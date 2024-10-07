https://sarabic.ae/20241007/أبو-عبيدة-طوفان-الأقصى-هي-عملية-الكوماندوز-الأكثر-احترافية-ونجاحا-في-العصر-الحديث-1093518809.html

أبو عبيدة: "طوفان الأقصى" هي عملية الكوماندوز الأكثر احترافية ونجاحا في العصر الحديث

أبو عبيدة: "طوفان الأقصى" هي عملية الكوماندوز الأكثر احترافية ونجاحا في العصر الحديث

سبوتنيك عربي

وصف أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، ما قامت به المقاومة الفلسطينية في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بالعمل... 07.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-07T14:18+0000

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جاء ذلك في كلمة مسجلة، اليوم الاثنين، قال فيها: "نخاطبكم من غزة العصية الصامدة القاهرة لعدوها بعد عام من بداية معركة طوفان الأقصى. فقد مر عام مر على عملية الكوماندوز الأكثر احترافية ونجاحا في العصر الحديث".وتابع: "معركة طوفان الأقصى جاءت بعد أن وصل عدوانه على الأقصى مرحلة خطيرة غير مسبوقة، وجاءت بعدما توغل العدو في الاستيطان والتهويد والعدوان على الأسرى".وقال أبو عبيدة: "شعبنا صمد صمودا أسطوريا، وفي محيط فلسطين جبهات مشتعلة تقاتل إلى جانب شعبنا وتسنده، ومسيرات اليمن والعراق تتجول في سماء فلسطين المحتلة وتكبد العدو خسائر كبيرة، وإيران توجه ضربات الوعد الصادق لترهب العدو".وأردف: "مجاهدونا ومقاومو شعبنا يواصلون صمودهم البطولي في كل شبر من قطاع غزة، مظهرين قدرة فائقة على الثبات والمقاومة، ونقاتل في معركة غير متكافئة ضد عدو مجرم لا يتورع عن ارتكاب كل الجرائم، وخيارنا هو الاستمرار في معركة استنزاف طويلة ومؤلمة تستنزف القدرات الأمنية والدفاعية للعدو، وتكبده خسائر اقتصادية كبيرة، وتفرض عليه التهجير".وأوضح: "أسقطنا آلافاً من جنود العدو قتلى وجرحى، وأخرجنا من الخدمة مئات الآليات العسكرية، بنيما يعيش الكيان الصهيوني (إسرائيل) منبوذاً من كل أمم الأرض وشعوبها الحرة باستثناء الإدارة الأمريكية المعهودة التي ستنقطع بلا شك مع مرور الزمن".

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