأقصى-تضامنا-مع-غزة-ولبنان-صور--1093532374.html
https://sarabic.ae/20241007/أبو-عبيدة-طوفان-الأقصى-هي-عملية-الكوماندوز-الأكثر-احترافية-ونجاحا-في-العصر-الحديث-1093518809.html
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حصري, تقارير سبوتنيك
حصري, تقارير سبوتنيك

باحث في الشأن اللبناني: هجوم 7 أكتوبر رسالة إلى الغرب بأن هناك من يعترض على مشاريعه في المنطقة

13:28 GMT 08.10.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatآثار الدمار والخراب الذي دمره الجيش الإسرائيلي مع اليوم السادس لاجتياح حي الشجاعية لليوم السادس
آثار الدمار والخراب الذي دمره الجيش الإسرائيلي مع اليوم السادس لاجتياح حي الشجاعية لليوم السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
قال الكاتب والباحث في الشأن اللبناني، رياض صوما، إن "المعركة الحالية تدور بين تحالف إسرائيلي أمريكي ومحور المقاومة الممتد من طهران إلى اليمن، مع دعم غير معلن من الصين وروسيا"، وفق وصفه.
وأوضح في حديث عبر "سبوتنيك" أنّ "الموقف الدولي لن يؤثر بشكل كبير في مجريات الأمور".
وأشار إلى أنّ "الهجوم الذي وقع، في 7 أكتوبر/تشرين الأول، كان بمثابة رسالة تفيد بأن هناك من هو قادر على الاعتراض على المشاريع الأمريكية والغربية المطروحة في المنطقة".

وأضاف صوما أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وبسبب حسابات تتعلق بنظرته التلمودية، يتبنى سياسة توسيع المعركة".

ولفت إلى أنّ "أي مساومة مع روسيا والصين ستقطع الطريق أمام الهيمنة الأمريكية في المنطقة".
تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.. تونسيون يحتشدون في الشوارع في الذكرى الأولى لـطوفان الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
تونسيون يحتشدون بشوارع العاصمة في ذكرى "طوفان الأقصى" تضامنا مع غزة ولبنان.. صوروفيديو
06:52 GMT
وأوضح أنّ "الشرق الأوسط لا يمكن فصله عن ملف أوكرانيا، وأن هناك احتمالاً لمواجهة حتمية بين الصين والولايات المتحدة".
وأكد أنّ الولايات المتحدة تعتمد على سياسة القتال عبر الحلفاء، مستشهداً بغزو العراق وغيرها من الدول.

وأشار صوما إلى "أننا نعيش لحظة هجوم عسكري على المنطقة، وأن سياسة الهروب وتجنب المواجهة قد فشلت، مما يجعل الكلمة الآن في يد اللاعبين الكبار".

وفي السياق ذاته، عن القتلى المدنيين جراء الهجمات الإسرائيلية، أشار صوما إلى الفرق بين "الوضع في أوكرانيا، حيث تقاتل روسيا لمواجهة المخطط الغربي منذ ثلاث سنوات دون استهداف المدنيين، بينما في حال فشل الغرب في مشاريعه في الشرق الاوسط ، يبدأ باستهداف المدنيين، كما يفعل في لبنان وغزة".
وشدّد صوما على أنّ "حزب الله" قد أعد نفسه لحرب طويلة، حيث يقاتل بعشرات الآلاف".
كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
أبو عبيدة: "طوفان الأقصى" هي عملية الكوماندوز الأكثر احترافية ونجاحا في العصر الحديث
أمس, 14:18 GMT
وبيّن أنّ "إسرائيل يجب أن تتوقع معركة طويلة، حيث أن القادة الشباب في "حزب الله" أكثر إصرارًا ومرونة وقدرة على التعامل مع الوسائل الحربية الجديدة".

وأشار إلى أنّ "استمرار الحرب سيؤدي إلى دمار هائل للكيان الإسرائيلي، وزيادة حجم التدمير في المدن الإسرائيلية"، وفق قوله.

وخلص إلى أنّ "إسرائيل لا يمكنها أن تعيش في المنطقة بمنطق القوة فقط، حيث أن أي استقرار يتطلب ثمنًا كبيرًاّ".
وتابع أنّ "هناك قرارًا إسرائيليًا بفرض نفسها في المنطقة، ولكن إذا كانت إسرائيل ترغب في تغيير الشرق الأوسط، فإن هذا الشرق قد يغير وجه إسرائيل أيضًا".
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