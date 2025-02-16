https://sarabic.ae/20250216/الجيش-الإسرائيلي-يشن-غارات-على-مواقع-لـحزب-الله-تزامنا-مع-خطاب-أمينه-العام-1097842593.html

الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مواقع لـ"حزب الله" تزامنا مع خطاب أمينه العام

الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مواقع لـ"حزب الله" تزامنا مع خطاب أمينه العام

سبوتنيك عربي

أ‌علن ‏الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، استهداف عدة مواقع لحزب الله اللبناني، احتوت وسائل قتالية داخل البلاد. 16.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-16T19:18+0000

2025-02-16T19:18+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "أنشطة حزب الله داخل المواقع المستهدفة تشكل خرقا للاتفاق مع لبنان"، مؤكدا أنه سيواصل إزالة أي تهديد علي إسرائيل.تأتي هذه ‌الغارات تزامنا مع خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، الذي أكد أنه "ليس هناك أي ذريعة لبقاء إسرائيل في جنوب لبنان".وأشار إلى أن "لا أحد يستطيع أن يمنع الشعب اللبناني من الدفاع عن أرضه ومقاومة المحتل وهذا حق يضمنه الدستور اللبناني"، داعيا الحكومة اللبنانية إلى إعادة إعمار ما هدمته إسرائيل".وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس السبت، بأن بلاده لن تسمح بإطلاق الطائرات دون طيار تجاه إسرائيل مرة أخرى.ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن كاتس، أنه "إذا كانت هناك طائرات من دون طيار، فلن يكون هناك حزب الله".وجاء تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي بعد اغتيال إسرائيل للقيادي في حزب الله اللبناني، عباس أحمد حمود، أحد رؤساء الوحدة الجوية بالحزب، والذي كان مسؤولا عن إطلاق الطائرات من دون طيار على إسرائيل.وأصدر يسرائيل كاتس تعليماته للجيش الإسرائيلي بمواصلة التحرك بقوة ضد المسؤولين عن إطلاق الطائرات المسيرة في حزب الله اللبناني، مشيرا إلى أنه "إذا كانت هناك طائرات دون طيار، فلن يكون هناك حزب الله".وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أنه "لن نسمح باستمرار إطلاق الطائرات بدون طيار تجاه إسرائيل، وذلك يشكل تجاوزا للخط الأحمر وانتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان"، على حد تعبيره.وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على مواقع عسكرية تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجمت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بتوجيه استخباراتي من شعبة الاستخبارات والقيادة الشمالية مواقع عسكرية لحزب الله تحتوي على أسلحة وقاذفات تشكل تهديدا مباشرا للجبهة الداخلية الإسرائيلية".وأضاف البيان أن "النشاط في هذه المواقع يشكل انتهاكا صارخا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، مشددا على مواصلة الجيش الإسرائيلي "العمل على إزالة أي تهديد والعزم على الحفاظ على التفاهمات بين إسرائيل ولبنان، من أجل منع إعادة تأسيس حزب الله واستعادة نشاطه".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد "حزب الله" لجبهة غزة، بعد عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى ضد إسرائيل

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