https://sarabic.ae/20250301/حماس-لا-مفاوضات-حالية-بشأن-المرحلة-الثانية-من-اتفاق-غزة--1098284025.html

"حماس": لا مفاوضات حالية بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة

"حماس": لا مفاوضات حالية بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة

سبوتنيك عربي

أكد حازم قاسم، المتحدث باسم حركة حماس الفلسطينية، أن المفاوضات مع الحركة بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة، "غير جارية حاليًا"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل تتحمل... 01.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-01T08:41+0000

2025-03-01T08:41+0000

2025-03-01T08:41+0000

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وقال قاسم، في بيان، إن "إسرائيل تسعى إلى استعادة أسراها مع إمكانية استئناف العدوان على قطاع غزة"، متهمًا إسرائيل بـ"التهرب من التزاماتها بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من القطاع".وأضاف أن "تمديد المرحلة الأولى بالصيغة، التي تطرحها إسرائيل مرفوض من قبل حماس"، متهما إسرائيل بـ"محاولة إعادة الأمور إلى نقطة الصفر من خلال خلط الأوراق"، مؤكدًا أن "الحركة لن تقبل بأي صيغة تتناقض مع مصالح الشعب الفلسطيني".جاءت هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات بين "حماس" وإسرائيل، حيث تسعى الأخيرة لاستعادة أسرى الحرب، بينما تؤكد "حماس" على ضرورة إنهاء العدوان والانسحاب الكامل من غزة كـ"شرط لأي اتفاق مستقبلي".وكان وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، قد قال يوم الخميس الماضي، إن "إسرائيل لن تنسحب من محور فيلادلفيا إلا بشروط، أبرزها إعادة المختطفين وإسقاط حماس وإخلاء غزة من السلاح والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع".ويرى مراقبون أن الشروط والإجراءات الإسرائيلية التي أعلنتها بلادهم، تؤكد محاولة عرقلتها لبدء المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تعني الانسحاب من كامل غزة، بيد أنها لا تعني العودة مجددًا للحرب.وكانت حركة "حماس" قد طالبت، أمس الجمعة، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للـ"التزام بدورها في الاتفاق معها بشكل كامل، والدخول الفوري في المرحلة الثانية منه دون أي تلكؤ أو مراوغة".وشددت الحركة الفلسطينية على أن "استمرار الاتفاق مرهون بإنهاء العدوان على القطاع وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل بما في ذلك من محور فيلادلفيا (محور صلاح الدين) جنوبي القطاع".

https://sarabic.ae/20250227/حماس-تؤكد-التزامها-باتفاق-غزة-واستعدادها-لبدء-محادثات-المرحلة-الثانية-1098215175.html

https://sarabic.ae/20250223/حماس-سنحبط-مخططات-إسرائيل-للبقاء-في-مخيمات-الضفة-الغربية-1098099918.html

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العالم العربي, حركة حماس, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم