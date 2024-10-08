https://sarabic.ae/20241008/تونسيون-يحتشدون-بشوارع-العاصمة-في-ذكرى-طوفان-الأقصى-تضامنا-مع-غزة-ولبنان-صور--1093532374.html

تونسيون يحتشدون بشوارع العاصمة في ذكرى "طوفان الأقصى" تضامنا مع غزة ولبنان.. صوروفيديو

تونسيون يحتشدون بشوارع العاصمة في ذكرى "طوفان الأقصى" تضامنا مع غزة ولبنان.. صوروفيديو

سبوتنيك عربي

احتشد المئات من التونسيين، مساء أمس الاثنين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، في مسيرة وطنية جابت شوارع العاصمة، تنديدا بتواصل الحرب على قطاع غزة ورفضا للهجوم... 08.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-08T06:52+0000

2024-10-08T06:52+0000

2024-10-08T08:03+0000

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وتأتي هذه المسيرة، التي دعى إليها كل من "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين" في تونس، و"الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع" و"اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين" (مكونة من ائتلاف منظمات وأحزاب)، تزامنا مع الذكرى الأولى لانطلاق عملية "طوفان الأقصى"، التي قادتها حركة حماس الفلسطينية، في السابع من أكتوبر العام الماضي.وحمل المتظاهرون شعارات عدة تدعم القضية الفلسطينية وتطالب بوقف العدوان على قطاع غزة، الذي استمر أكثر من سنة وأسفر عن خسائر بشرية ومادية فادحة، ومن بين الشعارات التي رفعها المتظاهرون "الشعب يريد تحرير فلسطين.. الشعب يريد تجريم التطبيع"."انتصار لنضال الشعب الفلسطيني"وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، قالت عضو "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين" في تونس، هيفاء منصوري، إن "مختلف المكونات السياسية والمجتمعية شاركت في إعداد هذه المسيرة إحياءً لذكرى عملية "طوفان الأقصى" وانتصارا لنضال الشعب الفلسطيني".ولفتت عضو "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين"، إلى أن "لحظة السابع من أكتوبر، تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لفلسطين، حيث حرّكت دول إسناد المقاومة على غرار اليمن وإيران والعراق ولبنان، التي انتصرت لمظلومية الشعب الفلسطيني ومن أجل الانتصار لكرامة الشعوب العربية".وقالت منصوري: "هذه اللحظة التاريخية غيّرت حتى مواقف شعوب العالم التي كانت متأثرة بالرواية الغربية المنحازة للجانب الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن عملية "طوفان الأقصى"عرّت نفاق الحكومات الغربية التي موّلت وغذّت الإبادة الجماعية لشعب غزة".نساء تونس مع نساء غزةومن قلب المسيرة، نقلت الناشطة الحقوقية سميرة عمار، دعمها وتضامنها المطلق مع نساء غزة، اللاتي قالت إنهن يقدّمن دروسا لشعوب العالم في الصمود والتضحية من أجل الحق والأرض.وانتقدت عمار ما وصفته بـ"خذلان الشعوب لأهالي غزة"، مضيفة: "لقد تعودنا على خذلان الأنظمة العربية، ولكننا لم نتعوّد أبدا على خذلان الشعوب".وأردفت: "الهجوم الأخير على لبنان يجب أن يحفّز الشعوب العربية على الخروج إلى الشوارع نصرة للحق الإنساني"، وتساءلت: "لقد امتلأت شوارع الغرب بالاحتجاجات، فأين الشعوب العربية؟"، داعية العرب إلى أن يكونوا أكثر وحدة وتضامنا، على حد قولها."غزة ولبنان.. الوجع واحد"بدوره، عبّر الصحفي من الأصول اللبنانية نور حمدي، عن تنديده بما وصفه بـ"الجرائم غير المسبوقة"، التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية واللبنانية.وتابع: "نحن هنا لدعم إخوتنا في غزة ولبنان، الذين يتشاركون الوجع ذاته، ولنحيي أيضا ذكرى الشهداء من أبناء وأمهات وأطفال ممن قتلتهم آلة الحرب الإسرائيلية".وانتقد حمدي بشدّة ما وصفه بـ"الصمت المطبق لجامعة الدول العربية"، التي قال إنها "لم تحرك ساكنا واكتفت ببيانات التنديد والاستنكار"، كما انتقد أيضا الحكام العرب، الذين "لم يقدموا شيئا لغزة ولبنان"، بحسب قوله.وتابع: "أتابع يوميا وضع عائلتي في لبنان وهو وضع كارثي، الناس يبيتون في الشوارع على أصوات القنابل ويعيشون رعبا يوميا، وذنبهم الوحيد أنهم دافعوا عن بلدهم"، مشددًا على أن كل هذه المآسي لم تثنيهم عن إعلاء صوت الحق.مناوشات أمام السفارة الفرنسيةواتجهت المسيرة من أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، إلى محيط السفارة الفرنسية، حيث نشبت مناوشات بين المتظاهرين وقوات الأمن، التي عمدت إلى منعهم من الاقتراب من مقر السفارة.وأضاف، في معرض حديثه لـ"سبوتنيك": "أما الرسالة الثانية، فهي موجهة للسلطات في بلدنا وفي بقية الدول العربية ومفادها أنه آن الأوان للتخلص من الهيمنة الغربية الاقتصادية والثقافية والتشبث بسيادتهم الوطنية والخروج من جبة التبعية".وقال الكواش إن "المتظاهرين متمسكون أيضا بمطالبة البرلمان التونسي بتمرير قانون تجريم التطبيع"، مشيرًا إلى أن "هذا القانون هو بمثابة فك ارتباط مع الأنظمة الإمبريالية الغربية والرأسمالية".وأضاف: "بينما يعاني أهالينا في غزة ولبنان من ظلم إسرائيل ومن ويلات الحرب وبينما يستشهد منهم العشرات يوميا، لن نقبل بأن تستمر شعوبنا في استهلاك المنتوجات الداعمة لإسرائيل.. لقد انتهى زمن التبعية".

https://sarabic.ae/20241007/في-الذكرى-السنوية-الأولى-لعملية-طوفان-الأقصى-خبراء-يقرأون-نتائج-العملية-عبر-سبوتنيك--1093519784.html

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