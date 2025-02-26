https://sarabic.ae/20250226/إسرائيل-تتسلم-جثامين-4-أسرى-إسرائيليين-من-قطاع-غزة-1098214528.html

إسرائيل تتسلم جثامين 4 أسرى إسرائيليين من قطاع غزة

إسرائيل تتسلم جثامين 4 أسرى إسرائيليين من قطاع غزة

سبوتنيك عربي

تسلمت إسرائيل، اليوم الخميس، جثامين أربعة أسرى إسرائيليين كانوا محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، فيما بدأت إسرائيل عملية الإفراج عن أسرى فلسطينيين... 26.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-26T23:18+0000

2025-02-26T23:18+0000

2025-02-27T00:01+0000

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القدس - سبوتنيك. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن "الصليب الأحمر أكد تسلمه أربعة توابيت وهي في طريقها إلى قوة للجيش متمركزة في منطقة كرم أبو سالم، جنوب قطاع غزة".وجاء في بيان صدر عن رئاسة الحكومة الإسرائيلية أنه "تم التوصل إلى اتفاق مع الوسطاء، وفقا لمتطلبات إسرائيل، يقضي بإعادة جثامين الأسرى الإسرائيليين الأربعة الليلة، في إطار المرحلة الأولى، ووفق إجراء متفق عليه دون أي مراسم من قبل حماس"، فيما قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين إنه "من المتوقع الإفراج الليلة عن 590 إلى 594 أسيرا من قطاع غزة وتجري الاستعدادات لاستقبالهم".فيما وصلت حافلة على متنها مجموعة من الأسرى الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل فجر الخميس إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة حيث كان بانتظارهم حشد من المحتفلين.وارتدى المعتقلون المحرّرون الكوفية الفلسطينية ومعاطف لتغطية زيّ السجن، وترجّلوا من الحافلة ليستقبلهم الحشد بالهتافات والزغاريد، قبل أن يتوجّهوا لإجراء فحص طبي سريع.وأفرجت "حماس"، السبت الماضي، عن الدفعة الأخيرة للمرحلة الأولى من المحتجزين الأحياء، إلا أن إسرائيل لم تفرج عن نحو 600 معتقل فلسطيني، كان مقررًا إطلاق سراحهم في اليوم ذاته، بسبب ما أسمته "المراسم المهينة"، التي رافقت إطلاق المحتجزين في قطاع غزة.يشار إلى أنه وبعد شهور من المفاوضات المكثفة في العاصمتين القاهرة والدوحة، وبمشاركة مندوبين من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، نجحت جهود الوساطة بالدفع بالطرفين الإسرائيلي وحركة حماس الفلسطينية، للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار.وكانت قد صرحت "حماس" أن "مفاوضات المرحلة الثانية لم تبدأ حتى الآن والاتصالات مستمرة مع الوسطاء"، مشيرة إلى أن "ضمان إتمام عمليات التبادل القادمة هو التزام الاحتلال بباقي بنود الاتفاق وتنفيذ البروتوكول الإنساني".

https://sarabic.ae/20250226/كتائب-القسام-تعلن-عزمها-تسليم-جثامين-4-أسرى-إسرائيليين-1098203413.html

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