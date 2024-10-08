تونسيون يحتشدون بشوارع العاصمة في ذكرى "طوفان الأقصى" تضامنا مع غزة ولبنان.. صوروفيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
02:27 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:18 GMT
34 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: إسرائيل لم تحقق أهدافها بعد عام على طوفان الأقصى والمواجهة مستمرة
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
عمل بري في لبنان وغزة وهجوم مرتقب على إيران..هل تصمد إسرائيل؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
عمل بري في لبنان وغزة وهجوم مرتقب على إيران..هل تصمد إسرائيل؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
09:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
11:03 GMT
57 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241008/تونسيون-يحتشدون-بشوارع-العاصمة-في-ذكرى-طوفان-الأقصى-تضامنا-مع-غزة-ولبنان-صور--1093532374.html
تونسيون يحتشدون بشوارع العاصمة في ذكرى "طوفان الأقصى" تضامنا مع غزة ولبنان.. صوروفيديو
تونسيون يحتشدون بشوارع العاصمة في ذكرى "طوفان الأقصى" تضامنا مع غزة ولبنان.. صوروفيديو
سبوتنيك عربي
احتشد المئات من التونسيين، مساء أمس الاثنين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، في مسيرة وطنية جابت شوارع العاصمة، تنديدا بتواصل الحرب على قطاع غزة ورفضا للهجوم... 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T06:52+0000
2024-10-08T08:03+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
تونس
لبنان
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
طوفان الأقصى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/08/1093531480_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4bfae8906ef0aca8bef8c752818d4ac0.jpg
وتأتي هذه المسيرة، التي دعى إليها كل من "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين" في تونس، و"الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع" و"اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين" (مكونة من ائتلاف منظمات وأحزاب)، تزامنا مع الذكرى الأولى لانطلاق عملية "طوفان الأقصى"، التي قادتها حركة حماس الفلسطينية، في السابع من أكتوبر العام الماضي.وحمل المتظاهرون شعارات عدة تدعم القضية الفلسطينية وتطالب بوقف العدوان على قطاع غزة، الذي استمر أكثر من سنة وأسفر عن خسائر بشرية ومادية فادحة، ومن بين الشعارات التي رفعها المتظاهرون "الشعب يريد تحرير فلسطين.. الشعب يريد تجريم التطبيع"."انتصار لنضال الشعب الفلسطيني"وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، قالت عضو "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين" في تونس، هيفاء منصوري، إن "مختلف المكونات السياسية والمجتمعية شاركت في إعداد هذه المسيرة إحياءً لذكرى عملية "طوفان الأقصى" وانتصارا لنضال الشعب الفلسطيني".ولفتت عضو "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين"، إلى أن "لحظة السابع من أكتوبر، تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لفلسطين، حيث حرّكت دول إسناد المقاومة على غرار اليمن وإيران والعراق ولبنان، التي انتصرت لمظلومية الشعب الفلسطيني ومن أجل الانتصار لكرامة الشعوب العربية".وقالت منصوري: "هذه اللحظة التاريخية غيّرت حتى مواقف شعوب العالم التي كانت متأثرة بالرواية الغربية المنحازة للجانب الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن عملية "طوفان الأقصى"عرّت نفاق الحكومات الغربية التي موّلت وغذّت الإبادة الجماعية لشعب غزة".نساء تونس مع نساء غزةومن قلب المسيرة، نقلت الناشطة الحقوقية سميرة عمار، دعمها وتضامنها المطلق مع نساء غزة، اللاتي قالت إنهن يقدّمن دروسا لشعوب العالم في الصمود والتضحية من أجل الحق والأرض.وانتقدت عمار ما وصفته بـ"خذلان الشعوب لأهالي غزة"، مضيفة: "لقد تعودنا على خذلان الأنظمة العربية، ولكننا لم نتعوّد أبدا على خذلان الشعوب".وأردفت: "الهجوم الأخير على لبنان يجب أن يحفّز الشعوب العربية على الخروج إلى الشوارع نصرة للحق الإنساني"، وتساءلت: "لقد امتلأت شوارع الغرب بالاحتجاجات، فأين الشعوب العربية؟"، داعية العرب إلى أن يكونوا أكثر وحدة وتضامنا، على حد قولها."غزة ولبنان.. الوجع واحد"بدوره، عبّر الصحفي من الأصول اللبنانية نور حمدي، عن تنديده بما وصفه بـ"الجرائم غير المسبوقة"، التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية واللبنانية.وتابع: "نحن هنا لدعم إخوتنا في غزة ولبنان، الذين يتشاركون الوجع ذاته، ولنحيي أيضا ذكرى الشهداء من أبناء وأمهات وأطفال ممن قتلتهم آلة الحرب الإسرائيلية".وانتقد حمدي بشدّة ما وصفه بـ"الصمت المطبق لجامعة الدول العربية"، التي قال إنها "لم تحرك ساكنا واكتفت ببيانات التنديد والاستنكار"، كما انتقد أيضا الحكام العرب، الذين "لم يقدموا شيئا لغزة ولبنان"، بحسب قوله.وتابع: "أتابع يوميا وضع عائلتي في لبنان وهو وضع كارثي، الناس يبيتون في الشوارع على أصوات القنابل ويعيشون رعبا يوميا، وذنبهم الوحيد أنهم دافعوا عن بلدهم"، مشددًا على أن كل هذه المآسي لم تثنيهم عن إعلاء صوت الحق.مناوشات أمام السفارة الفرنسيةواتجهت المسيرة من أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، إلى محيط السفارة الفرنسية، حيث نشبت مناوشات بين المتظاهرين وقوات الأمن، التي عمدت إلى منعهم من الاقتراب من مقر السفارة.وأضاف، في معرض حديثه لـ"سبوتنيك": "أما الرسالة الثانية، فهي موجهة للسلطات في بلدنا وفي بقية الدول العربية ومفادها أنه آن الأوان للتخلص من الهيمنة الغربية الاقتصادية والثقافية والتشبث بسيادتهم الوطنية والخروج من جبة التبعية".وقال الكواش إن "المتظاهرين متمسكون أيضا بمطالبة البرلمان التونسي بتمرير قانون تجريم التطبيع"، مشيرًا إلى أن "هذا القانون هو بمثابة فك ارتباط مع الأنظمة الإمبريالية الغربية والرأسمالية".وأضاف: "بينما يعاني أهالينا في غزة ولبنان من ظلم إسرائيل ومن ويلات الحرب وبينما يستشهد منهم العشرات يوميا، لن نقبل بأن تستمر شعوبنا في استهلاك المنتوجات الداعمة لإسرائيل.. لقد انتهى زمن التبعية".
https://sarabic.ae/20241007/في-الذكرى-السنوية-الأولى-لعملية-طوفان-الأقصى-خبراء-يقرأون-نتائج-العملية-عبر-سبوتنيك--1093519784.html
تونس
لبنان
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/08/1093531480_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_eb253b544a755e46e3633381a6f08c26.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, تونس, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, طوفان الأقصى
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, تونس, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, طوفان الأقصى

تونسيون يحتشدون بشوارع العاصمة في ذكرى "طوفان الأقصى" تضامنا مع غزة ولبنان.. صوروفيديو

06:52 GMT 08.10.2024 (تم التحديث: 08:03 GMT 08.10.2024)
تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.. تونسيون يحتشدون في الشوارع في الذكرى الأولى لـ"طوفان الأقصى
تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.. تونسيون يحتشدون في الشوارع في الذكرى الأولى لـطوفان الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
تابعنا عبر
حصري
احتشد المئات من التونسيين، مساء أمس الاثنين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، في مسيرة وطنية جابت شوارع العاصمة، تنديدا بتواصل الحرب على قطاع غزة ورفضا للهجوم الإسرائيلي الأخير على لبنان.
وتأتي هذه المسيرة، التي دعى إليها كل من "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين" في تونس، و"الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع" و"اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين" (مكونة من ائتلاف منظمات وأحزاب)، تزامنا مع الذكرى الأولى لانطلاق عملية "طوفان الأقصى"، التي قادتها حركة حماس الفلسطينية، في السابع من أكتوبر العام الماضي.

وانطلقت المسيرة من ساحة "الشهيد حلمي المناعي" بمنطقة باب الخضراء، مرورا بساحة "الجمهورية" وصولا إلى شارع "الثورة شارع الحبيب بورقيبة"، وشاركت فيها أطياف سياسية وحقوقية وشعبية وطلابية ومكونات من المجتمع المدني.

"
وحمل المتظاهرون شعارات عدة تدعم القضية الفلسطينية وتطالب بوقف العدوان على قطاع غزة، الذي استمر أكثر من سنة وأسفر عن خسائر بشرية ومادية فادحة، ومن بين الشعارات التي رفعها المتظاهرون "الشعب يريد تحرير فلسطين.. الشعب يريد تجريم التطبيع".

"انتصار لنضال الشعب الفلسطيني"

وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، قالت عضو "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين" في تونس، هيفاء منصوري، إن "مختلف المكونات السياسية والمجتمعية شاركت في إعداد هذه المسيرة إحياءً لذكرى عملية "طوفان الأقصى" وانتصارا لنضال الشعب الفلسطيني".

وأكدت منصوري أن "الشعب التونسي، بمختلف مكوناته سيضرب موعدا كل سنة مع الشارع التونسي لإحياء هذه الذكرى"، التي وصفتها بـ"الحدث المهم".

ولفتت عضو "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين"، إلى أن "لحظة السابع من أكتوبر، تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لفلسطين، حيث حرّكت دول إسناد المقاومة على غرار اليمن وإيران والعراق ولبنان، التي انتصرت لمظلومية الشعب الفلسطيني ومن أجل الانتصار لكرامة الشعوب العربية".

ولفتت في تعليق لـ"سبوتنيك"، إلى أنها تشارك في هذه المسيرة الوطنية مع "عدد من الناشطين وأحرار تونس، الذين جمعهم الإيمان المشترك بالقضية الفلسطينية العادلة".

أحزاب وهيئات مغربية تنظم مسيرة في ذكرى طوفان الأقصى دعما لفلسطين ولبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
في الذكرى السنوية الأولى لعملية "طوفان الأقصى".. خبراء يقرأون نتائج العملية عبر "سبوتنيك"
أمس, 15:17 GMT
وقالت منصوري: "هذه اللحظة التاريخية غيّرت حتى مواقف شعوب العالم التي كانت متأثرة بالرواية الغربية المنحازة للجانب الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن عملية "طوفان الأقصى"عرّت نفاق الحكومات الغربية التي موّلت وغذّت الإبادة الجماعية لشعب غزة".

نساء تونس مع نساء غزة

ومن قلب المسيرة، نقلت الناشطة الحقوقية سميرة عمار، دعمها وتضامنها المطلق مع نساء غزة، اللاتي قالت إنهن يقدّمن دروسا لشعوب العالم في الصمود والتضحية من أجل الحق والأرض.
وانتقدت عمار ما وصفته بـ"خذلان الشعوب لأهالي غزة"، مضيفة: "لقد تعودنا على خذلان الأنظمة العربية، ولكننا لم نتعوّد أبدا على خذلان الشعوب".
وأردفت: "الهجوم الأخير على لبنان يجب أن يحفّز الشعوب العربية على الخروج إلى الشوارع نصرة للحق الإنساني"، وتساءلت: "لقد امتلأت شوارع الغرب بالاحتجاجات، فأين الشعوب العربية؟"، داعية العرب إلى أن يكونوا أكثر وحدة وتضامنا، على حد قولها.
© Sputnik . Mariam Gaderaتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.. تونسيون يحتشدون في الشوارع في الذكرى الأولى لـ"طوفان الأقصى
تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.. تونسيون يحتشدون في الشوارع في الذكرى الأولى لـطوفان الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.. تونسيون يحتشدون في الشوارع في الذكرى الأولى لـ"طوفان الأقصى
© Sputnik . Mariam Gadera

"غزة ولبنان.. الوجع واحد"

بدوره، عبّر الصحفي من الأصول اللبنانية نور حمدي، عن تنديده بما وصفه بـ"الجرائم غير المسبوقة"، التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية واللبنانية.

وقال في تصريح لـ"سبوتنيك": "اليوم تمر 365 يوما من القتل وسفك الدماء وهتك الأعراض"، مشددًا على أن "القضية ليست أبدا قضية سياسية بل هي قضية إنسانية بالأساس".

وتابع: "نحن هنا لدعم إخوتنا في غزة ولبنان، الذين يتشاركون الوجع ذاته، ولنحيي أيضا ذكرى الشهداء من أبناء وأمهات وأطفال ممن قتلتهم آلة الحرب الإسرائيلية".
وانتقد حمدي بشدّة ما وصفه بـ"الصمت المطبق لجامعة الدول العربية"، التي قال إنها "لم تحرك ساكنا واكتفت ببيانات التنديد والاستنكار"، كما انتقد أيضا الحكام العرب، الذين "لم يقدموا شيئا لغزة ولبنان"، بحسب قوله.
وتابع: "أتابع يوميا وضع عائلتي في لبنان وهو وضع كارثي، الناس يبيتون في الشوارع على أصوات القنابل ويعيشون رعبا يوميا، وذنبهم الوحيد أنهم دافعوا عن بلدهم"، مشددًا على أن كل هذه المآسي لم تثنيهم عن إعلاء صوت الحق.

مناوشات أمام السفارة الفرنسية

واتجهت المسيرة من أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، إلى محيط السفارة الفرنسية، حيث نشبت مناوشات بين المتظاهرين وقوات الأمن، التي عمدت إلى منعهم من الاقتراب من مقر السفارة.

وقال محمد فراس الكواش، وهو طالب ماجستير اتصال سياسي، إن "التجمهر أمام مقر السفارة الفرنسية، ينطوي على رسالة موجهة أولًا لداعمي إسرائيل من الدول الغربية، التي تموّل الجيش الإسرائيلي بالمال والسلاح"، مشددًا على أن "هذا الدعم يُوجّه مباشرة لقتل الأبرياء في فلسطين".

وأضاف، في معرض حديثه لـ"سبوتنيك": "أما الرسالة الثانية، فهي موجهة للسلطات في بلدنا وفي بقية الدول العربية ومفادها أنه آن الأوان للتخلص من الهيمنة الغربية الاقتصادية والثقافية والتشبث بسيادتهم الوطنية والخروج من جبة التبعية".
© Sputnik . Mariam Gadera

تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.. تونسيون يحتشدون في الشوارع بالذكرى الأولى لـ"طوفان الأقصى"

تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.. تونسيون يحتشدون في الشوارع بالذكرى الأولى لـ&quot;طوفان الأقصى&quot; - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Mariam Gadera

تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.. تونسيون يحتشدون في الشوارع بالذكرى الأولى لـ"طوفان الأقصى"

© Sputnik . Mariam Gadera

تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.. تونسيون يحتشدون في الشوارع بالذكرى الأولى لـ"طوفان الأقصى"

تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.. تونسيون يحتشدون في الشوارع بالذكرى الأولى لـ&quot;طوفان الأقصى&quot; - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . Mariam Gadera

تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.. تونسيون يحتشدون في الشوارع بالذكرى الأولى لـ"طوفان الأقصى"

© Sputnik . Mariam Gadera

تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.. تونسيون يحتشدون في الشوارع بالذكرى الأولى لـ"طوفان الأقصى"

تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.. تونسيون يحتشدون في الشوارع بالذكرى الأولى لـ&quot;طوفان الأقصى&quot; - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . Mariam Gadera

تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.. تونسيون يحتشدون في الشوارع بالذكرى الأولى لـ"طوفان الأقصى"

© Sputnik . Mariam Gadera

تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.. تونسيون يحتشدون في الشوارع بالذكرى الأولى لـ"طوفان الأقصى"

تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.. تونسيون يحتشدون في الشوارع بالذكرى الأولى لـ&quot;طوفان الأقصى&quot; - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Mariam Gadera

تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.. تونسيون يحتشدون في الشوارع بالذكرى الأولى لـ"طوفان الأقصى"

© Sputnik . Mariam Gadera

تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.. تونسيون يحتشدون في الشوارع بالذكرى الأولى لـ"طوفان الأقصى"

تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.. تونسيون يحتشدون في الشوارع بالذكرى الأولى لـ&quot;طوفان الأقصى&quot; - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Mariam Gadera

تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.. تونسيون يحتشدون في الشوارع بالذكرى الأولى لـ"طوفان الأقصى"

© Sputnik . Mariam Gadera

تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.. تونسيون يحتشدون في الشوارع بالذكرى الأولى لـ"طوفان الأقصى"

تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.. تونسيون يحتشدون في الشوارع بالذكرى الأولى لـ&quot;طوفان الأقصى&quot; - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Mariam Gadera

تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.. تونسيون يحتشدون في الشوارع بالذكرى الأولى لـ"طوفان الأقصى"

تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.. تونسيون يحتشدون في الشوارع بالذكرى الأولى لـ"طوفان الأقصى"

تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.. تونسيون يحتشدون في الشوارع بالذكرى الأولى لـ&quot;طوفان الأقصى&quot; - سبوتنيك عربي
7/9

تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.. تونسيون يحتشدون في الشوارع بالذكرى الأولى لـ"طوفان الأقصى"

© Mariam Gadera

تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.. تونسيون يحتشدون في الشوارع بالذكرى الأولى لـ"طوفان الأقصى"

تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.. تونسيون يحتشدون في الشوارع بالذكرى الأولى لـ&quot;طوفان الأقصى&quot; - سبوتنيك عربي
8/9
© Mariam Gadera

تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.. تونسيون يحتشدون في الشوارع بالذكرى الأولى لـ"طوفان الأقصى"

© Sputnik

تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.. تونسيون يحتشدون في الشوارع بالذكرى الأولى لـ"طوفان الأقصى"

تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.. تونسيون يحتشدون في الشوارع بالذكرى الأولى لـ&quot;طوفان الأقصى&quot; - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik

تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.. تونسيون يحتشدون في الشوارع بالذكرى الأولى لـ"طوفان الأقصى"

1/9
© Sputnik . Mariam Gadera

تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.. تونسيون يحتشدون في الشوارع بالذكرى الأولى لـ"طوفان الأقصى"

2/9
© Sputnik . Mariam Gadera

تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.. تونسيون يحتشدون في الشوارع بالذكرى الأولى لـ"طوفان الأقصى"

3/9
© Sputnik . Mariam Gadera

تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.. تونسيون يحتشدون في الشوارع بالذكرى الأولى لـ"طوفان الأقصى"

4/9
© Sputnik . Mariam Gadera

تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.. تونسيون يحتشدون في الشوارع بالذكرى الأولى لـ"طوفان الأقصى"

5/9
© Sputnik . Mariam Gadera

تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.. تونسيون يحتشدون في الشوارع بالذكرى الأولى لـ"طوفان الأقصى"

6/9
© Sputnik . Mariam Gadera

تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.. تونسيون يحتشدون في الشوارع بالذكرى الأولى لـ"طوفان الأقصى"

7/9

تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.. تونسيون يحتشدون في الشوارع بالذكرى الأولى لـ"طوفان الأقصى"

8/9
© Mariam Gadera

تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.. تونسيون يحتشدون في الشوارع بالذكرى الأولى لـ"طوفان الأقصى"

9/9
© Sputnik

تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.. تونسيون يحتشدون في الشوارع بالذكرى الأولى لـ"طوفان الأقصى"

وقال الكواش إن "المتظاهرين متمسكون أيضا بمطالبة البرلمان التونسي بتمرير قانون تجريم التطبيع"، مشيرًا إلى أن "هذا القانون هو بمثابة فك ارتباط مع الأنظمة الإمبريالية الغربية والرأسمالية".
وأضاف: "بينما يعاني أهالينا في غزة ولبنان من ظلم إسرائيل ومن ويلات الحرب وبينما يستشهد منهم العشرات يوميا، لن نقبل بأن تستمر شعوبنا في استهلاك المنتوجات الداعمة لإسرائيل.. لقد انتهى زمن التبعية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيل07:58 GMTВоеннослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:36 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيل6 أكتوبر, 21:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала