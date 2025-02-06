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https://sarabic.ae/20250206/نتنياهو-التصعيد-ضد-حزب-الله-في-أكتوبر-2023-كان-سيعتبر-خطأ-فادحا-من-قبلنا-1097548046.html
نتنياهو: التصعيد ضد "حزب الله" في أكتوبر 2023 كان سيعتبر "خطأ فادحا" من قبلنا
نتنياهو: التصعيد ضد "حزب الله" في أكتوبر 2023 كان سيعتبر "خطأ فادحا" من قبلنا
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بلاده كانت سترتكب "خطأ فادحا"، على حد تعبيره، في حال إقدامها على التصعيد ضد "حزب الله" اللبناني، في أكتوبر/... 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T19:37+0000
2025-02-06T19:37+0000
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وأوضح نتنياهو، في مقابلة مع قناة 14 الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن "وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك، يوآف غالانت، اقترح عليه في 11 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تدمير صواريخ "حزب الله" اللبناني وقيادته، لكنه عارضه في الرأي، وذلك لأنه سيكون من الخطأ الفادح فتح حرب على جبهتين، بعد وقت قصير من هجمات حركة حماس، في 7 أكتوبر".كما أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى أنه "لم يكن هناك سوى نحو 150 جهاز "بيجر" مفخخا في أيدي "حزب الله" اللبناني في أكتوبر 2023، مقارنة بالآلاف التي جمعتها إسرائيل في الأشهر التالية"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".يذكر أن تفجيرات الـ"بيجر" في لبنان، أصابت أكثر من 3000 شخص، أغلبهم من عناصر "حزب الله" اللبناني، الذين بُترت أيديهم أو أصيبت أعينهم، وبعضهم فقد النظر كليا، كما فتحت باب الاغتيالات واسعاً أمام إسرائيل لاستهداف أبرز قادة "حزب الله"، على رأسهم أمينه العام السابق حسن نصر الله، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، فضلًا عن رئيس المجلس التنفيذي في الحزب هاشم صفي الدين، وغيرهما.كما اتهم نتنياهو، خلال الجلسة، جهات في جهاز الأمن والمستوى السياسي بالاعتراض على عملية الـ"بيجر"، واغتيال الأمين العام السابق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وفقا لصحيفة "YNET" الإسرائيلي.وقال نتنياهو: "هناك مسؤولون كبار عارضوا عملية البيجر واغتيال حسن نصر الله، وكان هناك من عارض في مجلس الوزراء، لكني لم أوافق وذهبت في الطريق".وفي إشارة إلى غالانت، قال نتنياهو في الجلسة: "عندما أردت القضاء على حسن نصر الله، والدخول إلى رفح وأشياء أخرى، كان هناك من عارض ذلك في الحكومة، وكانت أحد الحجج هي إحجام أمريكا عن التعاون مع إسرائيل، لكني لم أوافق وقطعنا كل الطريق، وهناك أشخاص من داخل البلاد وخارجها يكذبون بشأن صفقة إطلاق سراح المحتجزين".
https://sarabic.ae/20250206/إسرائيل-تمنح-ترامب-هدية-تذكارية-بشأن-عملية-تفجيرات-البيجر-ضد-حزب-الله-1097544952.html
https://sarabic.ae/20250204/حزب-الله-عبر-سبوتنيك--تشييع-السيد-حسن-نصر-الله-يمثل-استفتاء-شعبيا-وحاضرون-لكل-السيناريوهات--1097451358.html
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بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار حزب الله, لبنان, غزة, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار حزب الله, لبنان, غزة, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم

نتنياهو: التصعيد ضد "حزب الله" في أكتوبر 2023 كان سيعتبر "خطأ فادحا" من قبلنا

19:37 GMT 06.02.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzoرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بلاده كانت سترتكب "خطأ فادحا"، على حد تعبيره، في حال إقدامها على التصعيد ضد "حزب الله" اللبناني، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهي الفترة التي شهدت اندلاع عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة جماس الفلسطينية.
وأوضح نتنياهو، في مقابلة مع قناة 14 الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن "وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك، يوآف غالانت، اقترح عليه في 11 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تدمير صواريخ "حزب الله" اللبناني وقيادته، لكنه عارضه في الرأي، وذلك لأنه سيكون من الخطأ الفادح فتح حرب على جبهتين، بعد وقت قصير من هجمات حركة حماس، في 7 أكتوبر".
كما أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى أنه "لم يكن هناك سوى نحو 150 جهاز "بيجر" مفخخا في أيدي "حزب الله" اللبناني في أكتوبر 2023، مقارنة بالآلاف التي جمعتها إسرائيل في الأشهر التالية"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، واشنطن، 5 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
إسرائيل تمنح ترامب هدية تذكارية بشأن عملية "تفجيرات البيجر" ضد "حزب الله"
17:36 GMT
يذكر أن تفجيرات الـ"بيجر" في لبنان، أصابت أكثر من 3000 شخص، أغلبهم من عناصر "حزب الله" اللبناني، الذين بُترت أيديهم أو أصيبت أعينهم، وبعضهم فقد النظر كليا، كما فتحت باب الاغتيالات واسعاً أمام إسرائيل لاستهداف أبرز قادة "حزب الله"، على رأسهم أمينه العام السابق حسن نصر الله، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، فضلًا عن رئيس المجلس التنفيذي في الحزب هاشم صفي الدين، وغيرهما.
واعترف نتنياهو، ضمنيا خلال أول جلسة للحكومة الإسرائيلية بعد إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بتنفيذ إسرائيل عملية تفجير أجهزة الـ"بيجر" في لبنان، التي وقعت في شهر سبتمبر 2024، ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عنها في ذلك الوقت.
كما اتهم نتنياهو، خلال الجلسة، جهات في جهاز الأمن والمستوى السياسي بالاعتراض على عملية الـ"بيجر"، واغتيال الأمين العام السابق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وفقا لصحيفة "YNET" الإسرائيلي.
حشود تستمع إلى كلمة حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
"حزب الله" عبر "سبوتنيك": تشييع السيد حسن نصر الله يمثل استفتاء شعبيا وحاضرون لكل السيناريوهات
4 فبراير, 08:25 GMT
وقال نتنياهو: "هناك مسؤولون كبار عارضوا عملية البيجر واغتيال حسن نصر الله، وكان هناك من عارض في مجلس الوزراء، لكني لم أوافق وذهبت في الطريق".
وفي إشارة إلى غالانت، قال نتنياهو في الجلسة: "عندما أردت القضاء على حسن نصر الله، والدخول إلى رفح وأشياء أخرى، كان هناك من عارض ذلك في الحكومة، وكانت أحد الحجج هي إحجام أمريكا عن التعاون مع إسرائيل، لكني لم أوافق وقطعنا كل الطريق، وهناك أشخاص من داخل البلاد وخارجها يكذبون بشأن صفقة إطلاق سراح المحتجزين".
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