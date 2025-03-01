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"حماس": لا مفاوضات حالية بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة
"حماس": لا مفاوضات حالية بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة
سبوتنيك عربي
أكد حازم قاسم، المتحدث باسم حركة حماس الفلسطينية، أن المفاوضات مع الحركة بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة، "غير جارية حاليًا"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل تتحمل... 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T08:41+0000
2025-03-01T08:41+0000
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وقال قاسم، في بيان، إن "إسرائيل تسعى إلى استعادة أسراها مع إمكانية استئناف العدوان على قطاع غزة"، متهمًا إسرائيل بـ"التهرب من التزاماتها بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من القطاع".وأضاف أن "تمديد المرحلة الأولى بالصيغة، التي تطرحها إسرائيل مرفوض من قبل حماس"، متهما إسرائيل بـ"محاولة إعادة الأمور إلى نقطة الصفر من خلال خلط الأوراق"، مؤكدًا أن "الحركة لن تقبل بأي صيغة تتناقض مع مصالح الشعب الفلسطيني".جاءت هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات بين "حماس" وإسرائيل، حيث تسعى الأخيرة لاستعادة أسرى الحرب، بينما تؤكد "حماس" على ضرورة إنهاء العدوان والانسحاب الكامل من غزة كـ"شرط لأي اتفاق مستقبلي".وكان وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، قد قال يوم الخميس الماضي، إن "إسرائيل لن تنسحب من محور فيلادلفيا إلا بشروط، أبرزها إعادة المختطفين وإسقاط حماس وإخلاء غزة من السلاح والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع".ويرى مراقبون أن الشروط والإجراءات الإسرائيلية التي أعلنتها بلادهم، تؤكد محاولة عرقلتها لبدء المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تعني الانسحاب من كامل غزة، بيد أنها لا تعني العودة مجددًا للحرب.وكانت حركة "حماس" قد طالبت، أمس الجمعة، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للـ"التزام بدورها في الاتفاق معها بشكل كامل، والدخول الفوري في المرحلة الثانية منه دون أي تلكؤ أو مراوغة".وشددت الحركة الفلسطينية على أن "استمرار الاتفاق مرهون بإنهاء العدوان على القطاع وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل بما في ذلك من محور فيلادلفيا (محور صلاح الدين) جنوبي القطاع".
https://sarabic.ae/20250227/حماس-تؤكد-التزامها-باتفاق-غزة-واستعدادها-لبدء-محادثات-المرحلة-الثانية-1098215175.html
https://sarabic.ae/20250223/حماس-سنحبط-مخططات-إسرائيل-للبقاء-في-مخيمات-الضفة-الغربية-1098099918.html
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العالم العربي, حركة حماس, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, حركة حماس, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

"حماس": لا مفاوضات حالية بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة

08:41 GMT 01.03.2025
© AP Photo / Mohamamd Abu Samraحماس تسلم محتجزين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي
حماس تسلم محتجزين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Mohamamd Abu Samra
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أكد حازم قاسم، المتحدث باسم حركة حماس الفلسطينية، أن المفاوضات مع الحركة بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة، "غير جارية حاليًا"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل تتحمل مسؤولية عدم بدء هذه المفاوضات".
وقال قاسم، في بيان، إن "إسرائيل تسعى إلى استعادة أسراها مع إمكانية استئناف العدوان على قطاع غزة"، متهمًا إسرائيل بـ"التهرب من التزاماتها بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من القطاع".
وأضاف أن "تمديد المرحلة الأولى بالصيغة، التي تطرحها إسرائيل مرفوض من قبل حماس"، متهما إسرائيل بـ"محاولة إعادة الأمور إلى نقطة الصفر من خلال خلط الأوراق"، مؤكدًا أن "الحركة لن تقبل بأي صيغة تتناقض مع مصالح الشعب الفلسطيني".
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جاءت هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات بين "حماس" وإسرائيل، حيث تسعى الأخيرة لاستعادة أسرى الحرب، بينما تؤكد "حماس" على ضرورة إنهاء العدوان والانسحاب الكامل من غزة كـ"شرط لأي اتفاق مستقبلي".

يشار إلى أنه مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق غزة، تُظهر التصريحات التي تتناقلها وسائل الإعلام الإسرائيلية لقادة ووزراء أعلنوا نيتهم عدم الانسحاب من محور فيلادلفيا الحدودي، أزمة جديدة ربما تعصف بالاتفاق.

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، قد قال يوم الخميس الماضي، إن "إسرائيل لن تنسحب من محور فيلادلفيا إلا بشروط، أبرزها إعادة المختطفين وإسقاط حماس وإخلاء غزة من السلاح والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع".
ويرى مراقبون أن الشروط والإجراءات الإسرائيلية التي أعلنتها بلادهم، تؤكد محاولة عرقلتها لبدء المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تعني الانسحاب من كامل غزة، بيد أنها لا تعني العودة مجددًا للحرب.
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وكانت حركة "حماس" قد طالبت، أمس الجمعة، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للـ"التزام بدورها في الاتفاق معها بشكل كامل، والدخول الفوري في المرحلة الثانية منه دون أي تلكؤ أو مراوغة".
ونشرت الحركة بيانا على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر أمس الجمعة، أوضحت من خلاله أنه "مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، تؤكد الحركة التزامها الكامل بتنفيذ كافة بنود الاتفاق بجميع مراحله وتفاصيله".
وشددت الحركة الفلسطينية على أن "استمرار الاتفاق مرهون بإنهاء العدوان على القطاع وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل بما في ذلك من محور فيلادلفيا (محور صلاح الدين) جنوبي القطاع".
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