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https://sarabic.ae/20250216/نتنياهو-يكشف-سبب-سقوط-حكومة-الأسد-ويؤكد-أن-إسرائيل-غيرت-الشرق-الأوسط-1097844474.html
نتنياهو يكشف سبب سقوط حكومة الأسد ويؤكد أن إسرائيل غيرت الشرق الأوسط
نتنياهو يكشف سبب سقوط حكومة الأسد ويؤكد أن إسرائيل غيرت الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير سكان قطاع غزة، واصفا إياها بـ"الرؤية الجريئة". 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T21:03+0000
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وقال نتنياهو، إن "هذا ليس تطهيرا عرقيا، في منطقة الحرب يترك الناس المكان. نريد من الناس أن يغادروا ليكونوا آمنين"، متسائلا: لماذا لا نعطي أهالي غزة الخيار؟.وبشان لبنان.. أعلن نتنياهو، أن "إسرائيل قالت للبنانيين إن عملكم الآن هو تفكيك حزب الله وإن لم يقوموا بذلك سنفعل نحن"، مؤكد أن التهديد الأكبر لإسرائيل هو إيران.وأشار إلى أن "النظام السوري السابق بقيادة بشار الأسد إنهار لأنه لم يكن هناك مقاتلون من حزب الله لم يتمكنوا من إنقاذه"، لافتا إلى أن إسرائيل أوقفت محاولة إيران لمساعدته وغيرت الشرق الأوسط.وأكد نتنياهو اإلتزامه بضمان أن لا تصبح سوريا مرة أخرى تهديداً لإسرائيل، كما أكد التزامه أيضا ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا وهذا مهم لأمن إسرائيل والولايات المتحدة والعالم.وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وفي تطور آخر، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20250216/أمين-عام-حزب-الله-يطالب-الجيش-الإسرائيلي-بالانسحاب-من-لبنان-في-18-فبراير-الجاري--1097841955.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, أخبار سوريا اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, بنيامين نتنياهو, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, أخبار سوريا اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, بنيامين نتنياهو, العالم

نتنياهو يكشف سبب سقوط حكومة الأسد ويؤكد أن إسرائيل غيرت الشرق الأوسط

21:03 GMT 16.02.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhiteرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير سكان قطاع غزة، واصفا إياها بـ"الرؤية الجريئة".
وقال نتنياهو، إن "هذا ليس تطهيرا عرقيا، في منطقة الحرب يترك الناس المكان. نريد من الناس أن يغادروا ليكونوا آمنين"، متسائلا: لماذا لا نعطي أهالي غزة الخيار؟.
وبشان لبنان.. أعلن نتنياهو، أن "إسرائيل قالت للبنانيين إن عملكم الآن هو تفكيك حزب الله وإن لم يقوموا بذلك سنفعل نحن"، مؤكد أن التهديد الأكبر لإسرائيل هو إيران.
وأشار إلى أن "النظام السوري السابق بقيادة بشار الأسد إنهار لأنه لم يكن هناك مقاتلون من حزب الله لم يتمكنوا من إنقاذه"، لافتا إلى أن إسرائيل أوقفت محاولة إيران لمساعدته وغيرت الشرق الأوسط.
وأكد نتنياهو اإلتزامه بضمان أن لا تصبح سوريا مرة أخرى تهديداً لإسرائيل، كما أكد التزامه أيضا ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا وهذا مهم لأمن إسرائيل والولايات المتحدة والعالم.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
أمين عام حزب الله يطالب الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من لبنان في 18 فبراير الجاري
18:30 GMT
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وفي تطور آخر، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
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