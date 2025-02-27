https://sarabic.ae/20250227/حماس-تؤكد-التزامها-باتفاق-غزة-واستعدادها-لبدء-محادثات-المرحلة-الثانية-1098215175.html

حماس تؤكد التزامها باتفاق غزة واستعدادها لبدء محادثات المرحلة الثانية

حماس تؤكد التزامها باتفاق غزة واستعدادها لبدء محادثات المرحلة الثانية

سبوتنيك عربي

أكدت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستعدادها لبدء محادثات المرحلة الثانية، مشيرة إلى أن إسرائيل أفرجت عن 600... 27.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-27T03:03+0000

2025-02-27T03:03+0000

2025-02-27T03:03+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت حماس في بيان لها: "يستقبل شعبنا ستمائة من أسرانا الأبطال بعد مماطلة الاحتلال في الإفراج عنهم، إضافة إلى عدد من الأسرى من أطفالنا ونسائنا في سجون الاحتلال الفاشي".وأشارت إلى أن "محاولات الاحتلال تعطيل الإفراج عن أسرانا قد باءت بالفشل أمام إصرار الحركة على تنفيذ الاحتلال لالتزاماته، وجهود الوسطاء في مصر وقطر، ودورهم الحاسم في الضغط على الاحتلال".وأضافت الحركة: "نجدد التزامنا الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بكل حيثياته وبنوده، كما نؤكد استعدادنا للدخول في المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية من الاتفاق.وأكدت حماس مجددًا أن "السبيل الوحيد للإفراج عن أسرى الاحتلال في قطاع غزة هو التفاوض والالتزام بما تم الاتفاق عليه فقط"، مشددة على أن "أي محاولات من (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وحكومته للتراجع عن الاتفاق وعرقلته، لن تؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة للأسرى وعائلاتهم".وتسلمت إسرائيل، اليوم الخميس، جثامين أربعة أسرى إسرائيليين كانوا محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، فيما بدأت إسرائيل عملية الإفراج عن أسرى فلسطينيين كانت قد عرقلت إطلاق سراحهم منذ السبت الماضي، وذلك الليلة، في إطار استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.فيما وصلت حافلة على متنها مجموعة من الأسرى الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل فجر الخميس إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة حيث كان بانتظارهم حشد من المحتفلين.وأفرجت "حماس"، السبت الماضي، عن الدفعة الأخيرة للمرحلة الأولى من المحتجزين الأحياء، إلا أن إسرائيل لم تفرج عن نحو 600 معتقل فلسطيني، كان مقررًا إطلاق سراحهم في اليوم ذاته، بسبب ما أسمته "المراسم المهينة"، التي رافقت إطلاق المحتجزين في قطاع غزة.يشار إلى أنه وبعد شهور من المفاوضات المكثفة في العاصمتين القاهرة والدوحة، وبمشاركة مندوبين من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، نجحت جهود الوساطة بالدفع بالطرفين الإسرائيلي وحركة حماس الفلسطينية، للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار.وكانت قد صرحت "حماس" أن "مفاوضات المرحلة الثانية لم تبدأ حتى الآن والاتصالات مستمرة مع الوسطاء"، مشيرة إلى أن "ضمان إتمام عمليات التبادل القادمة هو التزام الاحتلال بباقي بنود الاتفاق وتنفيذ البروتوكول الإنساني".

https://sarabic.ae/20250226/إسرائيل-تتسلم-جثامين-4-أسرى-إسرائيليين-من-قطاع-غزة-1098214528.html

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