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https://sarabic.ae/20250211/بري-لن-نقبل-ببقاء-إسرائيل-في-لبنان-1097659825.html
بري: لن نقبل ببقاء إسرائيل في لبنان
بري: لن نقبل ببقاء إسرائيل في لبنان
سبوتنيك عربي
أعرب رئيس المجلس النيابي اللبناني، نبيه بري، اليوم الثلاثاء، عن ارتياحه بتشكيل الحكومة في البلاد، مشيرًا إلى أن "هذا الأمر يندرج في سياق الجمع والرد على أي... 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T06:46+0000
2025-02-11T06:46+0000
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وفي موضوع آخر، أبدى بري، بحسب صحيفة "الجمهورية"، عدم اطمئنانه إزاء انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، في 18 من الشهر الجاري، برغم التأكيدات التي تتوالى من جانب رعاة لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في البلاد.وقال بري: "إذا بقيَ العدو محتلاً بعض التلال الحاكمة فمعنى ذلك أن الاحتلال مستمر ولم يتغيّر شيء، الأمر الذي لا يمكن أن نقبل به".أمّا في ما يتعلق بالأحداث التي تحدث على الحدود اللبنانية - السورية، فأكد بري، ضرورة توجيه كل الجهود لمعالجة الأمر في السرعة الكلية، وتلافي ما قد يترتب عليه من مخاطر على أمن البلد واستقراره.الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية اللبنانية، أعلنت الأسبوع الماضي، "تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، ردا على خرق إسرائيل للقرار 1701 ولإعلان وقف الأعمال العدائية".وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان لها، إن "الشكوى تضمنت انتهاكات إسرائيل المستمرة لإعلان وقف الأعمال العدائية منذ دخوله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024".يذكر أن إسرائيل كانت قد اغتالت حسن نصر الله، الأمين العام السابق لـ"حزب الله"، في غارة جوية شنتها على مقر تحت الأرض في منطقة الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، وهي الخطوة التي شكلت تصعيدًا كبيرًا في الصراع بين إسرائيل و"حزب الله".ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، حيّز التنفيذ، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.ودعا الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان إلى "عدم التحرك نحو القرى المخلاة"، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية، كما ذكرت الهيئة، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، قوله إنه سيخطر سكان جنوب لبنان بـ"الموعد الآمن لعودتهم"، بحسب قوله.
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

بري: لن نقبل ببقاء إسرائيل في لبنان

06:46 GMT 11.02.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بعد لقاءه المبعوث الأمريكي آموس هوكشتين، لبنان
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بعد لقاءه المبعوث الأمريكي آموس هوكشتين، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أعرب رئيس المجلس النيابي اللبناني، نبيه بري، اليوم الثلاثاء، عن ارتياحه بتشكيل الحكومة في البلاد، مشيرًا إلى أن "هذا الأمر يندرج في سياق الجمع والرد على أي مسعى للتفرقة".
وفي موضوع آخر، أبدى بري، بحسب صحيفة "الجمهورية"، عدم اطمئنانه إزاء انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، في 18 من الشهر الجاري، برغم التأكيدات التي تتوالى من جانب رعاة لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في البلاد.
وقال بري: "إذا بقيَ العدو محتلاً بعض التلال الحاكمة فمعنى ذلك أن الاحتلال مستمر ولم يتغيّر شيء، الأمر الذي لا يمكن أن نقبل به".
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أمّا في ما يتعلق بالأحداث التي تحدث على الحدود اللبنانية - السورية، فأكد بري، ضرورة توجيه كل الجهود لمعالجة الأمر في السرعة الكلية، وتلافي ما قد يترتب عليه من مخاطر على أمن البلد واستقراره.
ووقّع رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، السبت الماضي، 3 مراسيم، وهي مرسوم قبول استقالة حكومة نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة، ووقّع مع رئيس الحكومة المكلف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرا.
الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية اللبنانية، أعلنت الأسبوع الماضي، "تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، ردا على خرق إسرائيل للقرار 1701 ولإعلان وقف الأعمال العدائية".
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وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان لها، إن "الشكوى تضمنت انتهاكات إسرائيل المستمرة لإعلان وقف الأعمال العدائية منذ دخوله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024".
وأضاف البيان أن "انتهاكات الاحتلال تمثلت في عمليات خطف لمواطنين لبنانيين من بينهم عسكريون في الجيش اللبناني والاعتداء على مدنيين عائدين إلى قراهم"، متابعة: "كما تضمنت الشكوى مواصلة إسرائيل اعتداءاتها البرية والجوية وتدميرها المنازل والأحياء السكنية وارتكابها انتهاكات جسيمة".
يذكر أن إسرائيل كانت قد اغتالت حسن نصر الله، الأمين العام السابق لـ"حزب الله"، في غارة جوية شنتها على مقر تحت الأرض في منطقة الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، وهي الخطوة التي شكلت تصعيدًا كبيرًا في الصراع بين إسرائيل و"حزب الله".
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ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، حيّز التنفيذ، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.
ودعا الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان إلى "عدم التحرك نحو القرى المخلاة"، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية، كما ذكرت الهيئة، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، قوله إنه سيخطر سكان جنوب لبنان بـ"الموعد الآمن لعودتهم"، بحسب قوله.
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