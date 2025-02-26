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"كتائب القسام" تعلن عزمها تسليم جثامين 4 أسرى إسرائيليين
"كتائب القسام" تعلن عزمها تسليم جثامين 4 أسرى إسرائيليين
سبوتنيك عربي
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أنها ستقوم الليلة بتسليم جثامين 4 أسرى إسرائيليين إلى تل أبيب. 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T15:15+0000
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وجاء في بيان المتحدث باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة: "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب الشهيد عز الدين القسام أن تقوم الليلة بتسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين التالية أسماؤهم، اتساحي عيدان، ايتسيك الجريط، أوهاد يهلومي، شلومو منصور".وقال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن "المقاومة ستُسلم 4 جثث لأسرى إسرائيليين بشكل متزامن مع إفراج الاحتلال عن الدفعة المؤجلة إضافة إلى إطلاق سراح ما يقابلها من النساء والأطفال الذين اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر في قطاع غزة".وأفرجت "حماس"، السبت الماضي، عن الدفعة الأخيرة للمرحلة الأولى من المحتجزين الأحياء، إلا أن إسرائيل لم تفرج عن نحو 600 معتقل فلسطيني، كان مقررًا إطلاق سراحهم في اليوم ذاته، بسبب ما أسمته "المراسم المهينة"، التي رافقت إطلاق المحتجزين في قطاع غزة.وكانت قد صرحت "حماس" أن "مفاوضات المرحلة الثانية لم تبدأ حتى الآن والاتصالات مستمرة مع الوسطاء"، مشيرة إلى أن "ضمان إتمام عمليات التبادل القادمة هو التزام الاحتلال بباقي بنود الاتفاق وتنفيذ البروتوكول الإنساني"."حماس": تسليم جثامين محتجزين إسرائيليين والإفراج عن أسرى فلسطينيين غدا"ريفيرا غزة".. ضجة حول فيديو لترامب ونتنياهو يستجمان على شواطئ قطاع غزة
https://sarabic.ae/20250225/إسرائيل-تعلن-أن-حماس-تعمل-على-إقامة-جبهة-أخرى-ضدها-عبر-دولة-عربية-1098152240.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
"كتائب القسام" تعلن عزمها تسليم جثامين 4 أسرى إسرائيليين
15:15 GMT 26.02.2025 (تم التحديث: 15:27 GMT 26.02.2025)
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أنها ستقوم الليلة بتسليم جثامين 4 أسرى إسرائيليين إلى تل أبيب.
وجاء في بيان المتحدث باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة: "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب الشهيد عز الدين القسام أن تقوم الليلة بتسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين التالية أسماؤهم، اتساحي عيدان، ايتسيك الجريط، أوهاد يهلومي، شلومو منصور".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة حماس، أنه سيتم تسليم جثامين محتجزين إسرائيليين والإفراج عن أسرى فلسطينيين، غدًا الخميس.
وقال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن "المقاومة ستُسلم 4 جثث لأسرى إسرائيليين بشكل متزامن مع إفراج الاحتلال عن الدفعة المؤجلة إضافة إلى إطلاق سراح ما يقابلها من النساء والأطفال الذين اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر في قطاع غزة".
وأفرجت "حماس"، السبت الماضي، عن الدفعة الأخيرة للمرحلة الأولى
من المحتجزين الأحياء، إلا أن إسرائيل لم تفرج عن نحو 600 معتقل فلسطيني، كان مقررًا إطلاق سراحهم في اليوم ذاته، بسبب ما أسمته "المراسم المهينة"، التي رافقت إطلاق المحتجزين في قطاع غزة.
جدير بالذكر أنه وبعد شهور من المفاوضات المكثفة في العاصمتين القاهرة والدوحة، وبمشاركة مندوبين من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، نجحت جهود الوساطة بالدفع بالطرفين الإسرائيلي وحركة حماس الفلسطينية، للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار.
وكانت قد صرحت "حماس" أن "مفاوضات المرحلة الثانية لم تبدأ حتى الآن والاتصالات مستمرة مع الوسطاء"، مشيرة إلى أن "ضمان إتمام عمليات التبادل القادمة هو التزام الاحتلال بباقي بنود الاتفاق وتنفيذ البروتوكول الإنساني".