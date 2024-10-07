https://sarabic.ae/20241007/في-الذكرى-السنوية-الأولى-لعملية-طوفان-الأقصى-خبراء-يقرأون-نتائج-العملية-عبر-سبوتنيك--1093519784.html

في الذكرى السنوية الأولى لعملية "طوفان الأقصى".. خبراء يقرأون نتائج العملية عبر "سبوتنيك"

في الذكرى السنوية الأولى لعملية "طوفان الأقصى".. خبراء يقرأون نتائج العملية عبر "سبوتنيك"

سبوتنيك عربي

أكدت نقيبة الإعلام المرئي والمسموع في لبنان، رندلى جبور، أنّ "عملية "طوفان الأقصى" جاءت كرد فعل طبيعي على سنوات طويلة من الاحتلال والانتهاكات الإسرائيلية، حيث... 07.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-07T15:17+0000

2024-10-07T15:17+0000

2024-10-07T15:17+0000

طوفان الأقصى

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/04/1093439557_0:161:720:566_1920x0_80_0_0_4d621690dd17e4924f3d6e2a4ca29a3d.jpg

وأوضحت جبور في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أنّ "نتائج هذا اليوم لم تكن متوقعة من قبل أيّ طرف، سواء من حركة "حماس" أو الإسرائيليين، مما أدّى إلى تفلت الأمور وصعوبة السيطرة عليها وإسرائيل لم تحقق أيّ من أهدافها".وشددت أنه "ليس من المنطقي اعتبار تدمير لبنان باستخدام السلاح الأمريكي إنجازًا"، مشيرة إلى أنّ "الأساس هو الأرض، وهذا ما تعجز عنه إسرائيل حتى الآن ولا يوجد حديث في السياسة اليوم، فالكلمة للميدان". بدوره، أكد الدكتور، عادل يمين، أستاذ جامعي وباحث سياسي، أنّه "بعد عام من عملية "طوفان الأقصى"، لا يمكن اعتبار أن هناك رابحاً أو خاسراً، حيث فشلت إسرائيل في تحقيق أهدافها المعلنة، المتمثلة في إعادة الرهائن من يد المنظمات الفلسطينية والقضاء على حركة "حماس"، لكن هذه الأهداف لم تتحقق، وظلت الحركة موجودة في غزة". ورغم ذلك، أقر الدكتور يمين بأنّ "هناك إنجازات تكتيكية مرحلية حققتها إسرائيل، مثل اغتيال قادة من "حماس" و"حزب الله" ومنها اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرلله"، مضيفًا أنّ "هذه الإنجازات لا تعني تفكيك بنية "حزب الله".وأوضح يمين أنّ "إسرائيل خرقت كافة القوانين الدولية، وأظهرت تفوقاً في الحرب التكنولوجية، لكنها فشلت في المعارك البرية، معربًا عن قلقه من "عدم تأمين الملاجئ أو اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الوضع الحالي".وشدد على "أهمية تحقيق إنجازات حقيقية حول القضية الفلسطينية ولبنان، وأنه لا يكفي العودة إلى ما قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول".ومن فلسطين، أكّد، صالح المشارقة، الباحث السياسي وأستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت، أنّ"إسرائيل تواصل حرب الإبادة، حيث نقلت عملياتها من غزة إلى لبنان، محاولةً فرض الإبادة على الدول العربية المحيطة".وأشار المشارقة إلى أنَ "العالم يواجه اليوم إبادة تعتبر من الأشد قسوة منذ تلك التي وقعت في عام 1994".وحذر من أنّ "ما يخطط له الجيش الإسرائيلي ضد لبنان أمر مخيف، خصوصاً بعد فشله في غزة، ورغم الضغوط والضربات التي تعرض لها، لا يزال "حزب الله" يمسك بزمام المبادرة، مما يعيق قدرة إسرائيل على تحقيق أهدافها في لبنان".وأوضح المشارقة أنّه "لا يمكن الوثوق بأي تصريح عسكري إسرائيلي يتعلق بعمليات محدودة في لبنان، حيث تعزز الدفاعات القوية لحزب الله من موقفه".وأضاف أنّ "الفرحة الإسرائيلية باغتيال نصر الله قد انتهت، وبدأت الإرادة الإسرائيلية تعود للخلف، مما دفع العسكريين إلى وضع خطوط حمراء أمام القيادة السياسية".من جهته، قال ماهر طاهر، مسؤول العلاقات الدولية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إنّ "عملية "طوفان الأقصى" تمثل نقطة تحول استراتيجية في كفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال".وأضاف طاهر أنّ "المعركة أثبتت هشاشة الكيان الإسرائيلي، حيث تمكن الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة من تحقيق هزيمة كبيرة للكيان الذي كان يدعي أنه لا يقهر، وذلك بفضل عدد قليل من المقاتلين".وشدد أنه "لولا تدخل الولايات المتحدة ودعمها، لما تمكن الكيان الإسرائيلي من مواجهة المقاومة الفلسطينية"، لافتًا إلى أنّ "نتنياهو، بعد فشله في تحقيق أهدافه في غزة، انتقل إلى لبنان لمحاولة مسح صورة هزيمته في 7 أكتوبر". وفيما يخص الحديث عن صفقة جديدة، قال طاهر إنّ "ذلك يأتي في إطار المناورات السياسية"، مشيراً إلى أنّ "نتنياهو لا يهتم بمصير الأسرى، ولم تصلهم أيّ معلومات جديدة كفصائل".وأوضح في مداخلة عبر "سبوتنيك" أنّ "ما تحقق هو ارتكاب إسرائيل لمجازر وإبادة جماعية بحق المدنيين، مما يبرز فشلها الذريع".وأشار اللامي إلى أنّ "المنطقة تعيش واقعاً جديداً يفرض قواعد اشتباك جديدة، خاصةً مع أداء فصائل المقاومة التي أسهمت في دعم جبهة الإسناد".وأكد أنّ "التصعيد من الكيان الإسرائيلي سيؤدي إلى استمرار تصعيد المقاومة في العراق".

https://sarabic.ae/20241007/أبو-عبيدة-طوفان-الأقصى-هي-عملية-الكوماندوز-الأكثر-احترافية-ونجاحا-في-العصر-الحديث-1093518809.html

https://sarabic.ae/20241007/بعد-عام-على-طوفان-الأقصى-في-مواجهة-السيوف-الحديدية-الحرب-لم-تنته-والمأساة-مستمرة-1093499017.html

https://sarabic.ae/20241007/في-الذكرى-الأولى-المرشد-الإيراني-يغرد-باللغة-العبرية-عن-طوفان-الأقصى-1093498575.html

https://sarabic.ae/20241007/تصويت-برأيك-بعد-عام-على-طوفان-الأقصى-هل-استطاعت-إسرائيل-لي-ذراع-حماس؟--1093497946.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حصري