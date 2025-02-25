https://sarabic.ae/20250225/إسرائيل-تعلن-أن-حماس-تعمل-على-إقامة-جبهة-أخرى-ضدها-عبر-دولة-عربية-1098152240.html

إسرائيل تعلن أن "حماس" تعمل على "إقامة جبهة أخرى" ضدها عبر دولة عربية

إسرائيل تعلن أن "حماس" تعمل على "إقامة جبهة أخرى" ضدها عبر دولة عربية

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، أن "إسرائيل لن تساوم على أمنها على الحدود السورية". 25.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-25T09:45+0000

2025-02-25T09:45+0000

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ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن ساعر أن "حركتي حماس والجهاد الإسلامي تعملان في سوريا، لإنشاء جبهة أخرى ضد إسرائيل"، مشددًا على أن "إسرائيل ستظل ملتزمة بحماية أمنها في وجه أي تهديدات محتملة".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أكد أن إسرائيل لن تسمح باستخدام الأراضي السورية "كقاعدة عمليات" ضدها، مشيرًا إلى أن "إسرائيل ستتصرف لمنع أي تهديد من الظهور على حدودها".يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سيطر على ما يقارب من 95% من محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، وذلك بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ومنع الحكومة المؤقتة السورية، من الاقتراب من المناطق التي دخل إليها خارج المنطقة العازلة في الجنوب السوري.وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال زيارته إلى الجانب السوري من جبل الشيخ، أن قواته ستبقى في سوريا إلى أجل غير مسمى، على حد قوله.

https://sarabic.ae/20250209/توغل-جديد-للجيش-الإسرائيلي-في-ريفي-درعا-والقنيطرة-جنوبي-سوريا--1097609541.html

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