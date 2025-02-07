https://sarabic.ae/20250207/إسرائيل-تكشف-مفاجأة-خطيرة-بشأن-عملية-أجهزة-الـبيجر-في-لبنان-التي-لم-تنفجر-بعد-1097570901.html

إسرائيل تكشف مفاجأة خطيرة بشأن عملية أجهزة الـ"بيجر" في لبنان التي "لم تنفجر بعد"

إسرائيل تكشف مفاجأة خطيرة بشأن عملية أجهزة الـ"بيجر" في لبنان التي "لم تنفجر بعد"

سبوتنيك عربي

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، مساء أمس الخميس، عن تفاصيل جديدة تتعلق بعملية الـ"بيجر"، التي استهدفت عناصر "حزب الله" في لبنان. 07.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-07T15:56+0000

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وأكد الوزير الإسرائيلي أن "ما لا يقل عن 15 ألف جهاز لم ينفجر على أجساد المسلحين أثناء تنفيذ العملية"، كما أشار غالانت إلى أن "أجهزة الاتصال، التي كانت جزءًا من الخطة لم تنفجر أيضًا"، بحسب قوله.وجاءت تصريحات غالانت، ردا على مقاطع من مقابلة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ادعى فيها أن غالانت، أراد تفعيل أجهزة الاتصال في وقت مبكر جدًا، ونشر غالانت منشورًا عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، جاء فيه:يذكر أن تفجيرات الـ"بيجر"، أصابت أكثر من 3000 شخص، أغلبهم من عناصر "حزب الله" اللبناني، الذين بُترت أيديهم أو أصيبت أعينهم، وبعضهم فقد النظر كليا، كما فتحت باب الاغتيالات واسعاً أمام إسرائيل لاستهداف أبرز قادة "حزب الله"، على رأسهم أمينه العام السابق حسن نصر الله، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، فضلًا عن رئيس المجلس التنفيذي في الحزب هاشم صفي الدين، وغيرهما.كما اتهم نتنياهو، خلال الجلسة، جهات في جهاز الأمن والمستوى السياسي بالاعتراض على عملية الـ"بيجر"، واغتيال الأمين العام السابق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وفقا لصحيفة "YNET" الإسرائيلي.

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