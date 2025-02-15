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https://sarabic.ae/20250215/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-حزب-الله-لن-يكون-موجودا-إذا-استمر-بإطلاق-المسيرات-1097815589.html
وزير الدفاع الإسرائيلي: "حزب الله" لن يكون موجودا إذا استمر بإطلاق المسيرات
وزير الدفاع الإسرائيلي: "حزب الله" لن يكون موجودا إذا استمر بإطلاق المسيرات
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت، بأن بلاده لن تسمح بإطلاق الطائرات دون طيار تجاه إسرائيل مرة أخرى. 15.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-15T20:40+0000
2025-02-15T20:40+0000
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ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن كاتس، أنه "إذا كانت هناك طائرات من دون طيار، فلن يكون هناك حزب الله".وجاء تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي بعد اغتيال إسرائيل للقيادي في حزب الله اللبناني، عباس أحمد حمود، أحد رؤساء الوحدة الجوية بالحزب، والذي كان مسؤولا عن إطلاق الطائرات من دون طيار على إسرائيل.وأصدر يسرائيل كاتس تعليماته للجيش الإسرائيلي بمواصلة التحرك بقوة ضد المسؤولين عن إطلاق الطائرات المسيرة في حزب الله اللبناني، مشيرا إلى أنه "إذا كانت هناك طائرات دون طيار، فلن يكون هناك حزب الله".وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أنه "لن نسمح باستمرار إطلاق الطائرات بدون طيار تجاه إسرائيل، وذلك يشكل تجاوزا للخط الأحمر وانتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان"، على حد تعبيره.وأمس الجمعة، شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على مواقع عسكرية تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجمت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بتوجيه استخباراتي من شعبة الاستخبارات والقيادة الشمالية مواقع عسكرية لحزب الله تحتوي على أسلحة وقاذفات تشكل تهديدا مباشرا للجبهة الداخلية الإسرائيلية".وأضاف البيان أن "النشاط في هذه المواقع يشكل انتهاكا صارخا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، مشددا على مواصلة الجيش الإسرائيلي "العمل على إزالة أي تهديد والعزم على الحفاظ على التفاهمات بين إسرائيل ولبنان، من أجل منع إعادة تأسيس حزب الله واستعادة نشاطه".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد "حزب الله" لجبهة غزة، بعد عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى ضد إسرائيل.
https://sarabic.ae/20250214/الجيش-الإسرائيلي-يشن-غارات-جوية-على-جنوب-لبنان-1097764732.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار

وزير الدفاع الإسرائيلي: "حزب الله" لن يكون موجودا إذا استمر بإطلاق المسيرات

20:40 GMT 15.02.2025
© Photoوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
© Photo
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صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت، بأن بلاده لن تسمح بإطلاق الطائرات دون طيار تجاه إسرائيل مرة أخرى.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن كاتس، أنه "إذا كانت هناك طائرات من دون طيار، فلن يكون هناك حزب الله".
الجيش الإسرائيلي يقصف مناطق في محيط مطار بيروت الدولي خلال تحليق الطائرات المدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية على جنوب لبنان
أمس, 00:42 GMT
وجاء تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي بعد اغتيال إسرائيل للقيادي في حزب الله اللبناني، عباس أحمد حمود، أحد رؤساء الوحدة الجوية بالحزب، والذي كان مسؤولا عن إطلاق الطائرات من دون طيار على إسرائيل.
وأصدر يسرائيل كاتس تعليماته للجيش الإسرائيلي بمواصلة التحرك بقوة ضد المسؤولين عن إطلاق الطائرات المسيرة في حزب الله اللبناني، مشيرا إلى أنه "إذا كانت هناك طائرات دون طيار، فلن يكون هناك حزب الله".
وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أنه "لن نسمح باستمرار إطلاق الطائرات بدون طيار تجاه إسرائيل، وذلك يشكل تجاوزا للخط الأحمر وانتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان"، على حد تعبيره.
وأمس الجمعة، شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على مواقع عسكرية تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجمت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بتوجيه استخباراتي من شعبة الاستخبارات والقيادة الشمالية مواقع عسكرية لحزب الله تحتوي على أسلحة وقاذفات تشكل تهديدا مباشرا للجبهة الداخلية الإسرائيلية".
وأضاف البيان أن "النشاط في هذه المواقع يشكل انتهاكا صارخا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، مشددا على مواصلة الجيش الإسرائيلي "العمل على إزالة أي تهديد والعزم على الحفاظ على التفاهمات بين إسرائيل ولبنان، من أجل منع إعادة تأسيس حزب الله واستعادة نشاطه".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد "حزب الله" لجبهة غزة، بعد عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى ضد إسرائيل.
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